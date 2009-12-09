

حسين عجيب

الحوار المتمدن-العدد: 5397 - 2017 / 1 / 9 - 21:39

المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع









علاقات الفرد وحياته الشخصية بمجملها, ترمى إلى سلة النسيان بعد لحظة موته.

إلى الأبد غالبا.....إلى الأبد في سلة المهملات

ذلك هو القانون الأساسي الصارم, والثابت الذي يشمل الجميع, ويترك ثغرة صغيرة_ بل متناهية الصغر للاستثناء أو للاختلاف أو للتجديد والابتكار.... وايا تكن التسمية تلك ,ربما هي أفضلية الهامش على الرسمي والاستثناء على القاعدة ( الوحيدة).

ربما الصداقة_ العلاقة الانسانية النمطية, في احتوائها على النقيضين معا وبالتزامن_ الرسمي وغير الرسمي....لا يجهلها أحد ولا أحد يدركها بشكل يقيني وعملي.

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المجتمع ينتج الفرد, والفرد بدوره ينتج المجتمع بطريقة إنعكاسية وإبداعية معا.

بدورها العلاقات الدولية ( مثال ترامب _بوتين) تشكل النموذج والمعيار للعلاقات الاجتماعية, كما ان العلاقات الشخصية_ والصداقة على وجه الخصوص تعكس الواقع الانساني الشامل عبر ثقافة المجتمع ( الخاصة) والتي تضع الحدود والقوانين للعلاقات الاجتماعية المتنوعة بشكل تقريبي وأساسي_ وثابت في خطوطه العريضة.

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علاقة الصداقة بين الجنسين علاقة ثانوية دوما, تسبقها وتؤسس لها _ كما تحددها ايضا علاقات الصداقة بين الجنس الواحد على المستويين الشخصي والاجتماعي بالتزامن ( درجة نضج الشخصية مع درجة تطور المجتمع).

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الأفكار الواردة في هذا النص, سأعود لمناقشتها من منظورات متعددة خلال هذا العام_ وأنتقل دفعة واحدة من المجرد والذهني إلى المباشر والحي عبر الآن_ هنا....

في عمر 57 سنة, أتساءل بموضوعية حول حياتي الشخصية وبقية عمري؟!

بنفس الأدوات والمعايير التي أستخدمها في الثقافة والمجتمع_ على قدر استطاعتي....

السؤال: كيف ستمضي بقية عمرك يافيلسوف السعادة؟

ومن قبل شاعر الحب والحرية؟!

_ العلاقة مع المرأة, شكلها وطبيعتها, تعكس شخصية الرجل المتكاملة.

بالمثل للمرأة_ وإلى درجة التطابق.

1_ الموقع الأول لشريكة حياتي القادمة ( أخشى أنه سيبقى شاغرا إلى الأبد....)

2_ الموقع الثاني للصديقة الأولى, وقد تكون الرفيقة الأساسية لبقية العمر.

3_ الموقع الثالث للصديقة الأخوية,....

4_ الموقع الرابع فضاء متعدد المستويات, بلا حدود, مفتوح دوما....

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بالتوازي العلاقة مع الأخ_ الصديق... موقع الصديق الأول غير محدد من سنوات !!

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فصل الرغبة عن الرأي والفهم, عملية تتحقق بفضل الصداقة ومعها_ على خلاف بقية العلاقات الاجتماعية.

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الصداقة بين امرأة ورجل, في أبسط أو أعمق أشكالها, تبقى من الدرجة الثالثة.

_ الدرجة الأولى شخصية, درجة نضج الشخصية العاطفي_ الاجتمعي_ الروحي

_ الدرجة الثانية ثقافية_ مزدوجة, تتعلق بمستوى الصداقة بين أفراد الجنس الواحد, ومن جهة مقابلة تتحدد بالشخصية المعنية وخبرتها العملية والثقافية _ الاجتماعية خصوصا.

_ الدرجة الثالثة إنسانية, مشتركة ومطلقة.... علاقة نوعية وخاصة بين هذه المرأة وهذا الرجل.

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الصداقة غاية وأداة بالتزامن_ العلاقة التي يتعذر الفصل فيها بين الغاية والوسيلة.

من أشهر الصداقات المعروفة بين ماركس وأنجلس, مع انها علاقة رفاق لجهة المصير والغاية.

علاقة تشي غيفارا وفيديل كاسترو كانت ترشح بالتراتبية ( والتنافس) منذ البداية, بالاضافة لكونها علاقة حزبية_ رفاقية بالمقام الأول.

عربيا_ ربما امكن القول عن علاقة جمال عبد النصر مع أنور السادات, أنها الصداقة الأكثر مصداقية واستمرارا_ بعد موت الرجلين بعقود, وما يزال مصيرهما واحدا.

الصداقة بين المرأة والرجل... اكثر ندرة.

مي وحبران على سبيل المثال صداقة عاطفية صريحةز

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خصمك إنسان مثلك

شرط الصداقة ومعيارها وماهيتها, ومفتاحها الأصيل في العبارة من الداخل.

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الصداقة والاعتماد النفسي المتبادل_ تحول موضوع الحب غلى موضوع اهتمام حر....

فقط كمثال على الاعتماد النفسي, أكتفي بذكر الادمان.

لا يستطيع الانسان أن يعيش بدون الاعتماد النفسي...على الذات أو الآخر أو الأشياء, وأغلبنا نستخدمها بشكل مختلط وعشوائي عاطفيا واجتماعيا_ مع ذلك بسهولة يدرك خصومنا ( وشركائنا اكثر) طبيعة اعتماديتنا وحدودها, وعناصرها....

بنفس السهولة التي نعرف بها خصومنا وشركائنا, أكثر من معرفتهم لأنفسهم_ بسبب طبيعة الأقنعة الاجتماعية المعممة ( تكشف العورة وتستر الوجه).

أعرفك اكثر مما أعرف نفسي_ بالمثل: تعرف_ي_ني اكثر مما تعرف_ي نفسك

يا صديقتي أيضا.

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لا يستطيع الانسان أن يخدع غير نفسه, واما بقية ألعاب الخفة الساذجة أو الاحتيال...انحدار من سيئ إلى اسوأ.

في النهاية_ وفي البداية ايضا لا يخدع الانسان سوى نفسه