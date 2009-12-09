أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - رائد الحواري - الفاتحة في سردية -أيلول الاسود- شريف سمحان





اخر الافلام











المزيد.....

الفاتحة في سردية -أيلول الاسود- شريف سمحان


رائد الحواري
الحوار المتمدن-العدد: 5399 - 2017 / 1 / 11 - 00:53
المحور: الادب والفن
    


الفاتحة في سردية
"أيلول الاسود"
شريف سمحان
اعتقدت للوهلة الأولى أنني سأكون أمام موضوع مفصل يتحدث عن أيلول عام1970، لكن الكاتب فاجأني تماما في هذا النص، وتحدث فقط بإحدى عشرة صفحة فقط عن أيلول وبقية الكتاب عن الأثر الذي تركه هذا الأيلول عليه وعلى زميله "عادل" الذي كان منتميا للحزب الشيوعي الأردني، والذي تعرض للمطاردة من قبل النظام الأردني إلى أن استطاع الهرب من مخيم الوحدات إلى مدينة أربد ثم إلى مدينة الكرك، التي تمثل حالة تنوع وتعدد ثقافي وديني تميزها عن غيرها من المدن، ثم خروجه إلى سورية و ومنها إلى الاتحاد السوفييتي.
أجمل ما في النص أنه قريب جدا من الحدث القصصي، ويمكننا أن نعتبر الكتاب، قصة قصيرة تتحدث عن واقع الأردن في فترة 1970 و1971 تحديد، والكيفية التي كانت عليها الحريات العامة، فالقصة ـ أن جاز لنا أن نقول ذلك ـ تتحدث عن شاب مترع بالحيوية والعطاء ينتمي للحزب الشيوعي الأردني، ويتعامل مع صديقه الراوي "شريف" بكل إنسانية بحيث يتجنب أن يخوض معه في مسألة الانتماء الحزبي، التي يصر عليها عادة المنتمين للأحزاب، ويكتفي من الراوي "شريف" بعلاقة الصداقة التي نجمعهما معا، من هنا نجد "عادل" يقدم كل معرفته الثقافية والفكرية لصديقه "شريف" الذي يعترف بالفضل الذي تركه "عادل" عليه وعلى ثقافته المتنوعة والمتعددة.
قبل أن اتحدث عن طريقة السرد انوه بأن عمل "شريف سمحان" مع الأطفال من خلال "الزيزفونة لتنمية ثقافة الطفل" ترك فيه شيء ايجابي، يتمثل بتسهيل إيصال المعلومة للمتلقي، فهو يستخدم لغة تتميز بسهولتها وتقبلها من كافة القراء، بصرف النظر عن مستواهم الثقافي، فلغته جميلة وانسيابية وهي في "أيلول الأسود" كانت موفقة تماما، وبكل تجرد نقول بأننا أمام راوي يتقن فن السرد وشكل وطريقة تقديم الفكرة والمعلومة، فاللغة التي استخدمها كانت بسيطة جدا، وهذا ما يحسب للكتاب، فهو بعيد جدا عن التعقيد، وتم صياغته بشكل يناسب كافة الأعمار ويتقبله أيا كان مهما كانت ثقافته، فهو كتاب يقبل ويحب من كل من يقرأه.
الكتاب من منشورات الزيزفوفة لتنمية ثقافة الطفل، رام الله، الطبعة الأولى 2016





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
رائد الحواري

إجمالي القراءات: 1,819,522
المقالات المنشورة: 549
- المخاطب في ديوان -غفوة في المهب- منصور الريكان
- ونحن والاحتلال في رواية -كافر سبت- عارف الحسيني
- الحب في -أنغام حب- أحمد محمد الدن
- المرأة وأثرها على الشاعر في -هذه الليلة- أياد شماسنه
- التغريب والياس في قصيدة -يا صاحبي السجن- مفلح أسعد
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية-
- الإنسان في رواية -وجوه في درب الآلام- مشهور البطران
- سخافات رجال الدين
- البطل لمطلق في رواية -الأسير 1578- هيثم جابر
- التعذيب في رواية -المسكوبية- أسامية العيسة
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين
- بداية رواية السجن في فلسطين -المفاتيح تدور في الأقفال- علي ل ...
- جذب المتلقي في ديوان -بياض الأسئلة- سليم النفار
- قسوة المضمون في -الساعة الواحدة صباحا- مالك البطلي
- الصوفية في ديوان -كأنه فرحي- محمد ضمرة
- المعرفية التاريخية والجغرافية في -رواية قبلة بيت لحم الأخيرة ...
- المكان والإنسان في مجموعة -رسول الإله إلى الحبيبة- أسامة الع ...
- من يحترق فلسطين أم إسرائيل؟
- الغربة والوطن في قصيدة -أبحث عن وطني في وطني- نزيه حسون
- المدينة والمرأة في ديوان -صورة في الماء لي ولك الجسد- سميح م ...

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- الملك يترأس مجلسا للوزراء بمراكش
- الملك يدعو إلى تسريع المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد ا ...
- الملك يعطي تعليماته من أجل تحسين ظروف اندماج المواطنين الأجا ...
- جميل حمداوي والمسرح الإسلامي
- إخفاقات التمثيل السياسي في أميركا وآفاق الديمقراطية
- مكتبة عثمانية بالبوسنة.. ذاكرة منطقة البلقان
- أخنوش: ابن كيران عطانا البطاقة الحمراء
- بافتا تعلن قائمة الأفلام السينمائية المرشحة لنيل جوائزها
- بافتا تعلن قائمة الأفلام السينمائية المرشحة لنيل جوائزها
- -خونة الشعب- أسوأ كلمة بألمانيا عام 2016

المزيد.....
كتب ودراسات
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - رائد الحواري - الفاتحة في سردية -أيلول الاسود- شريف سمحان