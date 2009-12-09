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الفن الفلسطيني في متحف تل أبيب .


قاسم حسن محاجنة
الحوار المتمدن-العدد: 5395 - 2017 / 1 / 7 - 22:22
المحور: الادب والفن
    


الفن الفلسطيني في متحف تل أبيب .
دُعيتُ ولبّيتُ الدعوة، معية شريكة العمر وثنتان من بناتي ،قبل يومين ، الدعوة لحضور يوم دراسي عن الفن الفلسطيني في إحدى قاعات متحف تل أبيب.
وقد قام على تنظيم هذا اليوم ، مدير غاليري الفنون في مدينة أم الفحم، بالشراكة مع متحف تل ابيب. وهذا بحد ذاته إنجاز لا يُستهان به للفن الفلسطيني .
قدّمت أستاذتان جامعيتان وباحثتان في الفنون محاضرتين قيمتين حول الفن الفلسطيني ، واستعرضت إحدى الفنانات الفلسطينيات مسيرتها الفنية ، والقى استاذ جامعي محاضرة عن الفنانات الفلسطينيات . كما تحدث منظم هذا اليوم عن اهمية مثل هذه الايام الدراسية .
غالبية الحضور والذين غُصّت بهم قاعة المتحف، هم من الفنانين والمهتمين بالشأن الفني ، من اليهود وقلة من العرب ، لأن اليوم يهدف لتعريف الوسط اليهودي ، بالفن الفلسطيني. علما بأن فنانين وفنانات فلسطينيات قد أصبحوا جزءا مشهورا ومعروفا ،في الفضاء الفني الاسرائيلي بل والعالمي .وهذا الكلام لا يعني بالضرورة، بأن العرب يعرفون الكثير عن الفن الفلسطيني ..
لفتَ انتباهي في هذا اليوم أمران هامان :
الأول : هو التمثيل الكبير للفنانات الفلسطينيات، فيُخيل الي بأن نسبة الفنانات أكبر من نسبة الفنانين على الساحة الفنية الفلسطينية .
الثاني : تنوع التقنيات التي تستعملها الفنانات الفلسطينيات. من رسم ، تصوير فوتوغرافي ، فيديو، عروض وما الى ذلك من تقنيات .
ومع ذلك، لم يتطرق المحاضرون الى أن غالبية الفنانات الفلسطينيات من مواطني دولة اسرائيل، يعملن خارج المدن والقرى العربية .. فغالبية الفنانات اللواتي حظين بشهرة وحققن انجازات يتحدث عنها المختصون بالنقد الفني ، غالبية هؤلاء الفنانات يعشن في مدن يهودية أو مختلطة . تل ابيب – يافا وحيفا، رغم انهم مولودات في مدن وقرى أخرى ..
ويعود السبب في رأيي الى أن المدينة- القرية العربية ، ما زالت تتبنى ثقافات وتسودها أجواء تتعامل مع الفن وتحديدا الرسم كنوع من مضيعة الوقت وكعمل غير مجد وغير منتج . ناهيك عن عدم قدرة المدينة- القرية العربية على إيصال مبدعيها الى الشهرة التي يستحقونها .. بينما المدن الكبرى ذات الغالبية اليهودية تحديدا، قادرة على استيعاب مبدعين وفتح الابواب امامهم ..
أما بخصوص المبدعات من الفنانات ، فالتضييق عليهن أكبر في المجتمعات الذكورية ، لذا "يهجرن" مسقط رؤوسهن ويهاجرن الى المدينة الكبيرة والكوسموبوليتية ..
سُررتُ كثيرا بالإلتقاء بأستاذ ابنتي ، وهوفنان مشهور ، والذي دغدغ مشاعري ونفخ أناي (MY EGO)، عندما أخبرني بأن مستقبلا باهرا ينتظر ابنتي ، طالبة الفنون، والفنانة ..





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قاسم حسن محاجنة

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - قاسم حسن محاجنة - الفن الفلسطيني في متحف تل أبيب .