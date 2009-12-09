أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - محمد الرديني - لدينا فساد عملاق ونحن لاندري؟





اخر الافلام











المزيد.....

لدينا فساد عملاق ونحن لاندري؟


محمد الرديني
الحوار المتمدن-العدد: 5398 - 2017 / 1 / 10 - 05:41
المحور: كتابات ساخرة
    


ارجو من الاخوات والاخوان الذين سيقرأون هذه الكلمات ان يقدموا التبريكات واحر التهاني واجمل الترحيبات الى اللجنة القانونية البرلمانية في المنطقة الخضراء وذلك لسبيين رئيسيين يعتبرهما اولاد الملحة من اولى الكبائر في عوراقنا العظيم.
السبب الاول هو اجتماع هذه اللجنة وثانيهما تصريح رئيس اللجنة بعد الاجتماع بان لجنة النزاهة وهيئة النزاهة تقومان بالتستر وعدم متابعة قضايا الفساد العملاقة، ولابد من اتخاذ اجراءات جريئة لمكافحة افة الفساد.
وقال رئيس اللجنة محسن السعدون ان"هناك الكثير من ملفات الفساد الكبيرة التي تسببت بهدر المال العام وسرقته، لكن لجنة النزاهة والهيئة لم يعملا على متابعة هذه القضايا" مع عدم وجود مؤشرات من هاتين الجهتين لمحاربة الفساد خلال الفترة الماضية".
وبحماس الرداحة قال ان"الفترة المقبلة تحتاج الى اجراءات جريئة كفيلة بمتابعة هذه القضايا وعلى رئاسة البرلمان توجيه لجنة النزاهة بالتحرك تجاه هذه القضايا، فليس من المعقول الحديث عن مكافحة الفساد ونحن لا نتابعه".
انتهى حديث السعدون اطال الله في عمره.
المضحك في الامر ان لفظة"العملاق" تطلق لأول مرة على الفساد.
مسكين شمشون الجبارلم يكن عملاقا ولكنه لم يكن فاسدا ومسكين ايضا شنك ابن عنك ( ويقال ان اسمه عوج ابن عنك) اطول كائن منذ بدء الخليقة وتقول الروايات انه كان يحب البيض المسلوق وكل الذي يفعله انه يمد ذراعه الحاملة للبيض نحو الشمس فتنسلق بسرعة.
ولهذا ارجو ايضا من السادة الكرام رجال الصحافة ان يستعملوا لفظة العملاق في كل كتاباتهم عن الفساد مستقبلا.
كما ارجو الا يعيروا اهتماما بقصار القامة فهم ليسوا فاسدين على اية حال.
ولكننا لو تفحصنا الامر من زاوية اخرى لوجدنا ان السعدون على حق فالعمالقة حيتان لايمكن الامساك بها خصوصا صاحبة الانياب السامة،فقط هناك الاسماك ،اقصد اسماك الفساد الصغيرة، وهي منتشرة في كافة مفاصل الخدمات في دوائر الدولة.
هناك مثلا اسماك الفساد في المنافذ الحدودية واخرى متخصصة في بيع المناصب وثالثة اختصاصها الفضائيات ورابعة في دوائر التقاعد والجوازات .
بايجاز هناك بحيرات تسبح فيها هذه الاسماك وتنتظر"الطعم" في تقديم خدماتها.
وفي اشاعة قوية سرت امس ان لجنة النزاهة قررت ان تسد باب دكانها خوفا من العقوبة وربما تتبعها هيأة النزاهة فالحيتان طعمها مر خصوصا في المياه المالحة.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
محمد الرديني

إجمالي القراءات: 5,694,932
المقالات المنشورة: 1,587
- لدينا خبراء امنيون ولكن صفر على الشمال
- اصغر تظاهرة احتجاج بالعالم في كربلاء
- أي فريق تشجعون
- مراحيض وجوع
- هيهات منّا الذلة
- احزاب الفيسبوك ونوابغه
- اين عورتكم ياحكومة
- الكلاب تنبح خارج السيطرات
- آخ منك يافساد اشكد مشاكس
- نحن فوق القانون غصبا عليكم
- ترى السكوت ليس علامة رضى يانايمين الضحى
- ضرتان في حزب الدعوة وثالثهما موجود
- هل حقا مازالت كربلاء مقدسة
- يابوووووووووووي الجامعة العربية تندد باغتيال كارلوف
- ولاية بطيخ ام ولاية ركي
- هلهولة للعبادي كرم الله وجهه
- اية بطاقة ذكية ياعيداني
- كشف المؤخرات ولا كشف الملفات
- هل سمعتم آخر نكتة
- ايها الرجال انتم صفر بدون النساء

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- ترامب يصف نجمة هوليوود -ستريب- بالممثلة المبالغ في تقديرها
- ترامب يصف نجمة هوليوود -ستريب- بالممثلة المبالغ في تقديرها
- ألق ..
- الأمانة العامة للبيجيدي: نتبنى ونعتز ببلاغ ابن كيران
- هل كان فيلم -الصمت- يستحق كل هذا الانتظار؟
- فيلم المادة 30 يحصد جائزة افضل ممثل في مهرجان الافلام القصير ...
- أوجاع تراب السكة: أَديم الضُّحى أوَّله - إيلاف
- الأمانة العامة للبيجيدي في أول اجتماع بعد بلاغ “انتهى الكلام ...
- ابن كيران يجمع “ما تبقى من الحكومة” في غياب أخنوش
- فرات قدوري: إمارة الشارقة تجسّد حوار الحضارات بالموسيقى

المزيد.....
كتب ودراسات
- االمجد للأرانب : إشارات الإغراء بالثقافة العربية والإرهاب / سامي عبدالعال
- تخاريف / أيمن زهري
- البنطلون لأ / خالد ابوعليو
- مشاركة المرأة العراقية في سوق العمل / نبيل جعفر عبد الرضا و مروة عبد الرحيم
- التكوين المغترب الفاشل / فري دوم ايزابل
- رواية ساخرة عن التأقبط في مصر بعنوان - البابا / الصحفي الراحل في جريدة البديل اليسارية المصرية/ محمد ربيع
- رواية ساخرة عن التأسلم بعنوان - ناس أسمهان عزيز السريين / الصحفي الراحل في جريدة البديل اليسارية المصرية/ محمد ربيع
- هكذا كلمني القصيد / دحمور منصور بن الونشريس الحسني
- مُقتطفات / جورج كارلين
- كوميديا الوهراني في سرد الرسائل والمنامات / قصي طارق

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - محمد الرديني - لدينا فساد عملاق ونحن لاندري؟