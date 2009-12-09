أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محمد هالي - صيرورة التاريخ المزرية





اخر الافلام











المزيد.....

صيرورة التاريخ المزرية


محمد هالي
الحوار المتمدن-العدد: 5398 - 2017 / 1 / 10 - 02:29
المحور: الادب والفن
    


متى كانت الأشياء (...)
توضع على الهامش،
و النقاط على الحروف؟؟؟
ليس صحيحا أن يظل الإنسان خلاصة كل أزمنة الطوفان ...
و تاريخ كل الذئاب،
و كل الخرفان !!!"(1)
هذا ما عودتنا عليه المنطقة،
طيلة الأشياء المتناقضة،
طيلة الخرفان المتناطحة،
و الذئاب المفترسة،
لأن الضرورات تبيح المحظورات،
في زمن الحضر الأبدي،
على أناس تأكلهم الشمس،
و لا يأكلون الأشعة،
لأن كل الأشياء تنهشها الذئاب،
من حيث لا تدري العقول المستيقظة،
أما العقول النائمة،
فهي تدري بأن الزمن ليس لها،
لهذا تغيب الأسئلة إلى الآبد،
"وحده الإنسان يعلن في حاسة المسكوت عنه / الحاسة المكبوتة
و المقموعة/ المحجوبة
تحسن الإقامة الجبرية إن اللوحة :
ضجر و فرح..
خير و شر ..
وجود و عدم ..
أعلى و أسفل.." )2)
وحده الإنسان يتساءل من أجل طي صفحة البؤس،
لكنه يظل قابعا كالكلب المسعور،
عندما يبحث عن نسر الغابة،
وحده الإنسان يأكل الخبز الحافي،
أو بالأحرى خبز و عنب،
أو بالأحرى خبز و لب دلاح،
و إن اختلطت الأمور حريرة و اشفنج،
في زمن انتقاء الفيتامينات من السم،
أو بالأحرى البروتينات من الحجر،
انه الأسفل يتنطع،
و الأعلى يصفع،
كالصاعقة في زمن الإختلاف،
من أجل الإختلاف،
أو بالأحرى، البحث عن شيء اسمه التغيير،
في زمن السكون: "كيف صار العبث حوارا ذكيا
بين الواقع و المجهول
أو بين المعيش و المحسوس
و كيف صارت الحياة في اللاحياة هي الحياة،
و كيف تكتسب الأراضي البورية خيرا"(3)
لتضاف للأراضي المسقية،
ليستفيد المستفيدون؟
و كيف تبنى الأشياء من عرق البشر؟
و كيف يأكل المرتاح من شيء اسمه الاستغلال؟
لتنعم المدن من المغرب النافع،
الذي لم ينفع في أمكنة مجهولة المعنى و الواقع
" و هنا لم يعد ما يقنعنا بأن الصبر مفتاح الفرج
في زمن لا يتداول فيه الصبر غير في قبائل الفقراء
و المعذبين"(14)
أو في أمكنة البؤس،
حيث يشتهي البؤس،
بأن ينحني أحجارا لا تحركه رياحا أو عواصفا،
و تتقارب المقاييس كلها،
لتستقبل الشمندر،
ليستقبل أفواها تتلذذ بحلاوة السكر المنعنع،
أثناء تصدير الخام إلى أمكنة مجهولة،
قد يكون الأعلى يحتوي الأسفل
في إطار تناقض المصالح،
بون شاسع بين هذه الثنائيات:
ثنائية التصدير و الاستيراد،
ثنائية العبد و السيد،
التي تصدق في قرن تلوث كل الاحتمالات
" ترى هل لابد من القول بأن اليأس كالجنس أو كالغضب؟
غريزة نقمعها بالأمل لنتظاهر بالفرح"(5)
و هل التسول كالفاقة
تدفع الجثث السفلى
لتستعطف الجثث العليا،
أثناء اختلاط الأسئلة
أمام هروب الأعلى
و بقاء الأسفل يستنشق ربيع الأمكنة المسيجة
في زمن الضياع
أم أن الأسفل تعود على الضياع
في متاهات القبائل المنسية،
في الفاقة،
أم هكذا تتكون الخصائص البشرية
عندما تتيه أجزاء من البشر في أمكنة النسيان ؟؟؟،
قد تكون حالات مزرية في ظروف مزرية،
في وضعيات مزرية،
تصدق في أمكنة،
و ظروف مزرية،
و تتمايل وفق صيرورة التاريخ المزرية،
لكن "ليس في استطاعتنا بالطبع أن نفسر
كيف يمكننا تعليق وجودنا على معتقدات ماكرة"(6)
و استجلاء المكر
لا يختلف عن دعاة المكر نفسه،
و إن اختلفت الأمور،
فان الاختلاف راح تناقضا وفق ثنائية :
الغني و الفقير،
أو لعبة البورجوازي و المأجور،
إن لم نقل الإقطاعي و القن،
وقت تجدد الحياة في مكان "عاجز عن التصدي للمتسلط عليه
فيلجأ إلى الاقتراب ما أمكن
من هذا المتسلط ،
و الرضوخ إليه"(7)
و في الاقتراب تظهر سلطة التسلط،
و إن احتار التابع،
فيلجأ إلى التملق،
لأن الحكاية من أولها،
متاهات السائد تنخر العقول،
و متاهات الأضرحة،
تقوي متاهات الخرافة ،
إنه هامش الصراع يتجلى في بساطة الإقطاع،
لكن:
"هناك كثير من الحزن
في الأفق
هناك الكثير
هناك حروب
ستحتاج أكثر من أي وقت
إلى حكمة ..."( 8)


