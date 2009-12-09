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عبيدٌ نحن في دولة الوالي


شيرزاد همزاني
الحوار المتمدن-العدد: 5398 - 2017 / 1 / 10 - 22:23
المحور: الادب والفن
    


عبيد نحن في دولة الوالي
ليس بيننا أحدٌ كسبارتاكوس
يرفض الظلم
يعلن العصيان
على هذا النظام المنحوس
يرفع راية الحرية
يطعن بالسيف
يرمي بالقوس
عبيد نحن في دولة الوالي
ليس بيننا كفولتير
يُعَبِّرُ عما تجيش في النفوس
عبيد نحن في دولة الوالي
ليس بيننا كمارتن لوثر كينغ
يثير بخطبةٍ خبايا النفوس
عبيدٌ نحن في دولة الوالي
عبودية مطلقة
ليس بيننا من يدق الناقوس
صامتون كأننا موتى
خاضعوا الرؤوس
أسفي عليك أيها الشعب
من شخص
يضرب كفاً بكفٍ
وهو ميئوس





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شيرزاد همزاني

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - شيرزاد همزاني - عبيدٌ نحن في دولة الوالي