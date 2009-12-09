

الأبتر

حسام الخطيب

الحوار المتمدن-العدد: 5398 - 2017 / 1 / 10 - 22:23

المحور: الادب والفن







بخطوات وجلة تتعثر في مشيتها أقترب من منصة القضاء ، تطلع كثيرا الي القاضي بشعره الكثيف الذي يغطي حتي شحمة اذنه وانفه الاحمر الضخم فتنحنح ذلك الاخير قائلا :

- أنت البغل ، أليس كذلك؟

اجاب في ارتباك ملحوظ ، وان زالت عنه رهبة المكان بعض الشئ :

- نعم يا جلالة الأسد

- ما دعواك . ولما رفعتها علي ابوك وامك ؟

نظر البغل الي امه وابيه الجالسان داخل قاعة المحكمة قبل ان يحول بصره تجاه القاضي قائلا

- أنا يا جلالة الاسد ، ضحية عبث واستهتار أبي وأمي ، أنا البغل نتيجة زواج غير شرعي وغير متكافئ بين أنثي حمار وذكر حصان ، أنا الوحيد الدليل الحي علي انحطاط الاخلاق في داخل غابتنا العظيمة

رد علي الاسد بسرعة :

- ولكن يا بني ، تزاوج الحصان والحمار ليس حديثا او حالة فردية ، فهو شئ قديم قدم الدهر، وقد شهد التاريخ عشرات الالوف من حالات التزاوج تلك ، فلم يعتبرها ضد القيم او الاخلاق مثلما تفعل

اجاب البغل في حكمة غير معهودة :

- انتشار الشذوذ لا يعني اعتباره قاعدة معترف بها ، أو امرا طبيعيا ، فالطبيعيات ثابتة وما طغي عليها وخرج منها فهو المتغير ، انظر يا جلالة الملك ، الأصل في الزواج هو التكافؤ ، ولأننا معشر الحيوانات ليس لنا مال او جاه او منصب فاننا نتزاوج بالاصل وحيث ان الحمار يتزوج عادة من أتان والحصان من فرسة كشأن غيرهم من الخيول فهذا هو الطبيعي ، ولذا فأنني اعتبر ما حدث بين أبي امي كان مجرد نزوة لم يحسبا لها حساب , اشباع لشهوة حيوانية بلا قيد او رابط ، او ربما هو سحر الفاكهة المحرمة

هنا انتفض الحصان من مكانه وهو يقول :

- سيادة القاضي ، جلالة الاسد ، هل تسمح لي بالدفاع عن نفسي

اومأ الاسد براسه ايجابا وهو يقول

- نعم ايها الحصان ، تفضل

اقترب الحصان من منصة القضاء قبل ان يستدير مواجها ابنه قائلا :

- يا بني كن رفيقا بنا ولا تسئ الظم ، فأنت لست الأول ولن تكون الاخير كثمرة زواج الحصان والحمارة ، لقد كنا يا بني في ريعان الشباب والحياة منفتحة لنا ، ولما كنت لا اميل كثيرا الي بنات جنسي من الخيل ، لذا فقد اعجبني امك بشدة فتقربت أليها وانبهرت هي بي ، فقد كانت جميلة ، هيفاء القد ، ممشوقة القوام ، صلبة الحافر ، ورفضت كل بني جنسها من الحمير من أجلي ، فقد اشتعل بالحب قلبانا ولم نطق صبرا لنطفئ جذوة هذا الحب

نظر اليه البغل في حنق قائلا

- هكذا مجرد رغبة جسدية في قلبيكما ، أردتما أن تطفأها وذلك دون النظر اذا كان هذا طبيعا او لا

- الحب طول عمره طبيعيا يا بني

- لا اتفق معك ، الحب يكون طبيعيا بين ابناء الجنس الواحد يا أبي

- أتعني بهذا أنه عندما يقوم البشر علي سبيل المثال بالزواج بين رجل وامراة فهذا لا يكون طبيعيا وعندما يتزوج الشواذ فهذا هو الطبيعي

