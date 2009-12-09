

عبدالكريم هداد

الحوار المتمدن-العدد: 5396 - 2017 / 1 / 8 - 00:59

المحور: الادب والفن











- شعر شعبي عراقي -



وانا بحلاة الدرب

چلچل فياي وشمسْ

بهيدة على جنح الهوى

خطوة مشيتك احسْ

فرحان منشنش خمر

غبشة اجيت من امسْ

نبض الگلب رگصتي

وارگص برگصة عرسْ

وطرزت ليل الهوى

نار وعسل يا ونسْ

ورگ الورد مبسمك

بوسة وي بوسة تِهِسْ

كل هذا ومايع حلى

نغمة عذوبة اللمسْ

ذايب گليبي عشگ

وانت بمحبتك شرسْ

بچفوفي ماي الزهر

رشيته فوگك همسْ

وليلك حلو.. يا حلو

بيا حيلة اروضْ الفرس..!



6-1-2017