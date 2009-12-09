

عبدالكريم هداد

الحوار المتمدن-العدد: 5395 - 2017 / 1 / 7 - 05:28

المحور: الادب والفن









شعر شعبي عراقي



بعد بيه من العمر أجمل

مثل اطفال

عصفورين

بلا مهداد بيهم حيل

والله وركضوا الملعب

فرحانين

همه اثنين..

واحنه اثنين

بعد بيه.. ولا خَلَصْ..

عمري وناثره من سنين

والله بسكتة السكته

صمت وحشة يهز روحين

شتلت چفوفي خشبة باب

وأدک بالروح.. منو متانين؟

واصافح بس خيال وشوگ..

شحلاتك يا ضوة الشمعة

منو يبچي حنين الناي..

گلي منين..؟

وانشدك ..؟

وامشي بالخطوة

وثاري بالغلط..

متيهين

وين احنه ..

وين الراح

شيجيب الجاي

ولچ وسفة يا دنيا.. بيه و تعيلين..!

يا دنيا شبيچ..، وشرايچ..؟

هذا وصار عشگ مسكين

يادنيا شبيچ.. ولا ريدچ

ثلج وطاح من غيمة

بثوب الصيف ومعسمين

مثل حلم وشطب بالعين

جرح سچين..

ولچ دنيا شوكيحة عين

وتضحكين

نذلة وتافهه من سنين

لاريدچ يادنيا بهل شكل

بلا دين

واشتمري بعيد..

وروحي من يمي..

ولا ريدج الي تمرين..

ابعدي لخاطر الله

وشيلي العندج

ما اصلح تره

ولا امشي طريق الشين

ما رايد صداقة..

ولا محبة تنحچي بوجهين

ولا رايد خديعة بيها اتشيل وتحطين

ولا رايد غرام.. وينرسم خد.. عين

وانا فیضة وفه حلوة..

أزيد..

وأفيض..

وأفيض..

وأزيد كلش.. حسبة راي

وهمومي هواي

وطبع طبعي مثل اهلي

هواي هواي شكثر طيبين

وگالولي عجيبة الناس

تعيش اجناس

وبالتمثيل

مشاعرها مزاج محنط .. وميتين

هم شايف وجه شكلين ..؟

أوالِم جرحي وي ضحكة

شبگة شوگ

بوسع نهرين

ورغم كل شي أظل والله

هدية عيد

واگِلَكْ : ي التدگْ بابي

هلا ومية هلا يا زين

واشعل حبة گليبي

شمعة لليحب..

عيدين

هلا والله وتجي يا عيد

تجي فرحان ويانه

تاكل من الحلم

مْلَبَسْ

وبَ جيوبك تمر لو تين

اشجايب بعد لا تسكت

اطشرك بحفلة مكيفين

كلش طعم ومعسل

نگطْ يا حلو نجمات

وبوسة وهرجة معرسين

واشگد من الفرح عطرك

ولا ضايگ

واريدك عين تباوس عين

وَسِعْلي الحَفِلْ مو.. لونْ

ولا لونين

حديقة ولمَةْ محبين

واركصْ ركصْ وافحط لك

واذِبْ روحي كلشْ حيلْ

ميةْ هلا ويا مرحبْ

وشْرايِدْ بعد ..

شتريد ؟

بويّه هنا عِشگْ حِلوينْ..!







2-1-2017