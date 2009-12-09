

محمود شاهين

الحوار المتمدن-العدد: 5398 - 2017 / 1 / 10 - 05:44

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









شاهينيات : في الخلق والخالق !

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*قلنا في مقالات ومقولات سابقة إن العقل البشري لم يفكر في وجود خالق للكون والكائنات قبل اختراع اللغة . وإذا فكرلم يكن قادرا على التعبيرعن تفكيره لعدم وجود لغة . وإذا كانت اللغة السومرية ( حوالي أربعة آلاف ق. م. ) هي أقدم اللغات المكتشفة حتى اليوم فإن عمر الخالق في العقل البشري لا يتجاوز ستة آلاف عام ، مع أن وجود الكون بدأ قبل 14 مليار سنة . فهل لم يكن هناك خالق طوال هذا الزمن المديد . بالتأكيد كان هناك خالق بغض النظر عن ماهيته التي لم يعرفها العقل البشري حتى اليوم ، فراح يتخبط في التكهن بجوهر الخالق بين ما هو مادي ( عبادة المرأة والأجداد والكواكب ) وما هو خارج المادة ، دون أن يعرف الحقيقة المطلقة لجوهر الخالق . يغرق العالم اليوم في أكثر من عشرة آلاف دين ومفهوم للخالق ، ومعظم معتنقي هذه الأديان يعتقدون أن دياناتهم هي وحدها الصحيحة .

رحم الله الأنوناكي السومريين ،وأشهر آلهتهم : إنكي ، إنانا ،إنليل ،آنو ،إيرا !