

عبد المطلب العلمي

الحوار المتمدن-العدد: 5398 - 2017 / 1 / 10 - 21:19

المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي









كتاب جديد



عبد المطلب العلمي



بروفيسور جامعه مونتكلير الامريكيه غروفر فر ، بعد ان لاقت كتبه السابقه، كذب خروستوف ، نذاله معاداه ستالين و غيرها ، رواجا كبيرا و تم ترجمتها الى لغات عالميه كثيره ،اصدر كتابا جديدا عنوانه (يجوف مقابل ستالين: الحقائق عن القمع وما يسمى "الإرهاب العظيم "في الاتحاد السوفياتي).هذا الكتاب سوف يطرح في الاسواق اعتبارا من بعد غد . و يمكن الحصول عليه بمراسله دار النشر مباشره على موقعها الوارد ادناه.سعر الكتاب 20-$- بالاضافه لاجور الشحن.

http://www.erythrospress.com/store/stalin-yezhov.html



في هذا الكتاب يقوم البروفيسور غروفر فر و بعد دراسه معمقه لوثائق الارشيف السوفياتي التي رفعت عنها السريه،بالاجابه على الاسئله المحوريه المتعلقه بما سمى باليجوفيه او كما يسميها اعداء الشيوعيه الارهاب العظيم ، و ذلك عن طريق الاجابه على الاسئله التاليه:



- ما هي مسببات تلك الاحداث ؟



- هل حقا لقى مئات الاف الابرياء حتفهم في تلك الفتره؟



- هل كان ستالين مسؤلا كما يزعمون في جميع انحاء العالم، عن تلك الجرائم ؟



- الوثائق تشير الى برائه ستالين من تلك التهم، اذن لماذا يجوف و اعوانه تمكنوا لمده عام كامل من قتل الابرياء؟



بكتابه هذا يلقم البروفيسور فر حجرا لكل من يردد اكاذيب البرجوازيه الوضيعه، ففي الكتاب ترجمات لكثير من الوثائق التاريخيه ذات الاهميه المحوريه في التاريخ السوفياتي.فكل ما نشر سابقا حول هذا الموضوع سواء بالروسيه او الفرنسيه او الانجليزيه او باي لغه اخرى، ما هي الا كتابات متحيزه مليئه بالاكاذيب و معاداه ستالين كمدخل لمعاداه الشيوعيه.