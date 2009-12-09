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تفاحات جميلة


وليد المسعودي
الحوار المتمدن-العدد: 5398 - 2017 / 1 / 10 - 01:29
المحور: الادب والفن
    


تفاحات جميلة
اليوم في مدينتي
رأيت الباذنجان يبكي ربه
صار اسودا مثله كالفحم
رأيت الطماطم الحمراء
معصورة بخلاط عدمي
مع قلوب الحمالين
رأيت تفاحات جميلة
تكفر كثيرا
لأنها لم تعد تتمتع مع الاطفال
في رقصة اسنانهم معها
مثل حلم يعيد نفسه
تسربت مع الريح
بعد ان كانت تغني
فوق ظهور الحمالين
الذين يرتقون يومهم
الحاني بين الانتظاروالكدح .
ما عادوا يزفون الضحكات
لعصافيرهم الصغيرة
تلك التي ترقص
اسنانهم كل يوم
مع تفاحات جميلة .





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وليد المسعودي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - وليد المسعودي - تفاحات جميلة