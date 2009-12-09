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الأبتر
حسام الخطيب
الحوار المتمدن-العدد: 5398 - 2017 / 1 / 10 - 22:23
المحور:
الادب والفن
بخطوات وجلة تتعثر في مشيتها أقترب من منصة القضاء ، تطلع كثيرا الي القاضي بشعره الكثيف الذي يغطي حتي شحمة اذنه وانفه الاحمر الضخم فتنحنح ذلك الاخير قائلا :
- أنت البغل ، أليس كذلك؟
اجاب في ارتباك ملحوظ ، وان زالت عنه رهبة المكان بعض الشئ :
- نعم يا جلالة الأسد
- ما دعواك . ولما رفعتها علي ابوك وامك ؟
نظر البغل الي امه وابيه الجالسان داخل قاعة المحكمة قبل ان يحول بصره تجاه القاضي قائلا
- أنا يا جلالة الاسد ، ضحية عبث واستهتار أبي وأمي ، أنا البغل نتيجة زواج غير شرعي وغير متكافئ بين أنثي حمار وذكر حصان ، أنا الوحيد الدليل الحي علي انحطاط الاخلاق في داخل غابتنا العظيمة
رد علي الاسد بسرعة :
- ولكن يا بني ، تزاوج الحصان والحمار ليس حديثا او حالة فردية ، فهو شئ قديم قدم الدهر، وقد شهد التاريخ عشرات الالوف من حالات التزاوج تلك ، فلم يعتبرها ضد القيم او الاخلاق مثلما تفعل
اجاب البغل في حكمة غير معهودة :
- انتشار الشذوذ لا يعني اعتباره قاعدة معترف بها ، أو امرا طبيعيا ، فالطبيعيات ثابتة وما طغي عليها وخرج منها فهو المتغير ، انظر يا جلالة الملك ، الأصل في الزواج هو التكافؤ ، ولأننا معشر الحيوانات ليس لنا مال او جاه او منصب فاننا نتزاوج بالاصل وحيث ان الحمار يتزوج عادة من أتان والحصان من فرسة كشأن غيرهم من الخيول فهذا هو الطبيعي ، ولذا فأنني اعتبر ما حدث بين أبي امي كان مجرد نزوة لم يحسبا لها حساب , اشباع لشهوة حيوانية بلا قيد او رابط ، او ربما هو سحر الفاكهة المحرمة
هنا انتفض الحصان من مكانه وهو يقول :
- سيادة القاضي ، جلالة الاسد ، هل تسمح لي بالدفاع عن نفسي
اومأ الاسد براسه ايجابا وهو يقول
- نعم ايها الحصان ، تفضل
اقترب الحصان من منصة القضاء قبل ان يستدير مواجها ابنه قائلا :
- يا بني كن رفيقا بنا ولا تسئ الظم ، فأنت لست الأول ولن تكون الاخير كثمرة زواج الحصان والحمارة ، لقد كنا يا بني في ريعان الشباب والحياة منفتحة لنا ، ولما كنت لا اميل كثيرا الي بنات جنسي من الخيل ، لذا فقد اعجبني امك بشدة فتقربت أليها وانبهرت هي بي ، فقد كانت جميلة ، هيفاء القد ، ممشوقة القوام ، صلبة الحافر ، ورفضت كل بني جنسها من الحمير من أجلي ، فقد اشتعل بالحب قلبانا ولم نطق صبرا لنطفئ جذوة هذا الحب
نظر اليه البغل في حنق قائلا
- هكذا مجرد رغبة جسدية في قلبيكما ، أردتما أن تطفأها وذلك دون النظر اذا كان هذا طبيعا او لا
- الحب طول عمره طبيعيا يا بني
- لا اتفق معك ، الحب يكون طبيعيا بين ابناء الجنس الواحد يا أبي
- أتعني بهذا أنه عندما يقوم البشر علي سبيل المثال بالزواج بين رجل وامراة فهذا لا يكون طبيعيا وعندما يتزوج الشواذ فهذا هو الطبيعي
