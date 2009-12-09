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-ميت


طارق سعيد أحمد
الحوار المتمدن-العدد: 5398 - 2017 / 1 / 10 - 01:31
المحور: الادب والفن
    


... من الرائع
يطفو
حاضن روحه
بمنتهي الحكمة
تحت حفنة
ذكريات!
هاتعيش من اللهفة
افتح عيونك الدمعة
هاتشوفني بجري بيك
من الماضي
للماضي

أنا زيك بحن للقديم
الواجع
التفت لي
بهدوءك المدهش
خليني أقول لك
أنت مت كام مرة
وقد إيه هاتعيش
ميت





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طارق سعيد أحمد

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