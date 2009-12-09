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الأحداث تتكلم (18)


عادل عطية
الحوار المتمدن-العدد: 5397 - 2017 / 1 / 9 - 18:11
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    



• حتى في عالمنا الافتراضي على مواقع التواصل الإجتماعي.. بعد أن كنا جميعاً أصدقاء على صفحة واحدة، جاءت الشللية، ثم المجموعات، ثم الشخصيات العامة، التي لا تتواصل معك، وما عليك سوى الاعجاب بها!
• في علاقاتنا الإنسانية.. البعض يقيّمها بالمسافة بين يناير وديسمبر. والبعض الآخر، يقيّمها بالمسافة بين ديسمبر ويناير!
• من مشاعرهم تعرف أين أنت من قلبهم!
• رأس السنة، هي الرأس الوحيدة القادرة على ضم كل العالم في فرحة واحدة!
• كل سنة جديدة، هي من الزمن.. وليست في الزمن. وهذا هو التفرّد!
• كل عام، نحتفل بغلاف جديد، يوضع على أيامنا الماضيات، التي لا تزال باقية في: قلبنا، وفكرنا، وأفعالنا!
• عيد الميلاد يأتي كل عام إلى زماننا، ويقرع في كل آن على باب قلبنا!
• من كنيسة المهد، جاءت الفكرة: من المهد إلى اللحد وبينهما إرهابي!
• نحن نحتفي بالأعياد، فمتى تحتفي الأعياد بنا؟!





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عادل عطية

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الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - عادل عطية - الأحداث تتكلم (18)