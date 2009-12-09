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لواعب الشيان


محمد العدناني
الحوار المتمدن-العدد: 5398 - 2017 / 1 / 10 - 22:23
المحور: الادب والفن
    


لواعب الشيطان
من النساء لواعب الشيطان
يخدعن بطريق الحب والحنان
كانت حبيبتي ووحدها إختياري
مضت سنين العمر والزمان
زمان تغبرت الحمامة حية
ناعمة الملمس تلدغ كثعبان
تلدغ بالكلمات وسرد القصص
ةتفسير الأحلام وأيات القرآن
تزور الأحاديث وتحلم بالدولار
والقصور الشامخات والحدائق والبستان
بستان عائلتنا البنات والأولاد
وإخوتي أجمعنا للمشط أسنان
عشنا أبام الشباب بالتفاهم
وفرح متفقين ضد الأحزان
اخي وصديقي ومعلمي وجناحي
التي أرتفع بهما بين الأغصان
أغصان الحياة لرسم المستقبل
بريشة أخي أمهر فنان
كانت حياتنا سعيدة رغم
وجود الحساد تحوم كذبان
ذبان من النساء والحاقدات
تدس السم بالوريد والشريان

عسلي المذاق يقتل عصافير
الإنسجام ويزرعن الفرقة والحرمان
تفرقت العائلة لعائلتين وتوسعت
فجوة الإبتعاد والكل زعلان
زعلان لأني خسرتُ أخي
بفعل الحاقده شريرت النسوان
وغدت تلك الحيه الناعمة
الملمس تلدغ بطرف اللسان
تدس السم بعسل الكلام
لإبعاد عني البنات والصبيان
بنتان كانتا أزهار حديقتي
كأمي وخالتي هدية الرحمان
واولادي الثلاثة توئم وفرد
كانوا فؤادي ونور العينان
زرعت بالكلام المسموم الحقد
وبذور التباعد وجذور الهجران
اني واثق بتفكير أولادي
حرٌ صلبٌ يكافح النيران
ضد نيران حقد الأم
صامدون لاينسون الأب والإخوان
أولادي كبناء يحب بعضهم
لبعض يكافحوا الأحقاد بالغفران
بفقد إحدى بناتي ضعف نظري
وبفقد أخي أصابني النسيان
قررت الإبتعاد والعيش وحيدآ
حتى اتحرر من عمى الألوان
ألوان الغدر والحقد والطمع
حاكتها المصلية وصائمة رمضان
ستار تخفي خلفه قلب
حاقد مليئ بالشر والعدوان
اسئل الباري تحريري وأولادي
من تأثير سمها كالثعبان
ويجمع شملنا ويحنن القلوب
وسود التساح ويزدهر البستان
بستان عائلتي بأولادي وبنتي
بعيدين عن شر لواعب الشيطان





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محمد العدناني

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