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|الصفحة الرئيسية - القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير - شمخي جبر - الايزيديون ... التاريخ والابادات
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الايزيديون ... التاريخ والابادات
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|الصفحة الرئيسية - القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير - شمخي جبر - الايزيديون ... التاريخ والابادات