الهوامش:

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)على هاوية الأمل / احمد بيضي الملحق الثقافي لجريدة الاتحاد الاشتراكي بالمغرب العدد: 578 / 21 ماي 1999.
(8) هناك الكثير من الخراب / جمال المساوي العلم الثقافي/ السنة:28 / 29 نونبر 1997.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
محمد هالي

إجمالي القراءات: 186,888
المقالات المنشورة: 79
- العالم ينتهي فينا
- امينة الزعري و - لن افكر في-
- حوار فايسبوكي مع الفنانة اللبنانية التشكيلية -نسرين شبيب-
- زمن التزاحم
- -عري التزمت-
- -تيمة الجمال- من خلال حوار فايسبوكي مع المبدع عادل المتني، و ...
- -الارض و المطر- من خلال حوار فايسبوكي مع الشاعر عبد الله سلي ...
- حوار مع الشاعر ايوب مرعي ابو زور
- حوار مع المبدع عادل المتني: الشعر و الفلسفة
- -الفلسفة و الشعر- من خلال حوار مع الشاعر السوري عبد الله سلي ...
- حوار فايسبوكي مع الشاعر السوري مرة اخرى (8)
- حوار فايسبوكي مع الشاعر السوري عبد الله سليط (7)
- حوار فايسبوكي مع الشاعر و الفنان عادل المتني(6)
- اثنان في واحد
- حوار فايسبوكي مع الموسيقار و الفنان كاردو بيري
- اليسار المغربي و التعليم أم التعليم بدون يسار؟
- صرخة مجنون العرب
- حوار فايسبوكي مع الشاعر عادل المتني(4)
- حوار فايسبوكي مع خالد الخياطي (3)
- كاترينا أو سوريا كما تصورتها قصيدة عادل المتني(4)

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- ترامب يصف ميريل ستريب بأنها -مبالغ في تقديرها- بعد انتقادها ...
- ترامب يصف نجمة هوليوود -ستريب- بالممثلة المبالغ في تقديرها
- ترامب يصف نجمة هوليوود -ستريب- بالممثلة المبالغ في تقديرها
- ألق ..
- الأمانة العامة للبيجيدي: نتبنى ونعتز ببلاغ ابن كيران
- هل كان فيلم -الصمت- يستحق كل هذا الانتظار؟
- فيلم المادة 30 يحصد جائزة افضل ممثل في مهرجان الافلام القصير ...
- أوجاع تراب السكة: أَديم الضُّحى أوَّله - إيلاف
- الأمانة العامة للبيجيدي في أول اجتماع بعد بلاغ “انتهى الكلام ...
- ابن كيران يجمع “ما تبقى من الحكومة” في غياب أخنوش

المزيد.....
كتب ودراسات
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محمد هالي - صيرورة التاريخ المزرية