- هذا امر اخر يا أبي ، فلا تخلط الامور ، ما اقصده انه لم يحدث مثلا ان تزوج الاسد من نمرة او الفيل من زرافة او حتي الشمبانزي من غوريلا مع ان هذت الحيوانات تخضع لنفس العائلة ، انتما بذلك مثال للعلاقات المحرمة التي استهجنها واكرهها
- ولكننا لم نفعل شيئا جديدا ، ولم تكن علاقتنا سرية او حتي غير شرعية ، بل علي العكس كانت علنية واشهرنا الأمر واشهدنا عليه الغابة كلها
- الزواج العرفي لدي البشر قد يكون مشعرا ومع ذلك فهو ليس سليما
- ماذا تظن زواجنا اذن
- مجرد رغبة حقيرة من حصان المفترض انه بنتمي الي جنس يتسم النزاهة والنبل وكرم الطباع ، طالما اتبط بالفروسيةوالشجاعة والاقدام مع حمارة بلهاء مسكينة من الطبقة العاملة التي استغل ضعفها وسذاجتها العقلية والجسدية ليغرر بها تحت مسمي الحب والزواج
- رغبة !!! اهذا تفسيرك للأمر . مجرد رغبة
- نعم يا أبي ن مثلما يحدث لدي البشر ، هل تظن زواج الاغنياء والفقراء طبيعيا يا بني ، هل رأيت قصة زواج رجل غني من أمراة فقيرة ناجحا دون ان تكون رغبة الرجل هي سبيله الاساسي . الزواج هو الثمن الذي يدفعه الذكر مقابل الجنس والجنس هو الثمن الذي تدفعه المرأة مقابل الزواج ، وبعد ان ياخذ الذكر غرضه منها يتركها ويلفظ وليدها ان وجد ، الم يحدث هذا في كل عصر ومكان
- ولكن هؤلاء لم يجمعهم الحب يا بني ، اما زواجي من أمك فقد كان علي العكس قصة حب بوهيمية خلبت لب الغابة كلها
هتف البغل مقاطعا :
- ماذا تقول !!؟؟ حب !!، هذا هراء يا أبي فحتي قصص الحب العذري قد تصلح أساسا للرومانسية ، أما عندما يصل الأمر الي الزواج وهو قمة الواقعية ، هنا يختلف الامر ، تحب بقلبك ولكن عندما تتزوج يكون ذلك بعقلك .
صاح به والده الحصان معاندا :
- أتحسب انني لم اكن لاستطيع نيل امك سرا بغير زواج
- بالطبع كنت تستطيع ولكنك كنت ستخسر نبالتك التي اشتهرت بها بين الغابة ، فأنت كنت مرغم علي ذلك ، قل لي أترضي أن تتزوج الفرسة من حمار
- بالطبع لا
- لماذا ؟
- لأن زواج الحصان بالحمارة حب ، اما زواج الفرسة بالحمار فهي دناءة
- هكذا ، شهد شاهد من اهلها ، انت قلتها بنفسك ، فانتم تعتبرون الحمير جنسا أدني منكم ، مثلما يقبل الحر زواجه من جارية ولا يقبل للحرة زواجها من عبد ، منتهي الانانية
هنا قامت الحمارة الام علي استحياء وهي تقترب من منصة القضاء قائلة
- هل تأذن لي يا جلالة الملك الاسد بالحديث ؟
رد القاضي عليها وهو يضع مخالبه تحت يده متضايقة
- تفضلي ، علني انتهي من كل هذا
نظرت الأتان الي ابنها نظرة رؤؤوم فيها حب وعتاب في وقت واحد وهي تحاول ان تستدر عطفه ولكنه كان غاضبا عليها فتهتفت به :
- ابني العزيز ، يا من حملتك في بطني شهورا طوال ، ورأيتك تكبر أمامي وانا اغمرك بكل الحب والتفاني، لما اصبحت هكذا جاحدا ، ما الذي حدث لك ، ما الذي نزع العاطفة منك تجاه ابويك من قلبك الطيب ، لماذا ترفع دعواك ضدنا ، ما الذي اذيناك به
قال القاضي وهو يراجع اوراق الدعوي قائلا :
