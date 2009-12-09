أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الارهاب, الحرب والسلام - كمال آيت بن يوبا - من التغابي عدم فهم منع البرقع في المغرب





اخر الافلام











المزيد.....

من التغابي عدم فهم منع البرقع في المغرب


كمال آيت بن يوبا
الحوار المتمدن-العدد: 5398 - 2017 / 1 / 10 - 00:47
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    


البرقع الأفغاني الذي يقال أنه مصمم لنساء أفانستان فيه كوة صغيرة كنافذة السجن الحديدية تطل منها السيدة على العالم الخارجي دون أن تتاح لها الفرصة كي تظهر بوجهها للناس و كأن وجهها أيضا عورة خلافا لما قالوا لنا أنه ليس كذلك.
بل هو سجن فعلا للسيدات اللواتي أراد البعض أن ينعت جسدهن بالمثير للفتنة في رؤوس الرجال الذين لا شغل لهم سوى مشاهدتهن طوال الوقت .
و بما أنه برقع أفغاني فهو غريب عن المغاربة . هذا البرقع في الواقع هو إهانة للنساء للاسف سواء كن مغربيات ام غير ذلك .
المغربيات القدامى كن يلبسن الجلباب مع النقاب الذي تظهر منه العينان و الحاجبان و ربما تقاسيم الوجه.
هذا اللباس المغربي لم ترد فيه أي ملاحظات من طرف الدوائر المسؤولة في المغرب لحد الساعة على الأقل .
وعلى كل حال الجلباب ليس هوالبرقع الذي لا يمكن أن يعرف المرء هل من بداخله رجل أم سيدة .
و يمكن أن يتأبط أي مخبول بعض الكيلوغرامات من المتفجرات تحت هذا البرقع و يمر على أساس أنه سيدة لا حول لها و لا قوة كي لا يثير الإنتباه ثم يفجر نفسه في أي مكان بما في ذلك أمام مكتب المرصد الحقوقي الذي شجب المنع الذي تناقلت وسائل الإعلام صدوره من طرف وزارة الداخلية المغربية بخصوص البرقع سيئ الذكر.
المرصد المذكور يتغابى و كأنه لم يفهم السبب الأمني الذي أدى لمنع هذا اللباس المشبوه. وكأنه لم يفهم مشاكل الأجهزة الأمنية مع الأشرار الذين يتلونون كالحرباء مع الوسط المحيط لإحداث الأضرار بالمواطنين الأبرياء .
و ماذا سيقال إذا تم أي تفجير ؟
لقد تم إختراق الأجهزة الأمنية بنجاح .
يا سلام على الحرية في لباس البرقع التي يدافع عنها المرصد المذكور.
يبدو لي و كأننا صرنا مع ناس يرفضون أي قرار من وزارة الداخلية المكلفة بأمن المغاربة فقط لأنها وزارة الداخلية وكأن فهم الهاجس الأمني صعب المنال .
شيء لا يصدق.
وما علاقة حرية لباس البرقع بحرية التعبير أيها السادة ؟
إن المنع إذا صح الخبر بشأنه بل يجب أن يكون صحيحا هو منع شرعي وقانوني لأنه يمنع الضرر عن المجتمع .
و القانون عموما لا يجب أن يمنع ما ينفع .
و المنع المذكور يتعلق بلباس محدد بمواصفات معروفة تمنع التعرف على هوية الأشخاص المحتمل أن يكونوا وراء ذلك اللباس و ليس بأي لباس كما ورد في قصاصات الأنباء على أن وزارة الداخلية تتدخل في اللباس.
و دفاعنا هنا على قرار وزارة الداخلية هو في الحقيقة شكر على هذا الانجاز الذي يستهدف منع المرور بلباس الإرهاب.و بالتالي فالأمر ليس هزلا لأنه يتعلق بأمن المغاربة.
و لو كان الأمر يتعلق فقط بحرية لباس لما تدخلت هذه الوزارة .
فلا تتغابى علينا أيها المرصد الحقوقي الشمالي رجاء .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
كمال آيت بن يوبا

إجمالي القراءات: 160,454
المقالات المنشورة: 83
- الدورعلى من بعد إسقاط الطائرة و السفير الروسيين ؟
- مؤسسة ديار المدينة المغربية مطالبة بتصحيح الخطأ
- 10 حقائق عن دولة إسرائيل لا يمكن إنكارها الآن
- عُقاب مدينة الشاون المغربية ليس نِسرا مَلَكيا
- أيها المغاربة من حقكم أن تغضبوا لكن لا تخطئوا
- بالسلاح و ليس بالانجيل إسترد مسيحيو العراق كنائسهم
- هل مِن أمثال مارتن لوثر و رفاقه للإسلام؟
- العلمانية ليست بالعافية، ردا على التحريض في المغرب
- الله مسؤول عن تنظيم الحيوانات الإجتماعية - مقال قصير-
- حزب البام هوالذي فاز في الحقيقة بالانتخابات في المغرب
- الأمل بعد انتخابات 7 اكتوبر في المغرب
- بيان إتحاد الألوهيين بخصوص الناشط السياسي ناهض حتر
- لا يمكن معارضة دولة مرغوب فيها دوليا
- حضور المستشار أندري أزولاي لجنازة بيريز شأنه الخاص
- في المغرب هناك ما هو أكبر من الإنتخابات
- سندعو لإختيار الاشتراكيين و البام في إنتخابات البرلمان المغر ...
- القمني وأخرون في نفس وضع محمد رغم 14 قرنا مسافة
- أدعو لحذف التربية الدينية من مدارس الأطفال في شمال افريقيا
- ترجمة علوم الدين اليوم ب sciences جهل كبير
- كيف تمحو 13 سنة الأمازيغية الصامدة 1400 سنة تقريبا؟

المزيد.....


أخبار عامة
- بي بي سي تكشف عن -العقل المدبر- لهجوم سوسة في تونس
- القوات الخاصة في الجيش العراقي -تحقق تقدما- في معركة استعادة ...
- المحادثات القبرصية القبرصية في جنيف من ابرز الإهتمامات الأور ...
- صحف عربية متعاطفة مع منفذ حادث دهس الجنود الإسرائيليين في ال ...
- شاهد ما فعلته القوات العراقية لإنقاذ عائلة عراقية
- عقوبات أميركية على مسؤول روسي مقرب من بوتين
- بعد الجفاف.. الفيضانات بكاليفورنيا تثير المخاوف
- الأمن العام الأردني يطلق خدمة اتصال للصم والبكم
- جدل في مصر بعد تسريبات صوتية نسبت للبرادعي
- العثور على القنصل الروسي في أثينا جثة هامدة

المزيد.....
كتب ودراسات
- افغانستان الحقيقة و المستقبل / عبدالستار طويلة
- تقديرات أولية لخسائر بحزاني وبعشيقة على يد الدواعش / صباح كنجي
- الأستاذ / مُضر آل أحميّد
- الارهاب اعلى مراحل الامبريالية / نزار طالب عبد الكريم
- الكتابة المسرحية - موقف من العصر - / هاني أبو الحسن سلام
- التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب / زرواطي اليمين
- حمـل كتــاب جذور الارهاب فى العقيدة الوهابية / الدكتور احمد محمود صبحي
- الامن المفقود ..دور الاستخبارات والتنمية في تعزيز الامن / بشير الوندي
- التجربة الجزائرية في مكــافحة الإرهــاب..دراسة جامعية / زرواطي اليمين
- الارهاب وعلاقته بلاسلام / علي شمري

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الارهاب, الحرب والسلام - كمال آيت بن يوبا - من التغابي عدم فهم منع البرقع في المغرب