

عبد الوهاب المطلبي

الحوار المتمدن-العدد: 5394 - 2017 / 1 / 6 - 21:38

المحور: الادب والفن









لا تقل لي إن حكام الخليج مسلمين

عبد الوهاب المطلبي

لا تقل لي إن حكام الخليج مسلمين

أخرجوا عُمان منهم

إنهم بئس الحثالات الغبيه

سجدوا تحت أقدام بني صيون

شربوا الدم من تلك ال الشعوب العربيه

نسجوا السجاد من دماء الأبرياء لعروش لن تدوم

إسألوا كل الضحايا اليمنيه

إسألوا الشام عن الحرب أقاموها فتن طائفيه

إسألوا وادي الرافدين

واشتروا كل الفضائيات لترويض الضحيه

خلقوا الأرهاب بدورلاات بسخاء

إنهم أحيوا القرابين من بني آدم لماسون بعناد العنجيه

إسألوا عن أمة ٍ صمتت لحثالات غيه

إنهم عادوا لإحياء طقوس بربيه

قادهم ( مردخاي ) لتقسيم البلاد العربيه*

صمتتْ عنهم لا أصدق؟ ( هل هي أفضل أمة ؟!) ،تأمر ُ بالمنكرلا أصدق

إصمتوايا أدباء الكون فالذبح مباح ٌ عند العريفي وأشباه المشايخ

هل سقطت أمتنا بانحدار الهاويه

هولاء ِ أسوأمن كل الخنازيرالهمجيه

لا تلومهم ولوموا أمة ً تركت ما أنزل الله عليها من هدى القرأن ورضت مسخا من الدين للبخاري أو إبن تيميه

ناموا في سبات ولوموا أنفسكم

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*مردخاي هو جد بني سعود..وتبنى دين الوهابية نسبة الي الشيخ محمد عبد الوهاب

. في عام 851 هـ ذهب ركب من عشيرة المساليخ من قبيلة (عنزة) لجلب الحبوب من العراق إلى نجد، وكان يرأس هذا الركب شخص اسمه سحمى بن هذلول، فمر ركب المساليخ بالبصرة، وفي البصرة ذهب افراد الركب لشراء حاجاتهم من تاجر حبوب يهودي اسمه "مردخاي بن إبراهيم بن موشى"…

وأثناء مفاوضات البيع والشراء سألهم اليهودي تاجر الحبوب (من أين أنتم؟) فأبلغوه أنهم من قبيلة (عنزة… فخذ المساليخ) وما كاد يسمع بهذا الاسم حتّى أخذ يعانق كل واحد منهم ويضمه إلى صدره ـ في عملية تمثيلية ـ قائلا: (انّه هو أيضاً من المساليخ لكنه جاء للعراق تاجرا للحبوب والتمر