

دلور ميقري

الحوار المتمدن-العدد: 5398 - 2017 / 1 / 10 - 18:54

المحور: الادب والفن









1

مساءً، أخذت التكسي مع نسيبي بسبب انتهاء فترة تأمين الدراجة النارية. كانت وجهتنا المقهى، الكائن على طرف شارع محمد السادس. السائق، شاء أن يسير بنا عن طريق ( المِشْوَر )؛ وهوَ الفسحة الساحرة، المحفوفة بأسوار القصر الملكيّ. بدَورها، فالفسحة تنقسم إلى عدة ساحات، يفصل بينها أسوار داخلية في غاية الأناقة، يمكن عبور المركبات من خلال قناطرها المهيبة والمزخرفة بآيات من فن الجص والحجر والمرمر. تحت أسوار القصر، تمتد عشرات الأحواض المزروعة بشتى أنواع الأزهار، يفصل بينها الأشجار المثمرة وبرك الماء الكبيرة ذات النوافير. ليلاً، تسطع الأنوار بألوان عدة متناوبة طوال الوقت، فتضفي منظراً أكثر سحراً على المكان.

ما أن صرنا في الممر الخارجيّ للمشور، فعبرت سيارتنا بين جدرانه الجميلة المنارة بالثريات الأنتيكية، حتى أنفتح حديثٌ مع السائق عن التطورات المتسارعة في مراكش. عندئذٍ، اتفقنا على أنّ ما جرى من تحسين في مرافق المدينة خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة ليعادل عدة أعوام. ثمّ تعلق بصري بالطريق، حيث أضيء جانباه بمصابيح صغيرة حمراء، متواترة الإنارة، لتحديد خطّ كلّ من السيارات والدراجات النارية. المصابيح الكبيرة، كان يأتلق منتصفها بلوحات مضيئة زاهية توحي بأعياد الميلاد ورأس السنة. في طريق العودة من المقهى مشياً، عبرَ شارع محمد السادس بإتجاه غيليز، رأيتني وكأنني في كرنفال أو حلم. إذ سرنا في ممشى الشارع الأوسط، أينَ الإفريز النباتي المتخم بالورد الجوري وغيره من الأزهار. فوق رؤوسنا، كانت تهمي خيمٌ من المصابيح الساطعة، فيما نوافير من الأضواء تنسكب من طرفي الشارع وبشكل يعزّ عن الوصف. خلال مرورنا بالدرب المسوّر بالجدران الخارجية لدار الأوبرا، إذا بي أشمّ رائحة جمر الأركيلة ( الشيشة ). ذلك، كان مقهىً شعبياً يبدو أنه أدخل هذه البدعة مؤخراً. قررنا إذاك أن نكون من رواده، لاحقاً!



2

كان الجوّ دافئاً عصراً، مع كون السحب تحجب الشمس بين حين وآخر. في شارع البرنس، كان الزحام على أشده لدى نزولي من سيارة الأجرة. وكعادة بعض سائقي التكسي مع زبائنهم الأجانب، وضع الشوفير قطعة خمس دراهم بيدي بدلاً عن العشرة. هذه القطعة، سرعان ما صارت من نصيب متسولٍ متوسط العُمر، كان يعرض يده المبتورة من المعصم والتي هيَ من مآثر عدالة آل سعود وتقواهم. بعد جولة في أنحاء ساحة جامع الفنا، دخلتُ مطعماً يحمل اسم مدينتي دمشق. لائحة الطعام، لم يكن فيها أيّ شيء يمت لمدينتنا. طلبت صحن شاورما الدجاج، ولكنني لم أستطع تناول سوى لقيمات قليلة. سألتُ النادل المغربي عن صاحب المحل، وما إذا كان دمشقياً. فقال لي: " بل هو من الساحل السوري، من الأسرة العلوية الشريفة! ".



3

تحت شمسٍ حنونة، عدّتُ لأخترق ساحة جامع الفنا وصولاً إلى مبتدأ شارع محمد الخامس. ثمة، حلتُ بين سائحة خمسينية وموتور قادم بسرعة جنونية، فشكرتني بالفرنسية وقد أصفرّ وجهها. تابعتُ سيري باتجاه غيليز، محروساً بشجيرات البرتقال المتخمة بالثمار. في الساحة الرئيسية بغيليز، نصبوا حديثاً شجيرات زيتون مقلّمة الأغصان بشكل فنيّ، فيما النوافير العملاقة هجعت للنوم باكراً. ولم ألبث أن أخذتُ مكاني على أحد الكراسي العريضة، المتناثرة عند مدخل ( شارع العشاق ). رجل فرنسيّ، يبدو في نحو السبعين، جلسَ بقربي بعدما حياني. تكلم قليلاً بالخليوي. على الأثر ظهرت فتاة حسناء مرتدية تنورة قصيرة، فنهض الرجلُ لاستقبالها بالقبلات ثم غادرا المكان متشابكي الأيدي. دقائق أخرى، وتركتُ بدَوري المجلسَ متجهاً إلى المقهى لملاقاة الأصدقاء. في نحو العاشرة مساء، أخذتُ تكسي إلى المنزل. عند المفرق المؤدي إلى باب أغمات، إذا بالسائق يدور إلى جهة معاكسة كي يطيل الطريق. طلبت منه أن يقف وينزلني، ففعل ذلك ومضى دون أن يأخذ أجرته. ركبت مجدداً إلى المنزل، ولما وصلت ناولت السائق الطيّب ضعفَ الأجرة المطلوبة.