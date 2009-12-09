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|الصفحة الرئيسية - الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر - خالد الكيلاني - خالد الكيلاني يكتب : لماذا العاصمة الجديدة ؟
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خالد الكيلاني يكتب : لماذا العاصمة الجديدة ؟
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|الصفحة الرئيسية - الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر - خالد الكيلاني - خالد الكيلاني يكتب : لماذا العاصمة الجديدة ؟