- نعم يا بغل ، ما فحوي دعواك ، لقد ولدت وانتهي الأمر ، ولن نستطيع اعادتك الي بطن امك مره أخري
رد عليه البغل قائلا
- هذا هو فحوي دعواي يا سيادة القاضي ، انت تعلم انني الكائن الوحيد علي وجه الارض الذي يفاخر بأبائه ولا يفاخر بأبنائه
قالت الام في هدوء واشفاق وقد ادركت الامر
- بالطبع يا بني ، فأنت لن يكون لك ابناء . البغال عقيمة
نظر لها البغل في استنكار قائلا :
- اذا كنت تعرفين هذا قبل مولدي
ردت عليه متعلثمة :
- هذا طبيعي يا بني ، فالبغال لا ينجبون ، فهم غير قادرون علي التزاوج والاخصاب
- ومع ذلك حملت بي وانجبتني وأنت تعلمين العيب الخلقي الذي ساولد به ، والذي سيشقيني مدي الحياة دون أدني أعتبار لما ساعانيه
- هذا امر بديهي يا بني ، لم اظن أنني ساغير شيئا ، لم يخطر هذا ببالي ابدا
- لانك لست اما رحيما ، انت اما غير مسؤلة ، لو كانت لديك مشاعر امومة حقيقية ، لما حملت بي ولفضلتي أن تكوني بلا نسل ، لو كنت اما رحيمة لاجهزتي علي يوم ان لفظتني الي هذه الارض ولما تركتني اعاني مع عاهتي
هتف الحصان في شدة وهو يحتضن الأتان التي توشك علي البكاء :
- كفي يا بني ، لا تقسو علي امك
رد البغل في ثورة
- وانتما لما قسوتما علي بمثل هذه القسوة ، وجعلتماني اعيش حياة تعيسة علما بأنه لن يكون لي نسل علي الاطلاق ، غريب امر هؤلاء الاباء يحملون وهم يعلمون بأن ابنائهم سياتون مشوهين او ذوي اعاقة او سيرثون منهم امراضا معينة ومع ذلك يصروا ان ياتوا بالابناء ، يتزوجون وهم لا يعلمون مقادير الزواج ومسئولياته ، يتكاثرون وهم لا يملكون ما ينشئون به ابنائهم تنشئة سليمة
هتف به القاضي في جزع
- أنك عاق لوالديك ايها البغل
رد عليه البغل وهو يضع حافراه علي منصة القضاء قائلا:
- بل هم العاقين لي يا سيادة القاضي ، حينما تعلم ان ابنك سوف يولد وبه مرض او اعاقة او تشويه قد يحرمه لذة الحياة او متعتها او احد حقوقه الشرعية ، لابد أن تقرر الا تأتي به الي هذه الحياة ، هذه هي دعواي ، لقد اتوا بي وهم يعلمون انني لا انجب ، لم يرتضوا أن يحرموا من حق الانجب وارتضوا لي هذا المصير من عدم الانجاب ، أنني اقاضي امي وابي بتهمة العقوق ، نعم عقوق الاباء تجاه الابناء
نظر القاضي الي البغل وقد بدت عليه دلائل التفكير العميق قبل ان يقول ك
- حسنا يا بني لقد فهمت دعواك وشكواك ، فحقك في الانجاب لا ينكره عليك احدا ولكن يا بني ألست تري ان لوالديك هذا الحق أيضا وهما قد مارساه دون ادني سوء نية لكي ياتيا بك الي الحياة ، دع ما حدث لك ورائك حتي لا يعيقك ، والا فلن تستطيع الحياة ، ومن وجهة نظري دعواك مرفوضة ، فلا يسعني العودة بالزمن الي الوراء وليس بامكاني منحك القدرة علي الانجاب ، ولكن فكر جيدا أن الله لم يخلق الأرض عبثا وبالتأكيد خلقك لهدف في الحياة فاسعي جيدا لمعرفة الهدف الذي خلقت من اجله
قال البغل في عناد :
- يمكنك علي الاقل اصدار قرار بمنع زواج الخيل والحمير، فان كنا لا نستطيع اصلاح الماضي ، فلنعمل علي اصلاح الحاضر والمستقبل
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