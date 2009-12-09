

دلال الساحلي

الحوار المتمدن-العدد: 5394 - 2017 / 1 / 6 - 19:02

المحور: الادب والفن









حيث

ينوح ميناء ..

أُلقي مرساتي

لمْ تستطع أن توهم بريق وردة

بأنه ليس دمي الذي يُراق

ليس فمي الذي تُعقد عليه

نيّة النزف ، إعتناق

بل هو ماءٌ زُلالٌ ..

لا لشيء يتنهّد الزنبق ،

أو قارورة عطري

لا لِروحي كأنها تنفض

أصابع الموت عنها

بل أنه شبقٌ و شلال ..

او حمرة شفق

حين تَصدأ بِاشتياقي

ما هي الا لون

من الوان الزوال ..

حيث

تنوح سنيني

أَفرش رمالي

فإغفاءة على أَرصفة عنوانك

وديان ، صنوبر و غرق

أنهر من غيم أزرق

ترسم ملامح كحلي

فيعود الصدى بِاحتمال النوارس

ليس هناك من أسماك العيون

سوى ملوحة البحر ...