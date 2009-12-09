

ا.د. حسن البياتي

الحوار المتمدن-العدد: 5394 - 2017 / 1 / 6 - 20:10

المحور: الادب والفن









المستحيل

شعر: د. حسن البياتي



أهجرُ الشعر ! وقلبي

لم يزل ينبض شعراً ؟ مـستحيـلْ !

هو يرعى بين اضلاعي ، قوافيه تجول ،

حرة ً تنساب من جنـبٍ لجنـبِ .

إسمعوا دقاته ،

أصغوا الى إيقاعه الحادي الجميل ،

سبباً في وتـدٍ ، تفعيلة ً تسبق أخرى

لتناغي مبسمي شفعاً ووترا ...

أهجر الشعر ! لماذا ؟ وهو يحيا

نسمة ً في رئـتـيـا ،

رعشة في شفتيــا ،

شمعة في راحتي ترسل نوراً سرمديـا ،

أملاً ينعش روحي ،

بلسماً يرعى جروحي

ويواسي مقلتيــا ...

هو إحساسي واشواقي واحلامي وحبي ،

بسمتي الخجلى ، دموعي

فضاءات رحيلي ورجوعي ،

لاثماً وجه أديم ٍ تـُربهُ أقدسُ تـُربِ ،

مستباح ٍ، مستباح ٍ... دون ذنب !

أهجر الشعر ! لماذا ؟ أتخلى

عن خدين ٍ مبدع لازمني ستين حولا ،

دون أن يفقد حولا ،

صابراً ، شاركني حلـْوي ومُـرّي

في ربيعي وخريفي والى قمة عمري ...

أتخلى ، راغباً ، عن قدري - شيئي الاصيلْ ؟

مستحيلٌ ، مستحيل ! !

إنه غابر أيامي التي تسكن ذاتي ،

حاضري الغارق في بحرٍ عميق الظلماتِ

وغدي الأسمى الذي حتماً سـياتي ...

أهجر الشعر ! لماذا ؟ وهو عقلي وأداتي ،

التي تقلع ، في حزمٍ ، جذور الابتذال ِ

وتفاهات الدمى السود الفعال ،

راكبات الموج من اقصى جنوبٍ لشمال ،

سارقات الطيب من أحلى أزاهير الحياة ...

أهجر الشعر ؟ أجل ، بعد وفاتي !



لندن - نيسان 2011