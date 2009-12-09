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ما هذا العالم؟


جمشيد ابراهيم
الحوار المتمدن-العدد: 5394 - 2017 / 1 / 6 - 19:00
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    


ما هذا العالم؟
لا ياصديقي لا اتفق مع Louis Armstrong لان عالمنا ليس عالما رائعا بل عالما مرعبا اكثر من الكابوس. استيقظت من النوع و انا اشكو من صداع قاتل بعد كابوس اسود لاجد الكابوس حقيقة و ليس حلما كما اعتقدت. لا يتركنى اينما اتجهت. ماهذا العالم؟

هناك بلد يلقي فيه رئيسه في نهاية كل عالم خطابا اخلاقيا و يدعو الى المحبة و التسامح و السلام و لكن بلده لا يتردد في تصدير الاسلحة الفتاكة الى دول ارهابية ليستورد اللاجئين و الارهابين و اللاجئ الذي منح حق الاقامة بسبب العطف عليه و هروبه من الارهاب و الحرب لا يتردد بقتل الابرياء في بلد الضيف. ما هذا العالم؟

هناك بلد يؤمن بحقوق الانسان و لكنه لا يتردد في مساندة دول الارهاب في القضاء على الارهاب و هو يعلم بان بلد عنصري ارهابي مثل تركيا لا يهمه الا محو الاكراد. البلد اللص السارق التركي يتهم المجني عليه بالارهاب اضافة الى سرقة اراضيه. ما هذا العالم؟

و هناك البدوي العربي الذي احتل اراض شاسعة و بلدان لا تعد ولا تحصى و بدأ بنشر دين تعريبي شمولي ارهابي يقضى على الهويات غير العربية و الاسلامية لا يتردد ان يتكلم عن فلسطين و اعتبار الكوردستان الجنوبية اسرائيل ثانية. ما هذا العالم عندما يتعصب غير العربي اكثر من العربي لدين الاحتلال و الارهاب؟ الى اين وصل الغباء؟
www.jamshid-ibrahim.net





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جمشيد ابراهيم

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الصفحة الرئيسية - الارهاب, الحرب والسلام - جمشيد ابراهيم - ما هذا العالم؟