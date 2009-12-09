

رابحة مجيد الناشئ

الحوار المتمدن-العدد: 5398 - 2017 / 1 / 10 - 22:24

المحور: الادب والفن









ﭙاؤﻻ ﭘﯾﮕاﻧﻲ شاعرة وروائية فرنسية

Paola PIGANI Poète et romancière française



حلت الشاعرة والروائية ﭙاؤﻻ ﭘﯾﮕاﻧﻲ ضيفة على بيت الشعر لمدينة ﭙﻭاتية – La maison de la poésie de Poitiers الذي احتفى بها أجمل احتفاء. في البدء قدمتها للجمهور عضوة بيت الشعر، الشاعرة كرستين سيرجو -



Christine Sergent مُتَحدِثةً عن تأريخها الأدبي وَمؤَلَفاتها الشعرية والرِوائية وَ مركزة بشكلٍ خاص على روايتها الأولى : " لا تَدخل الى روحي بأحذيتكَ " ، والحائزة على عدة جوائز، من ضمنها، جائزة صوت القراء لمنطقة " ﭙﻭاتو- شارونت ".

وهذه الرواية ، هي في الأساس تَحية وَإشادة بالغَجر الذينَ سيقوا جماعياً الى " مُخَيَّم أﻧﮕﻭليم " وبقوا فيه 6 أعوام وحتى بعد الحرب العالمية الثانية، من خلال قصة فتاة ضمن هذا المخيَّم " آلبا – ALBA " بعمر 14 سنة .



الضيفة ﭙاؤﻻ، من أصلٍ ايطالي ، ولِدَت عام 1963 في منطقة شارونت التي استقر والديها فيها بعد هجرتهم من ايطاليا، وهي تعيش الآن في مدينة " ليون " .



تقول الشاعرة بانها عاشت طفولتها وسط عائلة كبيرة متعددة الأطفال، وبأنها تعلمت الصمت والتأمُل والقراءة مع جدتها من اصلٍ سلوﭬﯾﻧﻲ، وبأن كل هذا أعدَها لاكتشاف عالَم الكتابة والشعر. كما تحدثت عن الثماني سنوات التي قضّتها في مدرسة داخلية، حيثُ كانت تقرأ على ضوء ﻠﻣﭙﻪ يدوية ‹‹ رامبو، وَكوكتو، وكافكا وَلوكليزيو...›› الذين تأثرَت بهم في كتاباتها.



ﻠﭙاؤﻻ ﭘﯾﮕاﻧﻲ مؤلفات عديدة ، اخترت منها للقراء المؤلفات التالية :



- السَماء بالمقلوب - 1999 .

- مِسَلات الى النجوم - 2009 .

- لا تَدخُل الى روحي بِأحذيَتِكَ - 2013 .

- تَكَهُن - 2014 .

- رَبيعٌ بلا حياة تَحتَرِق - 2015 .

- القادِمونَ من مَكاناتٍ أُخَر 2015 .



قَرأت الشاعرة في هذه الأُمسية المُكرَسَة لَها، عدة قَصائد باللغة الفرنسية، وأحياناً باللغة الايطالية " لُغتها الأُم "، ثُمَ قَرأت قِصتين قَصيرَتين حازَتا على إعجاب جمهور بيت الشعر، اخترتُ أن أُترجِمَ للقارئ العربي بَعضاً من قَصائدها، وَمَقطَعاً من رِوايتِها " لا تَدخل الى روحي بأحذيتك " :



