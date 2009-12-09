

مصارحة على درب التغيير

صلاح بدرالدين

الحوار المتمدن-العدد: 5394 - 2017 / 1 / 6 - 15:03

المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية







من الغريب وحسب معادلة ( رجل هنا ورجل هناك ) أن هناك من يدعو الى اجراء مراجعة في صف – الائتلاف – وسائر كيانات المعارضة ثم يطالب في الوقت ذاته الى تسليم شؤون التفاوض ووفد – الأستانة – الى – الائتلاف – ذاته بدلا من ممثلي الفصائل المسلحة الذين وقعوا اتفاقية وقف اطلاق النار مع مندوبي روسيا وتركيا وذلك قبل اجراء أي تغيير وكأن شيئا لم يكن بل وكأن – الائتلاف – خرج منتصرا وحقق انجازات لاتحصى ازاء ذلك نقول أن فشل وعجز وهزيمة ومسؤولية – الائتلاف – لايؤهله الا لتمثيل نفسه أو جزءا منه بعد نشوب الخلاف في صفوفه وفي هذه الحالة ولدى اجراء المقارنة واذا كان لابد منه أرى أن اختيار وفد – الأستانة – من ممثلي الفصائل المقاتلة على الأرض هو أهون الشرين .

- 2 -

ردا على الذين يراهنون على النداء – الانشائي – الذي وقع عليه بعض ( المعارضين ) وجلهم من أعضاء كل من – المجلس الوطني والائتلاف – نقول أنه لم يتضمن أي برنامج متكامل لحل الأزمة الراهنة فقط ومثل مقالات يومية تنشر في وسائل الاعلام شخص بعض جوانب القصور والأخطاء وليس كلها من دون الاقتراب من لب الموضوع وجوهره وهو السبيل الى اعادة بناء الثورة وتغيير هياكل المعارضة بعد تحديد مسؤولية – الائتلاف والهيئة العليا التفاوضية – في الاخفاقات الحاصلة وكان الأولى بالموقعين اعلان الاستقالة من مؤسسات المعارضة اولا وهو المدخل الضروري لكسب ثقة السوريين في جديتهم من عدمها ثم توضيح الآلية المتبعة من أجل المراجعة واعادة البناء والتي لن تتم الا بعقد المؤتمر الوطني السوري الجامع الذي يجب أن يسبقه تشكيل لجنة تحضيرية معبرة عن مختلف المكونات والتيارات المشاركة في الثورة .

- 3 -

على صعيد القضية الكردية السورية وامورها الداخلية لاتنفك فضائية – روداو – بين الحين والآخر تتدخل سلبا وتأخذ جانب تيارات موالية للسلطة فالى جانب التحول الى مصدر لأخبار سلطة الأمر الواقع واستضافة عناصر سلطة نظام الأسد فانها تقوم بدور المدافع عن سكرتير حزب اليمين ومحاولة تلميع صورته بعد تصريحه الفضائحي الأخير باستضافته لمحاولة تبرئة نفسه من دون اشراك ناقديه في صفحات التواصل الاجتماعي كماتقضي الأعراف والتقاليد الديموقراطية الاعلامية وقبل ذلك أجرت معه حديثا في حلقات لم تخلو من الأضليل والتجني على تاريخ نضال الحركة الوطنية الكردية السورية من دون اشراك الجانب المخالف والسؤال هو : هل تتصرف ادارة – روداو – وبعض العاملين فيها عن سابق تصميم أم عن غباء ؟

- 4 -



تابعت تعليقات على تصريح سكرتير حزب اليمين الكردي السيد ( حميد درويش ) " بأنه يسميّ الأسد بكلّ احترام سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد وأن موقف نظامه أفضل من موقف الائتلاف ” أغلب تلك التعليقات بالفيسبوك أعاد السبب الى القصور العقلي ولكنني أرى أن الرجل صادق مع نفسه ووفي لنهجه الثابت في ولائه للنظام منذ عقود أما مزاجه – المتطير – مؤخرا فيعود الى عزلة حزبه الشعبية الخانقة واعتباره غير مرغوب فيه لافي السليمانية ولا في اربيل بعد أن خسر دوره ( التاريخي التابع للسلطة لصالح ب ي د وأمثال عمر أوسي ) وبعد أن تلاشى أمله الوحيد عندما أبلغوه عشية تأسيس ( المجلس الكردي ) بالقامشلي بأنه سيكون له شأنا ما في دمشق وبحثه مازال جاريا .

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على عتبة العام الجديد أتمنى أن يسود السلام في بلادنا ويستمر الكفاح المشروع بمختلف الأشكال لاسقاط الاستبداد وطرد الغزاة المحتلين وسائر الجماعات الارهابية من وطننا وصولا الى سوريا التعددية التشاركية الجديدة بعد مراجعة مستفيضة عبر المؤتمر السوري الجامع لتجارب اكثر من خمسة عوام من ثورتنا الوطنية وعلى الصعيد الكردي كلي أمل الخلاص من سلطة الأمر الواقع الشمولية ومن المشهد الحزبي الذي كرس الانقسام وأنتج الفشل والخذلان وأن تحقق الكتلة التاريخية الكردية الغالبة ( الشباب والمستقلون ومنظمات المجتمع المدني وسائر الوطنيين ) في العام القادم مشروع " اعادة بناء الحركة الوطنية الكردية السورية – بزاف – " وتعاد صياغة العلاقات السليمة بين حركتنا من جهة وبين الحركة الديموقراطية السورية والحركة التحررية الكردية بالجوار وأن ترفرف رايات الحواربين الشعوب والأمم .

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ان صدق القيادي في – ب ك ك - السيد – قرايلان – وسحب مسلحيه أو لم يسحب من – سنجار – باقليم كردستان العراق فهو اعتراف صريح بأن حزبه عضو في النادي الدولي لاحتلال أراضي الغير ويحمل صفة المحتل : قنديل وهفتاوين ومناطق أخرى في محافظات اربيل وسوران ودهوك ومواقع عديدة في كردستان ايران وكل المناطق الكردية في سوريا أي في كل جزء ماعدا الجزء الذي ظهر فيه ( كردستان تركيا ) وقام من أجله وبالأمس سحب مسلحيه من عدة أحياء بحلب بناء على أمر السلطات السورية بعد أن نفذوا مهامهم ضد الثوار وبكل صدق وصراحة فان تواجد الآلاف من مسلحي – قرايلان – في مناطقنا وبلادنا غير مرحب بهم سابقا ولاحقا ويكفي ماألحقوا بشعبنا وقضيتنا من أضرار لاتعد ولاتحصى ستحتاج الى أعوام لازالة آثارهاوسيأتي يوم رحيلهم عاجلا أم آجلا .









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