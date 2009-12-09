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المستحيل


ا.د. حسن البياتي
الحوار المتمدن-العدد: 5394 - 2017 / 1 / 6 - 20:10
المحور: الادب والفن
    


المستحيل
شعر: د. حسن البياتي

أهجرُ الشعر ! وقلبي
لم يزل ينبض شعراً ؟ مـستحيـلْ !
هو يرعى بين اضلاعي ، قوافيه تجول ،
حرة ً تنساب من جنـبٍ لجنـبِ .
إسمعوا دقاته ،
أصغوا الى إيقاعه الحادي الجميل ،
سبباً في وتـدٍ ، تفعيلة ً تسبق أخرى
لتناغي مبسمي شفعاً ووترا ...
أهجر الشعر ! لماذا ؟ وهو يحيا
نسمة ً في رئـتـيـا ،
رعشة في شفتيــا ،
شمعة في راحتي ترسل نوراً سرمديـا ،
أملاً ينعش روحي ،
بلسماً يرعى جروحي
ويواسي مقلتيــا ...
هو إحساسي واشواقي واحلامي وحبي ،
بسمتي الخجلى ، دموعي
فضاءات رحيلي ورجوعي ،
لاثماً وجه أديم ٍ تـُربهُ أقدسُ تـُربِ ،
مستباح ٍ، مستباح ٍ... دون ذنب !
أهجر الشعر ! لماذا ؟ أتخلى
عن خدين ٍ مبدع لازمني ستين حولا ،
دون أن يفقد حولا ،
صابراً ، شاركني حلـْوي ومُـرّي
في ربيعي وخريفي والى قمة عمري ...
أتخلى ، راغباً ، عن قدري - شيئي الاصيلْ ؟
مستحيلٌ ، مستحيل ! !
إنه غابر أيامي التي تسكن ذاتي ،
حاضري الغارق في بحرٍ عميق الظلماتِ
وغدي الأسمى الذي حتماً سـياتي ...
أهجر الشعر ! لماذا ؟ وهو عقلي وأداتي ،
التي تقلع ، في حزمٍ ، جذور الابتذال ِ
وتفاهات الدمى السود الفعال ،
راكبات الموج من اقصى جنوبٍ لشمال ،
سارقات الطيب من أحلى أزاهير الحياة ...
أهجر الشعر ؟ أجل ، بعد وفاتي !

لندن - نيسان 2011





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ا.د. حسن البياتي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ا.د. حسن البياتي - المستحيل