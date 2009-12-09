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حيث ينوح ميناء ..


دلال الساحلي
الحوار المتمدن-العدد: 5394 - 2017 / 1 / 6 - 19:02
المحور: الادب والفن
    


حيث
ينوح ميناء ..
أُلقي مرساتي
لمْ تستطع أن توهم بريق وردة
بأنه ليس دمي الذي يُراق
ليس فمي الذي تُعقد عليه
نيّة النزف ، إعتناق
بل هو ماءٌ زُلالٌ ..
لا لشيء يتنهّد الزنبق ،
أو قارورة عطري
لا لِروحي كأنها تنفض
أصابع الموت عنها
بل أنه شبقٌ و شلال ..
او حمرة شفق
حين تَصدأ بِاشتياقي
ما هي الا لون
من الوان الزوال ..
حيث
تنوح سنيني
أَفرش رمالي
فإغفاءة على أَرصفة عنوانك
وديان ، صنوبر و غرق
أنهر من غيم أزرق
ترسم ملامح كحلي
فيعود الصدى بِاحتمال النوارس
ليس هناك من أسماك العيون
سوى ملوحة البحر ...





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دلال الساحلي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - دلال الساحلي - حيث ينوح ميناء ..