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همسة عتاب لمحافظ الدقهلية


محمود سلامة محمود الهايشة
الحوار المتمدن-العدد: 5398 - 2017 / 1 / 10 - 05:46
المحور: المجتمع المدني
    


لفت نظر!!
بدأت بمحافظة الدقهلية- اليوم الاثنين 9 يناير 2017 - امتحان الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2016/ 2017
وقد قرر وزير التربية والتعليم ترك ترتيب وتنظيم عملية إجراء الامتحانات لحاكم الإقليم
وبما أن السيد الوزير/ حسام الدين إمام – هو محافظ الدقهلية
فأمر بأن يجلس على نفس المقعد "التختة" التلاميذ على النحو التالي:
- تلميذ/ة من الصف الثاني بجوار تلميذ/ة بالصف الثالث
- وتلميذ من الصف الرابع بجواره تلميذ بالصف الخامس
وقد علمت بأن سوف يتم هذا الأمر في امتحانات النقل بالمرحلة الإعدادية، أي يجلس طالب بالصف الأول بجوار طالب من الصف الثاني.
نرجو التكرم من السيد الوزير المحافظ عدم تكرار هذه التجربة في الفصل الدراسي الثاني "الترم الثاني – آخر العام الدراسي" وخاصة بالمرحلة الابتدائية، لأنهم مازالوا تلاميذ صغار وعندهم حالة من الارتباك.
موقف حدث بالفعل اليوم الاثنين بإحدى فصول اختبار التربية الدينية بمدرسة ابتدائي بمدينة المنصورة، حيث كان أدى تلاميذ الصفين الثاني والثالث الابتدائي اختبارات اللغة العربية ثم التربية الدينية.
فبعد أن مر وقت من بداية امتحان مادة التربية الدينية، رفع تلميذ يده يسأل المعلم المراقب قائلاً:
- استاذ.. استاذ .. الحديث ده لم نأخذه؟!
فنظر له الأستاذ مندهشا، يسأله عن اسمه، حتى يبحث عنه بالكشوف، للتأكد من إن كان بالصف الثاني أو الثالث، فاحتمال يكون أخذ ورقة صف غير صفه، خاصة وان الاجابة في نفس ورقة الامتحان:
فرد عليه التلميذ: اسمي ابانوب!!
فنهار المدرس من الضحك : يا ابني الورقة اللي معاك امتحان تربية إسلامية
بقلم/ #محمود_سلامة_الهايشة ( #المنصورة )





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محمود سلامة محمود الهايشة

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