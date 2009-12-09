

فلاح هادي الجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 5397 - 2017 / 1 / 9 - 21:40

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









صار موضوع حالة النزوح الجماعية للشعبين السوري و العراقي بسبب الاوضاع المتردية في البلدين والتي وصلت الى أسوء الاحوال، بمثابة موضوع الساعة لوسائل الاعلام العالمية المختلفة، لم يعد خافيا على أحد إن نظام الملالي يقف کسبب و عامل رئيسي وراء ذلك خصوصا من حيث تدخلاته واسعة النطاق و خلقه ظروفا و أوضاعا إستثنائية تدفع الى حالة صراع و مواجهة دموية غريبة من نوعها.

تدخلات النظام الايراني التي صارت موضع قلق و توجس على مختلف الاصعدة بفعل سعيها لخلق مناطق توتر و فوضى و فلتان أمني من أجل فرض هيمنتها و نفوذها کي تنفذ مشروعها الفکري ـ السياسي في المنطقة على حساب شعوبها، والملفت للنظر إن تحقيق الاستراتيجية بعيدة المدى لطهران قد بنيت على أساس دفع شعوب المنطقة للإنشغال بأعداء داخليين وهميين و الانصراف عن الاعداء الحقيقيين لها، وحقيقة إن الإنشغال بالمواجهات الطائفية و الاهلية او إختلاق مشاکل و أزمات مفتعلة، والحقيقة التي يجب أن ننتبه لها جيدا هي إن الذي هدد و يهدد الامن و الاستقرار ليس في العراق و سوريا فقط وانما في المنطقة کلها هو نظام الملالي في طهران لوحده دون غيره وإنه أساس إثارة المشاکل و الفتن في المنطقة خصوصا و العالم عموما.

مشکلة الهجرة و النزوح الجماعية من سوريا و العراق و التي يقف خلفها نظام الملالي، تثبت بالدليل القطعي کذب و زيف معظم الشعارات التي أطلقها و يطلقها هذا النظام و التي يزعم فيها بإنه نصير للشعوب، خصوصا عندما نجد بإنه هو سبب تشريد هذه الشعوب لبلدان يسميها في قواميسه ببلدان"الکفار"، غير إن هذه البلدان وخصوصا ألمانيا و النمسا تفتح أبوابها للآلاف من هٶلاء، وإن هذه الشعوب باتت تدرك و تعي جيدا إن أعدى أعدائها هو تحديدا هذا النظام.

المشاکل و الازمات التي تتصاعد يوما بعد يوم في المنطقة بحيث وصلت ليس الى حد نزوح وقتي لهذه الشعوب وانما الى حد النزوح النهائي لشرائح واسعة جدا منها بل وحتى تشريدها في داخل أوطانها، وهو مايشکل مٶشرا بالغ الخطورة و بمثابة جرس إنذار للمنطقة من إن دور الملالي قد وصل الى مايمکن تسميته بالمرحلية البرتقالية وهو مايعني بإنه صار يهدد ليس البناء و المکون الاجتماعي في دول المنطقة فقط وانما سيادة و إستقلال الدول و کياناتها، وقطعا فإن ماينتظر دول و شعوب المنطقة هو الاخطر و الاکثر ترويعا ولذلك فإن عليها أن تفکر في حل و معالجة جذرية لهذه المشکلة بالغة الخطورة، وقطعا فإنه لايوجدأي حل مع بقاء و إستمرار هذا النظام القمعي و الذي لايمکن أبدا أن يتخلى عن مشروعه وعن دوره العدواني في المنطقة، ولذلك فإنه ومن أجل ضمان الامن و السلام و الاستقرار لشعوب المنطقة وکما تٶکد المقاومة الايرانية دائما في أدبياتها، فإنه ليس هنالك من حل عملي و جذري حاسم و فعال سوى إسقاط و تغيير النظام القائم في طهران.