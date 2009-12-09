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الحَمَوات .. والمسؤولين


امين يونس
الحوار المتمدن-العدد: 5395 - 2017 / 1 / 7 - 16:24
المحور: كتابات ساخرة
    


" .. شُلّة أصدقاء ، تعوّدوا على الإلتقاء في أيام العُطَل والتسكُع معاً ... فقرّرَتْ حمواتهم أن يُنظِمنَ سفرةً خاصة بهنُ .. وبالفعل إستأجرنَ سيارة فان وتوجهنَ إلى منطقةٍ سياحيةٍ قريبة .. ولكن لسوء الحظ ، فأن السيارة إنحرفَتْ عن الطريق ووقعت في النهر وغرقتْ ولم ينجو أحد .
أثناء مراسيم الدفن ، كان الأصدقاء حزينين .. لكنّ أحدهم كانَ يبكي بحرقةٍ والدموع تنزل من عينيهِ مدراراً ... فإقتربَ منهُ أحد الحضور وسألهُ : .. لابأس ياولدي ، أنهُ القَدَر .. يبدو أنكَ كُنتَ تحبُ حماتكَ كثيراً . أجاب الرجُل : .. في الحقيقةِ ياسيدي ... أنا أبكي ، لأن حماتي تأخرتْ عن الموعد ولم تذهب معهم !! " .
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عُقِد مُؤتمرٌ كبير في العاصمة الأردنية عمان ، حول التخطيط والتنمية البشرية والإستغلال الأمثل للموارد .. شاركَ فيهِ مُمثلو أكثر من أربعين دولة ، وكان العراق مُشاركاً بوفْدَين ، أحدهما عن بغداد والآخَر عن أربيل ... وفد أربيل ضّمَ المُستشارين والخُبراء الذين قادوا وأداروا الإقتصاد والنفط والغاز وتوزيع الرواتب . سارتْ الفعاليات بصورةٍ جيِدة وسلسة .. وقّرَرَتْ إدارة المؤتمر في اليوم الأخير، تنظيم رحلة ترفيهية للمُشاركين ، في صباح اليوم التالي ، إلى منطقة البحر الميت . وكان من المُنتظَر أن يقضي المشاركون يوماً جميلاً وممتِعاً ، بعد أيام المؤتمر المُتعِبة المليئةِ بالأرقام والإحصائيات ... لكن وخلافاً لجميع التوقعات ، فأن أمطاراً رعدية قوية هطلتْ على تلك المنطقة ، صاحبَتها صواعِق مخيفة .. وللأسف الشديد ، فأن صاعقةً رهيبة أصابتْ الحافلة التي كانتْ تقل الوفد العراقي والسوري والليبي واليمني ، فإحترقتْ بِمَن فيها ! .
إكتظ المطار بالمواطنين من الدول الأربعة ، لإلقاء النظرة الأخيرة على جثامين السادة أعضاء الوفود الراحلين .. وكان الجميع يلفهم الحُزن .. غير ان مجموعةً من المواطنين ، من الواضح أنهم كُردٌ من أقليم كردستان العراق ، كانوا يبكونَ بِشّدة ويذرفون دموعاً غزيرة . فتوجهَ إليهُم أحد الصحفيين قائلاً : .. تعازينا الحّارة لكم ... يبدو أنكم فقدتُم أعزاء في كارثة الصاعقة ؟ أجاب أحدهم من بين دموعهِ المتساقطة : .. كلا ياسيدي .. نحنُ نبكي ، لأن أعضاء وفدنا لم ينهضوا من النوم باكراً ، وتخّلفوا عن اللحاق بالحافلة وبقوا في الفندق ، ونَجوا !! .





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امين يونس

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الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - امين يونس - الحَمَوات .. والمسؤولين