- هذا امر اخر يا أبي ، فلا تخلط الامور ، ما اقصده انه لم يحدث مثلا ان تزوج الاسد من نمرة او الفيل من زرافة او حتي الشمبانزي من غوريلا مع ان هذت الحيوانات تخضع لنفس العائلة ، انتما بذلك مثال للعلاقات المحرمة التي استهجنها واكرهها

- ولكننا لم نفعل شيئا جديدا ، ولم تكن علاقتنا سرية او حتي غير شرعية ، بل علي العكس كانت علنية واشهرنا الأمر واشهدنا عليه الغابة كلها

- الزواج العرفي لدي البشر قد يكون مشعرا ومع ذلك فهو ليس سليما

- ماذا تظن زواجنا اذن

- مجرد رغبة حقيرة من حصان المفترض انه بنتمي الي جنس يتسم النزاهة والنبل وكرم الطباع ، طالما اتبط بالفروسيةوالشجاعة والاقدام مع حمارة بلهاء مسكينة من الطبقة العاملة التي استغل ضعفها وسذاجتها العقلية والجسدية ليغرر بها تحت مسمي الحب والزواج

- رغبة !!! اهذا تفسيرك للأمر . مجرد رغبة

- نعم يا أبي ن مثلما يحدث لدي البشر ، هل تظن زواج الاغنياء والفقراء طبيعيا يا بني ، هل رأيت قصة زواج رجل غني من أمراة فقيرة ناجحا دون ان تكون رغبة الرجل هي سبيله الاساسي . الزواج هو الثمن الذي يدفعه الذكر مقابل الجنس والجنس هو الثمن الذي تدفعه المرأة مقابل الزواج ، وبعد ان ياخذ الذكر غرضه منها يتركها ويلفظ وليدها ان وجد ، الم يحدث هذا في كل عصر ومكان

- ولكن هؤلاء لم يجمعهم الحب يا بني ، اما زواجي من أمك فقد كان علي العكس قصة حب بوهيمية خلبت لب الغابة كلها

هتف البغل مقاطعا :

- ماذا تقول !!؟؟ حب !!، هذا هراء يا أبي فحتي قصص الحب العذري قد تصلح أساسا للرومانسية ، أما عندما يصل الأمر الي الزواج وهو قمة الواقعية ، هنا يختلف الامر ، تحب بقلبك ولكن عندما تتزوج يكون ذلك بعقلك .

صاح به والده الحصان معاندا :

- أتحسب انني لم اكن لاستطيع نيل امك سرا بغير زواج

- بالطبع كنت تستطيع ولكنك كنت ستخسر نبالتك التي اشتهرت بها بين الغابة ، فأنت كنت مرغم علي ذلك ، قل لي أترضي أن تتزوج الفرسة من حمار

- بالطبع لا

- لماذا ؟

- لأن زواج الحصان بالحمارة حب ، اما زواج الفرسة بالحمار فهي دناءة

- هكذا ، شهد شاهد من اهلها ، انت قلتها بنفسك ، فانتم تعتبرون الحمير جنسا أدني منكم ، مثلما يقبل الحر زواجه من جارية ولا يقبل للحرة زواجها من عبد ، منتهي الانانية

هنا قامت الحمارة الام علي استحياء وهي تقترب من منصة القضاء قائلة

- هل تأذن لي يا جلالة الملك الاسد بالحديث ؟

رد القاضي عليها وهو يضع مخالبه تحت يده متضايقة

- تفضلي ، علني انتهي من كل هذا

نظرت الأتان الي ابنها نظرة رؤؤوم فيها حب وعتاب في وقت واحد وهي تحاول ان تستدر عطفه ولكنه كان غاضبا عليها فتهتفت به :

- ابني العزيز ، يا من حملتك في بطني شهورا طوال ، ورأيتك تكبر أمامي وانا اغمرك بكل الحب والتفاني، لما اصبحت هكذا جاحدا ، ما الذي حدث لك ، ما الذي نزع العاطفة منك تجاه ابويك من قلبك الطيب ، لماذا ترفع دعواك ضدنا ، ما الذي اذيناك به

قال القاضي وهو يراجع اوراق الدعوي قائلا :

