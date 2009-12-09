

نها أبو دقة

الحوار المتمدن-العدد: 5398 - 2017 / 1 / 10 - 18:54

المحور: الادب والفن









وما تزالين تغازلين النجوم فيغار من بهائك



القمر .... تبعثرينَ الخطى مواعيدَ توقٍ



وعذوبة تتأبطين الغيب ولهاً وترقبَ



مفاجآت .. ترحلين .... ترحلين ليأتينا حلُّكِ



سلاماً وبرداً وأحجيات .... تروّضين المحالَ



تذلّلين المعجزاتِ .... وما تزالين جميلةً ...



ساحرةَ الحضور ... ألِقَةُ المحّيّا ....تتعاقبُ



أمامَ تيهِك الأجيالُ ... وتعجُّ نظراتُك شغفاً



وسناءً ودفءَ حكايا ..... ما تزالين صامتة ً



ويقهرُ صمتُك طبولَ صخِبِهم ....تتفرّدين



على عرش ِ القداسةِ والنّبوغة وترقص



نشوى على خفقانِ قلبِك العذريّ عقودُ اللّؤلؤ



والزّمرد والياقوت ..... تنثرين وتجمعين



جنى المواسم وفتنةَ الفصول .... يا أنت يا



من تختزلين غاياتِ التجاربِ والأسفارَ



وحكمةَ الزّمن ....