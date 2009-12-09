التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - رابحة مجيد الناشئ - ﭙاؤﻻ ﭘﯾﮕاﻧﻲ شاعرة وروائية فرنسية - Paola PIGANI Poète et romancière française
|
|
ﭙاؤﻻ ﭘﯾﮕاﻧﻲ شاعرة وروائية فرنسية - Paola PIGANI Poète et romancière française
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
الشاعر صلاح جبار العوفي- حلم أطفال العراق - Le poète Salah J
...
- الشاعر الفرنسي فابريس ﮐﺎراﭬﺎ@ ...
- الشاعر العراقي ماجد عزيز الحبيب - Le poète Irakien Majid Azi ...
- شاعرتان بِضيافةِ بيت الشعر - Deux Poètes sont les hôtes de l ...
- الشاعر الفرنسي المعاصِر ميشَل ﺑﺎﮔ ...
- سوق الشعر الباريسي - إبداعٌ وَموَدَة Le Marché de la poésie ...
- شاعران بضيافة بيت الشعر في بواتيه
- احتفاء بكتابي الجديد الموسوم : ‹‹ دِراسة وَترجمة الى اللغة ا ...
- احتفاء بالشاعر الفرنسي – أَلن بورن Hommage au poète français ...
- شاعر النهرين – غابريَّل أوكوندجي - Le poète des deux fleuves ...
- صدور كتابي الجديد في فرنسا - مختارات شعرية: فرنسي - عربي
- شاعر الحَميمية-ﮔ-;-ﯥ-;--ﮔ-;-وفيت
- رحلة شعرية جديدة في مدينة بواتيه الفرنسية
- الموسم الشعري في مدينة بواتيه - La saison poétique à Poitier ...
- أُمسية شعرية
- التمرُّد الشعري
- الشُعراء ليسوا في سُبات
- كلود ماركات: شاعر وروائي ورسام
- الفرنسيون يَحتَفونَ بألفَن التشكيلي العراقي
- ثلاثة شعراء بضيافة بيت الشعر لمدينة بواتيه
المزيد.....
- « الطاغية » في معرض القاهرة الدولي للكتاب
- العلاقة بين المسيحيين والمسلمين في -من حكايات العمة بهية-
- -سبوتيفاي- تعرض على أوباما منصب -مدير قوائم الأغنيات-
- أنجلينا جولي وبراد بيت يلجآن لقاض خاص للحفاظ على سرية إجراءا ...
- إعلان وظيفة بمجال الموسيقى.. الشروط لا تنطبق إلا على أوباما ...
- الملك يترأس مجلسا للوزراء بمراكش
- الملك يدعو إلى تسريع المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد ا ...
- الملك يعطي تعليماته من أجل تحسين ظروف اندماج المواطنين الأجا ...
- جميل حمداوي والمسرح الإسلامي
- إخفاقات التمثيل السياسي في أميركا وآفاق الديمقراطية
المزيد.....
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - رابحة مجيد الناشئ - ﭙاؤﻻ ﭘﯾﮕاﻧﻲ شاعرة وروائية فرنسية - Paola PIGANI Poète et romancière française