- نعم يا بغل ، ما فحوي دعواك ، لقد ولدت وانتهي الأمر ، ولن نستطيع اعادتك الي بطن امك مره أخري

رد عليه البغل قائلا

- هذا هو فحوي دعواي يا سيادة القاضي ، انت تعلم انني الكائن الوحيد علي وجه الارض الذي يفاخر بأبائه ولا يفاخر بأبنائه

قالت الام في هدوء واشفاق وقد ادركت الامر

- بالطبع يا بني ، فأنت لن يكون لك ابناء . البغال عقيمة

نظر لها البغل في استنكار قائلا :

- اذا كنت تعرفين هذا قبل مولدي

ردت عليه متعلثمة :

- هذا طبيعي يا بني ، فالبغال لا ينجبون ، فهم غير قادرون علي التزاوج والاخصاب

- ومع ذلك حملت بي وانجبتني وأنت تعلمين العيب الخلقي الذي ساولد به ، والذي سيشقيني مدي الحياة دون أدني أعتبار لما ساعانيه

- هذا امر بديهي يا بني ، لم اظن أنني ساغير شيئا ، لم يخطر هذا ببالي ابدا

- لانك لست اما رحيما ، انت اما غير مسؤلة ، لو كانت لديك مشاعر امومة حقيقية ، لما حملت بي ولفضلتي أن تكوني بلا نسل ، لو كنت اما رحيمة لاجهزتي علي يوم ان لفظتني الي هذه الارض ولما تركتني اعاني مع عاهتي

هتف الحصان في شدة وهو يحتضن الأتان التي توشك علي البكاء :

- كفي يا بني ، لا تقسو علي امك

رد البغل في ثورة

- وانتما لما قسوتما علي بمثل هذه القسوة ، وجعلتماني اعيش حياة تعيسة علما بأنه لن يكون لي نسل علي الاطلاق ، غريب امر هؤلاء الاباء يحملون وهم يعلمون بأن ابنائهم سياتون مشوهين او ذوي اعاقة او سيرثون منهم امراضا معينة ومع ذلك يصروا ان ياتوا بالابناء ، يتزوجون وهم لا يعلمون مقادير الزواج ومسئولياته ، يتكاثرون وهم لا يملكون ما ينشئون به ابنائهم تنشئة سليمة

هتف به القاضي في جزع

- أنك عاق لوالديك ايها البغل

رد عليه البغل وهو يضع حافراه علي منصة القضاء قائلا:

- بل هم العاقين لي يا سيادة القاضي ، حينما تعلم ان ابنك سوف يولد وبه مرض او اعاقة او تشويه قد يحرمه لذة الحياة او متعتها او احد حقوقه الشرعية ، لابد أن تقرر الا تأتي به الي هذه الحياة ، هذه هي دعواي ، لقد اتوا بي وهم يعلمون انني لا انجب ، لم يرتضوا أن يحرموا من حق الانجب وارتضوا لي هذا المصير من عدم الانجاب ، أنني اقاضي امي وابي بتهمة العقوق ، نعم عقوق الاباء تجاه الابناء



نظر القاضي الي البغل وقد بدت عليه دلائل التفكير العميق قبل ان يقول ك

- حسنا يا بني لقد فهمت دعواك وشكواك ، فحقك في الانجاب لا ينكره عليك احدا ولكن يا بني ألست تري ان لوالديك هذا الحق أيضا وهما قد مارساه دون ادني سوء نية لكي ياتيا بك الي الحياة ، دع ما حدث لك ورائك حتي لا يعيقك ، والا فلن تستطيع الحياة ، ومن وجهة نظري دعواك مرفوضة ، فلا يسعني العودة بالزمن الي الوراء وليس بامكاني منحك القدرة علي الانجاب ، ولكن فكر جيدا أن الله لم يخلق الأرض عبثا وبالتأكيد خلقك لهدف في الحياة فاسعي جيدا لمعرفة الهدف الذي خلقت من اجله

قال البغل في عناد :

- يمكنك علي الاقل اصدار قرار بمنع زواج الخيل والحمير، فان كنا لا نستطيع اصلاح الماضي ، فلنعمل علي اصلاح الحاضر والمستقبل









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