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|الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - جعفر المظفر - ما أروع أن يكون رجل الدين علمانيا
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ما أروع أن يكون رجل الدين علمانيا
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|الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - جعفر المظفر - ما أروع أن يكون رجل الدين علمانيا