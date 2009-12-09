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قدرنا الحرون


حبيب محمد تقي
الحوار المتمدن-العدد: 5397 - 2017 / 1 / 9 - 21:40
المحور: الادب والفن
    


--- قدرنا الحرون ---
بكِ أهذي
أنادمكِ وَحيداً
لعلّي أستَعيدُ صَوابي
كي تظلي فوق ذبولي
سحابَة

غربةٌ في مختلجين
ومرارة طاعنة
وشَجوُ يمامتينِ
والإصطبار خيط
مفتول على وعدهِ
مَعقودٌ على شاهقِ الأحلامِ

خيط النوى
وذاكَ الهوى
ضَلَّ وغَوَى
معلقينَ على الشذى
يجترح الأذَى

على خدرِ المواجعِ
حينَ تُحبَس إضطرامها
في بردٍ محض
يجيشُ بوحشةِ الشتاء
وقلة حيلة الرداء
كأنها مواعيد
مختومة بالإنطفاء

قدرٌنا الحَرون
والرَيْبُ المَنُون
والغياب المصون
نياح وشجون
في بريق العيون
هوى وجنون
- حبيب محمد تقي -





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حبيب محمد تقي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حبيب محمد تقي - قدرنا الحرون