Paysage

مَشهَدٌ



سوفَ تَكونُ جُزءً

من هذا المَشهَد للمَطَر

سَتَجعله قَريباً مِنكَ



وَتحتَ شَجَرةٍ

سوفَ تتوَقَف

كَمثلِ مواجَهةٍ لِوَجهٍ حَبيب



ما كُنتَ تَعتَقِد فقدانه

سَيَعودُ يُلامسكَ

سَتَشعر حينَذاك

بأوراق الشَجَر تُقَبلَك





Ce qui n a pas de nom

مَن لا اسمَ لَهُم



طارَدنا اليَهودَ، والغَجَر،

طارَدنا العَرَب، والساحِرات،

طارَدنا الشيوعيين، وَالمُهاجِرين،

طاردنا الأشباحَ، واﻠﭙﻭكيمون،

فَهَل بإمكانِنا اعتِقال الليل المُقبِل نَحوَنا ؟





إنَكَ تَتَوَقَف

حيثُ يَبدَأُ كُلَ شَئ

بينَ السِكَك الحديدية

والأرضيات

خطواتُكَ لا تَختَرِع شيئاً

غيرَ تَعب المَنفِيين







Rêve

حُلم



فُلانٌ عاشَ جيداً

فُلانٌ غَيرَ مَحبوب

فُلانٌ دَخَنَ كَثيراً

فُلانٌ انتَظَرَ

حتى يَصبَح حلمه القاتِل

صَغيراً جداً

لكَي يَختَفي معَهُ





. N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures" – ( extrait )"

" لا تَدخُل الى روحي بِأحذيَتِكَ " – ( مقطَع من الرواية).



‹‹ رجال القبيلة حولَ النار، نَظراتهم حزينة في رَبيعِ هذا العام 1940 . مَرسومٌ يَمنع حرية الحركة للغجر وَقوافِلَ سُكناهُم وترحالهم تبقى ثابِتة. في زَمَن الحرب ، الغَجَر اعتبروا خَطرين. الى جانِبِ ذلك ستأمر ادارة أﻧﮕﻭليم بأن يُجمَع كُل الغَجر في مُخيَم واحد في منطقة شارونت. وهكذا دَخَلَت " آلبا - Alba " معَ عائلتها في هذا المُخيَّم معَ عَدَم اكتراثٍ طفولي. في الرابعة عشر من عمرها، لم تَكُن تتصوَّر بأنها سَتمضي هنا 6 سنواتٍ طَويلة ، تتَخلَلها النداءات بتَواتِر، دعوة الصباح، الحَساء الأزرَق على ان يكونَ واضحاً، وَعودَةِ الرجال بعدَ يوم عمَلِهِم...ففي هذا الزَمَن المُتأرجِح، وَبَعيداً عَن الغاباتِ وَعَن الخيول، سَتَصبَح آلبا امرأةً في وَسَطِ جنون الرِجال ››.



ان هذا العنوان الذي اختارته ﭙاؤﻻ لروايتها الأولى، هوَ مَثَلٌ غَجَري، وهوَ يَعني " لا تَفلِت مِنَ العِقاب إذا دَخلتَ حياة الغجَر، حَياتِهِم الحاضِرة أو ذاكِرَتِهِم ". لكِنَ ﭙاؤﻻ ﭘﯾﮕاﻧﻲ ، جازَفَت بالدخول الى حَياتِهِم وَذاكِرَتِهِم بِخَطواتٍ خَفيفة ، وَبِصَوتٍ حُرٍ وَعادِل تَحَدَثَت عَن مُعاناتِهِم وَأنعَشَت من جَديدٍ أحاديثِهِم وَأشادَت بِعزَةِ أنفسهِم.



في هذهِ الرواية ، تَقُصُ علينا ﭙاؤﻻ بِكَلِماتٍ لها رائحة الحَطَب والحَساء الأزرق والأَلَم والصَمت، فصولاً من حياة الغَجَر وَمن تأريخِهِم.



إنَها روايَة رائِعة سِياسية وَشعريَّة في آنٍ واحِد، تَتحَدَث عن شَعبٍ ، وعن كرامة هذا الشعب وتأريخه الذي زُوِّرَ بالقمع والظلم على مَر العُصور.



أما الشعر، فهوَ حاضِرٌ دائِماً في كتاباتِها، تتحَدَث فيهِ عن الناس وَعن المناظِر الطَبيعية وعن إيمانِها بالحَياة وَبالغَدِ الأفضِل.