

عدنان الاعسم

الحوار المتمدن-العدد: 5397 - 2017 / 1 / 9 - 23:12

المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق









مع قرب الذكرى العشرين لرحيل الشاعر الخالد

اطلاق موقع جديد للجواهري، وعنه، على الانترنيت

- د. عدنان الاعسم

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مع قرب حلول الذكرى السنوية العشرين لرحيل شاعر العراق، والعرب، العظيم، محمد مهدي الجواهري، والتي تصادف في 2017.7.27 أطلق مركز "الجواهري" في براغ، موقعا جديدا على الانترنيت، تحت العنوان :

www.jawahiri.net

ويشمل الموقع الجديد صورا نادرة وعامة، ومختارات من شعره، وكتابات ودراسات عنه، وحلقات اذاعية، ومقاطع فيديو.. وغيرها من حقول ومجالات تؤرخ لبعض من حياة الشاعر وارثه، وتراثه، وفلسفته في الحياة والفكر والادب .

وبحسب مصادر معنية فأن المركز يسعى، وبجهود محدودة الى الان، لأن تكون هناك بعض فعاليات ذات صلة بالذكرى العشرين لرحيل الجواهري الكبير الى عالم الخلود، ومن بينها احتفائية استذكارية في براغ، التي أقام فيها – كما هو معروف- ثلاثة عقود متصلة ومتقطعة، من حياته الزاخرة، للفترة 1961-1991 ...

هذا ومما يذكر ان مركز "الجواهري" الثقافي، اسسه رواء الجصاني، اطارا مدنياً في العاصمة التشيكية - براغ، عام 2002 وتديره من ذلك التاريخ، والى اليوم، نخبة متطوعة، وبجهود مثابرة، ودون اية اهتمامات او التزامات، معنوية أو مادية، لا رسمية ولا عائلية او غيرها، لا عراقية ولا عربية ولا تشيكية، الا بأستثناءات معدودة ومحدودة جدا .. وبرغم ذلك، اتمم المركز وما برح العديد من الفعاليات اللافتة، كالندوات والاصدارات والفعاليات الثقافية الاخرى .

مع تحيات مركز الجواهري في براغ

www.jawahiri.net