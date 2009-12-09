

ذ. فريد بوكاس

الحوار المتمدن-العدد: 5398 - 2017 / 1 / 10 - 02:27

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









هل محمد السادس نصاب بورم الغدة النخامية ؟



كثيرة هي المواقع الإخبارية التي تطرقت إلى نوعية المرض الذي أصاب ملك المغرب، حيث أن مثل هذه الأخبار تعتبر من الممنوعات.

( ورغم أن أعراض مرض محمد السادس كانت بادية منذ سنوات عليه فحالته مستمرة في التدهور مما يوحي بأن الطب الحديث مازال عاجزا عن إيجاد دواء شافي لما يعانيه وأن مرضه خطير ومزمن ويتم التستر على طبيعته عن الشعب المغربي .

وفي محاولة لفهم نوع المرض الذي أصاب ملك المغرب اتصل موقع ” ينايري ” بأحد الاختصاصيين وقال بأن الأعراض التي تظهر عليه ترجح كثيرا أن يكون أصيب بورم دماغي tumeur cerebrale من النوع المعروف بمتلازمة كوشينغ cushing’s Syndrome وهو اضطراب هرموني ناتج عن زيادة إفراز هرمون الكورتيزول في الدم . مصدر الموقع أضاف شروحاته قائلا : أما مشكلة الصوت فيبدو أنها بسبب إتلاف أحباله الصوتية كمضاعفات (effets indesirables) الناتجة عن اتباعه التداوي بالاشعة la radiotherapie للورم الدماغي). موقع ينايري.

بناء على هذه المعلومات، قررت أن أبحث في الموضوع بعمق، وبدأت طريقي في دراسة كل أنواع الأورام التي تصيب الدماغ، للتأكد مما جاء في الخبر أعلاه، وبما أن أورام الدماغ متنوعة، حاولت المقارنة بين الأعراض التي تبدوا على ملك المغرب ببعض الأورام، فاتضح لي أنها توافق بنسبة تزيد عن 90 % ورم الغدة النخامية، الذي سأتطرق إليه بالتفصيل.

أعراض ورم الغدة النخامية الناتجة عن اختلال الهرمونات

بعض أورام الغدة النخامية التي تسمى الأورام الوظيفية تقوم بإنتاج الهرمونات، مما يؤدي إلى زيادة أو إفراط في إنتاج هذه الهرمونات. يوجد هناك أنواع مختلفة من أورام الغدة النخامية الوظيفية التي يمكن أن تتطور في الغدة النخامية، و كل منها يسبب علامات و أعراض معينة حسب نوع الهرمون الذي تنتجه، و أحيانا قد يتطور مزيج من هذه الاورام ويسبب ذلك حدوث مزيج من هذه الاعراض.

الاورام المُنتجة للهرمون المُوجه لقشرة الغدة الكظرية (ACTH)

الغدد الكظرية التي تُسمى ايضا الغدة الجار-كلوية هي الغدة الواقعة فوق الكلية، و الهرمون الموجه لقشرة الغدة الكظرية (ACTH) هو الهرمون الذي تنتجه الغدة النخامية و الذي يُحفز الغدة الكظرية على انتاج هرمون الكوتيزول. إن اورام الغدة النخامية المنتجة لهرمون ACTH تؤدي إلى إفراط في انتاج هذا الهرمون الأمر الذي يؤدي إلى زيادة في انتاج هرمون الكورتيزول و بالتالي قد يؤدي ذلك إلى ما يُعرف بمتلازمة كوشينج .(Cushing’s syndrome).

إن متلازمة كوشينج تتميز بالعلامات و الاعراض التالية و التي قد تعتبر من أعراض ورم الغدة النخامية:

• تراكم الدهون في المحيط الوسطي (الخصر) و في أعلى الظهر

• استدارة الوجه المبالغ فيها

• الثلعثم في الكلام

• الضعف أو العجز الجنسي

• حدبة مميزة في الجزء العلوي من الظهر

• ارتفاع ضغط الدم

• ارتفاع نسبة السكر في الدم

• ضعف العضلات

• ظهور كدمات أو رضوض

• علامات تمدد البشرة

• ترقق أو نقص سماكة الجلد

• القلق أو التهيج أو الاكتئاب

فمن خلال هذا البحث يتضح جليا، أن محمد السادس مصاب بورم ورم الغدة النخامية الناتجة عن اختلال الهرمونات، الشيء الذي يجعله مضطرا أن يتلقى علاجعه بفرنسا عن طريق ما يسمى بحزم الإشعاع الخارجي .

ولحد الساعة لا ندري هل كتب له الطبيب الفرنسي وصفة دواء تفرض عليه تهريب أموال المغاربة إلى الخارج تحت مظلة الاستثمارات الخارجية ؟



ذ. فريد بوكاس

صحفي باحث ومعارض سياسي مغربي مقيم بالمنفى