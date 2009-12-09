

ابو الفضل عبد العباس

الحوار المتمدن-العدد: 5398 - 2017 / 1 / 10 - 18:54

المحور: الادب والفن









لمَّ الشكوى

و حتى الدهر يقصينا

و لمَّ الحلمُ و التمني

و قد ماتت امانينا

و ما كانت امانينا

الا بقليل الانفاس

و الخبز يكفينا

فلمَّ الشكوى

وقد شيدنا العمر عزاءاً

وصار العمر يرمينا

و لم يبقَ لنا حضناً

و حتى الثرى

ما عاد يكفينا

لمَّ الشكوى

و الغد لناظره قتيل

و ما غير القتل يهوينا

و طفلنا صار مسناً

فما اقترف

و كيف للـ هم يساوينا

فلمَّ الشكوى

و يومنا مشلول بالرصاص

و بالرصاص مات ماضينا

فلمَّ الشكوى

ومذ ولدنا والوجود

لسجل الموت يهدينا

واي موتٍ!؟

ذاك مذبوح

ذاك مخطوف

و مصلوب

واخرون شأنهم مجهول علينا

فلمَّ الشكوى ولمن نشكو

وقد ذقنا المر

ومن المر ارتوينا

و لاي وجهٍ نفر

و الوجوه شوهت

و صارت تغطينا

فلمَّ الشكوى و لمن نشكو

و لم يبقوا لنا فرداً

ولم يبقوا لنا دينا!