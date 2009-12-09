

مراد الزارعي

الحوار المتمدن-العدد: 5394 - 2017 / 1 / 6 - 22:56

المحور: الادب والفن









يقول "جان جاك روسو" في كتابه المشهور (اميل) " ليس في ما يخرج من يد الخالق إلا الخير ويفسد كل شيء بين ايدي البشر" ، قول مؤثر يعكس حقيقة بشرية مثيرة وهي ان الانسان لم يخلق بهذا الشر الذي يتصوره البعض على انه غريزة طبيعية فينا ، وإنما هو اشبه بتلك الطاقة السلبية والآلية الدفاعية التي تكتسب بفعل الزمن والتأثيرات الجانبية. فكلنا قد خلق مثل صفحة بيضاء عذراء ونقية، كنا عاجزين وقتها على رسم خطوطها وفك شفراتها وألغازها ، لم نقدر على رسمها كما لم نقدر على البوح بأحلامنا وطموحاتنا. فقد استسلمنا لأقدارنا وتركنا المهمة للزمن ليخط عليها خربشاته المؤلمة والقاسية التي جسدت مأساة البشرية منذ نشأتها وحصيلة تجاربها المتنوعة...

امام كل ما يحصل في العالم الكبير من احداث وصراعات ونزاعات قتل وتشريد وتعذيب وتطرف اخلاقي وديني وتعصب فكري وطائفي ، نقف في حيرة حقيقية اين سنوجه ادراكاتنا ونوزع احساساتنا في وطننا الصغير ام في اوطاننا الكبيرة التي تجمعنا بها روابط كثيرة دماء مختلطة وانساب وعادات وتقاليد متوارثة وقيم وتشريعات دينية او في النصف الاخر من الكرة الارضية وما يحدث فيها من اعمال ارهاب وقتل للأبرياء وقتل للبشرية والطفولة والأمل...

لست متأكدا من المتسبب فيها بقدر تأكدي من انها من فعل الانسان نفسه ضد اخيه الانسان فبسبب الطمع قتل قابيل اخيه هابيل ونزلت اللعنة على الارض ليس بسبب التفاحة كما يشاع وإنما بسبب الطمع و الجشع والعدوانية التي تسكن الجانب المظلم من الانسان والتي تحولت من طاقة خيرة الى طاقة شر وحقد تكتسب بالقوة كطاقة تحويلية مكتسبة اجتماعيا تعتمد كدرع لدرئ الاذى والرد عليه بتوجيه اسهم الشر نحوه كردة فعل دفاعية هجومية تضمن بقائه وأمنه وإحساسه بالتفوق والعظمة والجبروت الذي يجعل منه وحش ادمي شرس قادر على التدمير مثل التعمير .

تدمير كان له الوقع الاخطر على الحياة نفسها وانعكست بطريقة مؤلمة على الانسان المعاصر الذي اختنق برائحة الدم والقتل والخراب حتى صارت الارض نفسها قبرا للحياة على وشك ان تغرق وتبتلع الاخضر واليابس بعدما ابتلت عروقها دما و اصطبغت باللون الاحمر الذي اضحى لونا مخيفا نشاهده على شاشاتنا الالكترونية والافتراضية كل دقيقة وكل ساعة وكل يوم. حيث لا يمضي يوم دون ان نردد حكايات القتل التي تفنن اصحابها في ترديد رواياتها المثيرة التي تستعرض طرق وأساليب قتل الحياة والتنكيل بجثتها الهامدة الممددة على مسارات حاضرنا ومستقبلنا الملبد بغيوم الخريف السوداء .

ويتردد السؤال التافه دوما بصوت خافت ، اتراها تنذر بالخير والغيث النافع ؟ ام تراها عاصفة رملية ستذري ريحا صرصارا يعمي البصائر قبل النظر...

وهاهي العاصفة تهب، فتعمي البصائر والأبصار وتغير الحقائق وتقلب التاريخ رأسا على عقب ، اذ لم نعد نعرف اين المفر وأين المستقر... كل شيء تغير ، الكلمات واللغات كلها صارت ملغزة وغريبة غرابة انسانيتنا المفقودة... حتى الالوان تبدلت وتغيرت ملامحها ومعاييرها وأنظمتها، فالأحمر بعد ان كان رمزا للحب والعاطفة والشبق استحال اليوم لونا مفرغا مفزعا ينشر الفوضى والعدم اينما حللنا، استعار من الاسود صفة الموت والعدم وبات الاسود ارحم بنا منه حتى صار لوننا المفضل الذي يبعث فينا الامل و نهتدي اليه في عزلتنا ونخفي فيه خوفنا وفزعنا من الحياة ذاتها ونفرغ فيه احلامنا الوهمية وشذوذنا الفكري وما خلفته سياسة العنف في جنسنا البشري من اثار نفسية خطيرة حتى اصبحت سيكولوجيته مريضة تعاني الوساوس والقهر والهذيان وانفصام الشخصية.