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|الصفحة الرئيسية - الشهداء والمضحين من اجل التحرر والاشتراكية - منظمة الحزب الشيوعي العراقي في المانيا الاتحادية - وداعا رفيقنا العزيز د.زهدي الداوودي
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وداعا رفيقنا العزيز د.زهدي الداوودي
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|الصفحة الرئيسية - الشهداء والمضحين من اجل التحرر والاشتراكية - منظمة الحزب الشيوعي العراقي في المانيا الاتحادية - وداعا رفيقنا العزيز د.زهدي الداوودي