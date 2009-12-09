

شعوب محمود علي

الحوار المتمدن-العدد: 5398 - 2017 / 1 / 10 - 05:50

المحور: الادب والفن









(أبحر في سحر عينيك)

أقف امامك

أبحر في سحر عينيك الجميلتين

كجرم يدور في محورك

ولا مجرّة سواك

لا عمر قبل الدورة

الايّام كأوراق خريف

تتساقط في ربيعها

دون ان تلتفت اليها الأشياء

العالم يشرق من حدقتيك

بين حقل المرجان

وسر المحّار

لم أبحر قبل اليوم

عشت بحّاراً

خبرت جميع المرافئ

مع تجربتي لمناخ

كل المحيطات

مع معايشتي للمضائق

وكدس الرماد

لما ينفضه الغليون

كانت ساعة ايّامي متوقفة

عقاربها في سبات مزمن

ولكن انفاسك العطرة

هي التي اوقظت فيّ العالم

بغاباته وبساتينه

سقطت على رأسي

تلك التفّاحة التي

سبّبت طردي من الجنّة

أيّتها المرأة الخارجة من السنة اللهب

ومن أعماق الجليد

احسّ حينما اطوّقك بين ذراعي

انّي امتلك العالم

واُحلّق في فردوس تتخمه الخضرة

وتتدفّق منه الينابيع الثرّة

وتضجّ في رأسي

تسبيحات الطيور

تسكرني بالحان نشيد ازلي

لا يتردّد صداه

الّا في الأساطير

عندما تتلاشى الاحلام

تدمغني اليقظة

احسّ بالإنهاك

حيث تكسف الشمس

النجوم تتحوّل الى جبال من الفحم

والظلام مثل طائر البوم

يضم العالم بين جنحيه

ولا شيء

سوي فانوس ابجديّتي المحتضر

في ابعاد مترامية

يضمّني فراغ صمت

ويعجز ان يسكنني قبر



























































(أبحر في سحر عينيك)

أقف امامك

أبحر في سحر عينيك الجميلتين

كجرم يدور في محورك

ولا مجرّة سواك

لا عمر قبل الدورة

الايّام كأوراق خريف

تتساقط في ربيعها

دون ان تلتفت اليها الأشياء

العالم يشرق من حدقتيك

بين حقل المرجان

وسر المحّار

لم أبحر قبل اليوم

عشت بحّاراً

خبرت جميع المرافئ

مع تجربتي لمناخ

كل المحيطات

مع معايشتي للمضائق

وكدس الرماد

لما ينفضه الغليون

كانت ساعة ايّامي متوقفة

عقاربها في سبات مزمن

ولكن انفاسك العطرة

هي التي اوقظت فيّ العالم

بغاباته وبساتينه

سقطت على رأسي

تلك التفّاحة التي

سبّبت طردي من الجنّة

أيّتها المرأة الخارجة من السنة اللهب

ومن أعماق الجليد

احسّ حينما اطوّقك بين ذراعي

انّي امتلك العالم

واُحلّق في فردوس تتخمه الخضرة

وتتدفّق منه الينابيع الثرّة

وتضجّ في رأسي

تسبيحات الطيور

تسكرني بالحان نشيد ازلي

لا يتردّد صداه

الّا في الأساطير

عندما تتلاشى الاحلام

تدمغني اليقظة

احسّ بالإنهاك

حيث تكسف الشمس

النجوم تتحوّل الى جبال من الفحم

والظلام مثل طائر البوم

يضم العالم بين جنحيه

ولا شيء

سوي فانوس ابجديّتي المحتضر

في ابعاد مترامية

يضمّني فراغ صمت

ويعجز ان يسكنني قبر



























































(أبحر في سحر عينيك)

أقف امامك

أبحر في سحر عينيك الجميلتين

كجرم يدور في محورك

ولا مجرّة سواك

لا عمر قبل الدورة

الايّام كأوراق خريف

تتساقط في ربيعها

دون ان تلتفت اليها الأشياء

العالم يشرق من حدقتيك

بين حقل المرجان

وسر المحّار

لم أبحر قبل اليوم

عشت بحّاراً

خبرت جميع المرافئ

مع تجربتي لمناخ

كل المحيطات

مع معايشتي للمضائق

وكدس الرماد

لما ينفضه الغليون

كانت ساعة ايّامي متوقفة

عقاربها في سبات مزمن

ولكن انفاسك العطرة

هي التي اوقظت فيّ العالم

بغاباته وبساتينه

سقطت على رأسي

تلك التفّاحة التي

سبّبت طردي من الجنّة

أيّتها المرأة الخارجة من السنة اللهب

ومن أعماق الجليد

احسّ حينما اطوّقك بين ذراعي

انّي امتلك العالم

واُحلّق في فردوس تتخمه الخضرة

وتتدفّق منه الينابيع الثرّة

وتضجّ في رأسي

تسبيحات الطيور

تسكرني بالحان نشيد ازلي

لا يتردّد صداه

الّا في الأساطير

عندما تتلاشى الاحلام

تدمغني اليقظة

احسّ بالإنهاك

حيث تكسف الشمس

النجوم تتحوّل الى جبال من الفحم

والظلام مثل طائر البوم

يضم العالم بين جنحيه

ولا شيء

سوي فانوس ابجديّتي المحتضر

في ابعاد مترامية

يضمّني فراغ صمت

ويعجز ان يسكنني قبر