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قرصنة - وطنية - .!!!


رائد عمر العيدروسي
الحوار المتمدن-العدد: 5397 - 2017 / 1 / 9 - 21:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


قرصنة " وطنية " .!!
رائد عمر العيدروسي
مفردة " الوطنية " التي جرى إيلاجها " قسراً " في العنوان اعلاه , واظنُّ الى حدٍّ كبيرٍ أنَّ كلا المعنى والمغزى على درجةٍ عالية من الوضوح , أمّا الجزء المتبقي والعاري من جسد هذه " الوطنية " , فسنقوم هنا بتغطية تفاصيله وحجبه عن الأنظار .!
لوحظ في الآونة الأخيرة وجود ونشر اخبار خاصة في وسائل التواصل الإجتماعي , وكذلك في المواقع الإخبارية , تتعلّق بكشف خفايا وخبايا لساسةٍ كبار في الدولة ولأحزابٍ نافذه , وتتضمن تفاصيل عن فضائح سياسية ومالية واجتماعية وسواها ايضاً , لكنّه بمجرّد وضع سهم " الماوس " على عناوين تلك الأخبار وصورها , فأنها لا تنفتح .! وجليّاً يتضح أن جرى التلاعب في ازالتها ومسحها , ما يؤدي الى حرمان الجمهور من الإطلاع على تفاصيلها , وهذا بلا ريب يتنافى مع حرية الإعلام ومع اعتباراتٍ اخرى , ثمّ أنّ المواقع الإخبارية والفيس بوك هي وسائل عالمية عامة ولا يحقّ التلاعب بها .
المطلوب من منظمات المجتمع المدني والإتحادات والنقابات تقديم شكوى الى ادارة ال facebook وادارات " السوشيال ميديا " بهدف اتخاذ اجراءاتٍ تقنية تحول دون اداء مثل هذه القرصنة , وبهذا الصدد فلا اتوقّع اطلاقاً وبتاتاً أن تقوم شبكة الإعلام العراقي او وزارة الثقافة بمثل هذا التحرّك لمئةِ سببٍ وسبب .!
الى ذلك , وعلى الجانب المقابل , فقد باتَ معوفاً ومشهوراً للكثيرين وجود جيوش الكترونية لدى بعض كبار الساسة , ممن يتولّون بث ونشر اخبار عارية حتى " من ملابسها الداخلية " بغية التسقيط السياسي لخصوم اولئك الساسة , والترويج لهم في آنٍ واحد , علماً أنّ الجيوش الألكترونية من الموظفين المحترفين , فأنهم يتقاضون رواتب عالية وفاحشة من اصحابها وقادتها , لكنما مصدر تلك الرواتب والأموال يبقى مجهولاً على المساكين فقط .!
أشيرُ هنا , أنّ قادة القراصنة و قادة الجيوش الألكترونية يسيرون على خطّينِ متوازيين لكنهما يلتقيان ! وربما يتعانقانِ كذلك , اذا لم يكونا من مقرِّ قيادةٍ واحد .!





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رائد عمر العيدروسي

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - رائد عمر العيدروسي - قرصنة - وطنية - .!!!