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|الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - عطا مناع - فلافل رام الله وكهرباء غزه
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فلافل رام الله وكهرباء غزه
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|الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - عطا مناع - فلافل رام الله وكهرباء غزه