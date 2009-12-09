

رائد عمر العيدروسي

الحوار المتمدن-العدد: 5397 - 2017 / 1 / 9 - 21:38

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









قرصنة " وطنية " .!!

رائد عمر العيدروسي

مفردة " الوطنية " التي جرى إيلاجها " قسراً " في العنوان اعلاه , واظنُّ الى حدٍّ كبيرٍ أنَّ كلا المعنى والمغزى على درجةٍ عالية من الوضوح , أمّا الجزء المتبقي والعاري من جسد هذه " الوطنية " , فسنقوم هنا بتغطية تفاصيله وحجبه عن الأنظار .!

لوحظ في الآونة الأخيرة وجود ونشر اخبار خاصة في وسائل التواصل الإجتماعي , وكذلك في المواقع الإخبارية , تتعلّق بكشف خفايا وخبايا لساسةٍ كبار في الدولة ولأحزابٍ نافذه , وتتضمن تفاصيل عن فضائح سياسية ومالية واجتماعية وسواها ايضاً , لكنّه بمجرّد وضع سهم " الماوس " على عناوين تلك الأخبار وصورها , فأنها لا تنفتح .! وجليّاً يتضح أن جرى التلاعب في ازالتها ومسحها , ما يؤدي الى حرمان الجمهور من الإطلاع على تفاصيلها , وهذا بلا ريب يتنافى مع حرية الإعلام ومع اعتباراتٍ اخرى , ثمّ أنّ المواقع الإخبارية والفيس بوك هي وسائل عالمية عامة ولا يحقّ التلاعب بها .

المطلوب من منظمات المجتمع المدني والإتحادات والنقابات تقديم شكوى الى ادارة ال facebook وادارات " السوشيال ميديا " بهدف اتخاذ اجراءاتٍ تقنية تحول دون اداء مثل هذه القرصنة , وبهذا الصدد فلا اتوقّع اطلاقاً وبتاتاً أن تقوم شبكة الإعلام العراقي او وزارة الثقافة بمثل هذا التحرّك لمئةِ سببٍ وسبب .!

الى ذلك , وعلى الجانب المقابل , فقد باتَ معوفاً ومشهوراً للكثيرين وجود جيوش الكترونية لدى بعض كبار الساسة , ممن يتولّون بث ونشر اخبار عارية حتى " من ملابسها الداخلية " بغية التسقيط السياسي لخصوم اولئك الساسة , والترويج لهم في آنٍ واحد , علماً أنّ الجيوش الألكترونية من الموظفين المحترفين , فأنهم يتقاضون رواتب عالية وفاحشة من اصحابها وقادتها , لكنما مصدر تلك الرواتب والأموال يبقى مجهولاً على المساكين فقط .!

أشيرُ هنا , أنّ قادة القراصنة و قادة الجيوش الألكترونية يسيرون على خطّينِ متوازيين لكنهما يلتقيان ! وربما يتعانقانِ كذلك , اذا لم يكونا من مقرِّ قيادةٍ واحد .!