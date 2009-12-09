

كمال آيت بن يوبا

الحوار المتمدن-العدد: 5398 - 2017 / 1 / 10 - 00:47

المحور: الارهاب, الحرب والسلام









البرقع الأفغاني الذي يقال أنه مصمم لنساء أفانستان فيه كوة صغيرة كنافذة السجن الحديدية تطل منها السيدة على العالم الخارجي دون أن تتاح لها الفرصة كي تظهر بوجهها للناس و كأن وجهها أيضا عورة خلافا لما قالوا لنا أنه ليس كذلك.

بل هو سجن فعلا للسيدات اللواتي أراد البعض أن ينعت جسدهن بالمثير للفتنة في رؤوس الرجال الذين لا شغل لهم سوى مشاهدتهن طوال الوقت .

و بما أنه برقع أفغاني فهو غريب عن المغاربة . هذا البرقع في الواقع هو إهانة للنساء للاسف سواء كن مغربيات ام غير ذلك .

المغربيات القدامى كن يلبسن الجلباب مع النقاب الذي تظهر منه العينان و الحاجبان و ربما تقاسيم الوجه.

هذا اللباس المغربي لم ترد فيه أي ملاحظات من طرف الدوائر المسؤولة في المغرب لحد الساعة على الأقل .

وعلى كل حال الجلباب ليس هوالبرقع الذي لا يمكن أن يعرف المرء هل من بداخله رجل أم سيدة .

و يمكن أن يتأبط أي مخبول بعض الكيلوغرامات من المتفجرات تحت هذا البرقع و يمر على أساس أنه سيدة لا حول لها و لا قوة كي لا يثير الإنتباه ثم يفجر نفسه في أي مكان بما في ذلك أمام مكتب المرصد الحقوقي الذي شجب المنع الذي تناقلت وسائل الإعلام صدوره من طرف وزارة الداخلية المغربية بخصوص البرقع سيئ الذكر.

المرصد المذكور يتغابى و كأنه لم يفهم السبب الأمني الذي أدى لمنع هذا اللباس المشبوه. وكأنه لم يفهم مشاكل الأجهزة الأمنية مع الأشرار الذين يتلونون كالحرباء مع الوسط المحيط لإحداث الأضرار بالمواطنين الأبرياء .

و ماذا سيقال إذا تم أي تفجير ؟

لقد تم إختراق الأجهزة الأمنية بنجاح .

يا سلام على الحرية في لباس البرقع التي يدافع عنها المرصد المذكور.

يبدو لي و كأننا صرنا مع ناس يرفضون أي قرار من وزارة الداخلية المكلفة بأمن المغاربة فقط لأنها وزارة الداخلية وكأن فهم الهاجس الأمني صعب المنال .

شيء لا يصدق.

وما علاقة حرية لباس البرقع بحرية التعبير أيها السادة ؟

إن المنع إذا صح الخبر بشأنه بل يجب أن يكون صحيحا هو منع شرعي وقانوني لأنه يمنع الضرر عن المجتمع .

و القانون عموما لا يجب أن يمنع ما ينفع .

و المنع المذكور يتعلق بلباس محدد بمواصفات معروفة تمنع التعرف على هوية الأشخاص المحتمل أن يكونوا وراء ذلك اللباس و ليس بأي لباس كما ورد في قصاصات الأنباء على أن وزارة الداخلية تتدخل في اللباس.

و دفاعنا هنا على قرار وزارة الداخلية هو في الحقيقة شكر على هذا الانجاز الذي يستهدف منع المرور بلباس الإرهاب.و بالتالي فالأمر ليس هزلا لأنه يتعلق بأمن المغاربة.

و لو كان الأمر يتعلق فقط بحرية لباس لما تدخلت هذه الوزارة .

فلا تتغابى علينا أيها المرصد الحقوقي الشمالي رجاء .