

منظمة الحزب الشيوعي العراقي في المانيا الاتحادية

الحوار المتمدن-العدد: 5395 - 2017 / 1 / 7 - 22:13

المحور: الشهداء والمضحين من اجل التحرر والاشتراكية











نعي منظمة الحزب في المانيا الاتحادية

وداعا رفيقنا العزيز د.زهدي الداوودي



بالم وحزن عميقين، تلقينا ظهر اليوم الجمعة المصادف 6/01/2017خبر رحيل الرفيق الروائي والكاتب والانسان المناضلد.زهدي محمد خورشيد الداوودي، انخرط الرفيق زهدي في المعترك النضالي منذ بداية شبابه وحصل على عضوية الحزب عام ،1958 ،وسطر خلال سيرته النضالية تاريخ حافل ومشرف ،التحق بقوات الانصار بعد انقلاب شباط الفاشي وكلف باعادة تنظيمات الحزب في مناطق الطوز والقرى التابعة لها لتوفير الدعم المادي والجماهيري لقوات الانصار التي تشكلت حديثا في حينها، وبعد قيام عارف بالانقلاب على البعث بوقت قصيرأعتقل من قبل الشرطة السرية وتنقل بين العديد من السجونوالمعتقلات منها كركوك وبعقوبة والرمادي وسجن الحلة وتعرف خلالها على العديد من المناضلين والمثقفين الشيوعيين وكانت تلك الفترة مهمة في مسيرة الرفيق زهدي السياسية والثقافية، وبعد اطلاق سراحه واصل بنشاط عمله الحزبي مرة اخرى ،وبعدالهجمة الشرسة التي تعرض لها الحزب عام 1967،غادر الوطن بجواز مزور عن طريق الكويت ليبدأ دراسته في المانيا الديمقراطية لحين حصوله على الدكتوراه في علم التاريخ.

كان الرفيق مثقفا عضويا لامعا ساهم في نشاط جماعة كركوك التي ضمت نخبة بارزة من المثقفين العراقيين ،ان عطائه الفكري والثقافي كان ثراحيث كتب العديد من الروايات والقصص القصيرة والدراسات التاريخية والمقالات باللغة العربية والالمانيةالتى وثقت حقبة مهمة من تاريخ العراق السياسي،بقى الرفيق زهدي رغم المرض الذي داهمه واعتلال جسده ،ذهنا متقدا يثير الاسئلة والنقاش حول المسائل العقدية التي تواجه الوطن مواظبا على الكتابة والنشر ملتصقا بحزبه ووطنه،برحيل الرفيق د.زهدي خسرت الثقافة العراقية احد قاماتها النضالية الفذة ،ارقد بسلام يارفيق ولك من رفيقاتك ورفاقك واصدقائك ومحبيك الذكر الطيب،سنفتقد ابتسامتك الرائعة ومحياك الجميل ،نتمنى الصبر الجميل لكل افراد عائلته الكريمة داخل الوطن وخارجه على هذا الفقدان الكبير،ولك الذكر الخالد أبداً.



منظمة الحزب الشيوعي العراقي في المانيا الاتحادية

الجمعة المصادف 06/01/2017