

شمخي جبر

الحوار المتمدن-العدد: 5395 - 2017 / 1 / 7 - 16:24

المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير









الايزيديون ... التاريخ والابادات



عرض وقراءة - شمخي جبر



سلسلة العذابات والانتهاكات لحقوق الانسان في بلاد ما بين النهرين لم تقتصر على فئة دون اخرى في ظل الحكومات الاستبدادية الدكتاتورية وحكم العسكر ولكن كانت الاقليات هي الخاصرة الرخوة في الجسم الاجتماعي العراقي لهذا كانت حصتها مضاعفة .

يأتي كتاب الباحث خلدون سالم الياس ليؤرخ معاناة مكون عراقي(الايزيديين ) مهم من خلال كتابة تاريخ مدينة سنجار، اذ يرى الباحث ان هذه المدينة لم تلق الاهتمام الذي تستحقه من قبل الباحثين رغم اهميتها .

ولعل احد اهم مبررات الاهتمام بالباحث وكتابه هذا كونه عاش فترة من عمره في هذه المدينة فضلا عن كونه احد ابناء المكون الايزيدي.

كتاب الباحث خلدون سالم الياس يتألف من خمسة فصول وخاتمة ، يتناول خلالها تاريخ مدينة سنجار واهميتها التاريخية وما تعرضت له من غزو والصراع بين الفرس والرومان للسيطرة على المدينة ، والصراع العثماني الصفوي على بلاد الرافدين والحملات العسكرية التي تعرض لها الايزيديون من قبل الدولة العثمانية والتي كان اخرها في العام 1918 ، حتى دخول الاحتلال البريطاني سنجار العام 1918 ، فضلا عن ماتعرضت له المدينة بعد تأسيس الدولة العراقية العام 1921 وماتعرضت له من حملات تعريب في العام 1975 .

ويستمر الباحث في تتبع الاحداث التي جرت في سنجار حتى 14 آب 2007 حين تعرضت ناحية القحطانية للتفجيرات على يد تنظيم القاعدة الارهابي فضلا عن الهجمة الشرسة التي تعرض لها الايزيديون ومدينتهم سنجار على يد "داعش" الارهابي في 3 آب 2014 وما تعرضت له من كوارث .

ربما اوج الكارثة الانسانية التي تعرض لها الايزيديون كانت بعد احتلال الموصل في (10 حزيران 2014 ) ومن ثم مهاجمة سنجار ونواحيها واحتلالها في 3 آب 2014 ، فكان يوما وحشيا ارتكبت فيه المجازر والفواحش كما لم يحدث في يوم اخر في تاريخ مدينة سنجار .

يقول المؤلف (فجر يوم الاحد الثالث من آب كان مشهد السيارات المتجهة الى جبل سنجار يثير الرعب،كانت تلك السيارات التي تحمل عشرات الالاف من الاهالي المذعورين وهي تتسابق باتجاه الجبل الذي مثل نقطة الخلاص من الموت المؤكد، مع خيوط الشمس الاولى وصلت الى مدخل الجبل مجاميع من العوائل المنهكة من المشي لمسافات طويلة والتي لم تجد من ينقلها بالسيارات، كانت عيون الناس المتعبة المنهكة ، التي ملأها الخوف تترقب وتدقق في كل قادم جديد خوفا من ان يكون من مقاتلي التنظيم الارهابي).ومن اكثر الصور ترويعا في ممارسات التنظيم الارهابي هي عمليات خطف النساء، اذ تم القبض على آلاف النساء والاطفال والفتيات امام ذويهم.

يقول الكاتب عند دخول تنظيم "داعش" الى القرى والمجمعات في سنجار تم خطف وسبي اكثر من (5 آلاف) امرأة وطفل ايزيدي بحسب تأكيد امير الايزيدية في العراق والعالم الامير تحسين سعيد علي في بيان له بهذا الخصوص.

وقد وضع الايزيدون امام خيارين امام دخول الاسلام او القتل ، وهذا ماحدث في منطقة (قني مهركا) ظهيرة الثالث من اب عندما قتلوا (70) شخصا في لحظات امام انظار عوائلهم. وقد تم العثور على 12 مقبرة جماعية بعد تحرير سنجار تضم رفات رجال ونساء واطفال ايزيديين.

مآسي الايزيدين التي تمثلت بالقتل او السبي او دفن الاحياء لايمكن احصاؤها في عدة اسطر ، اذ اشار لها الكاتب في متن كتابه بشكل مفصل . وقد تضمن الكتاب على احصاءات من مصادر متعددة لضحايا قضاء سنجار.

يعد كتاب الباحث خلدون الياس مصدرا مهما للباحثين في الشأن الايزيدي والمذابح التي تعرضوا لها عبر تاريخهم في المنطقة .