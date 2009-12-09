

فخرى لبيب : شيوعى محترم كسرته الناصرية

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 5394 - 2017 / 1 / 6 - 15:02

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







فخرى لبيب (1928- 2017) شيوعى مصرى، دافع عن الطبقة العاملة ودفع الثمن ، ليس بحرمانه من حق التعبير، وإنما- أيضـًـا- من حق الحياة، حيث ذاق مرارة الإعتقالات ، سواء فى عهد الاحتلال البريطانى أوفى عهد عبدالناصر. ورغم ذلك حصل على الدكتوراه فى الجيولوجيا عن طبيعة التربة المصرية. وترجم رواية الروائى البريطانى لورانس داريل (رباعية الإسكندرية) ورواية الروائى الألمانى برونو أبيتز (عريان بين الذئاب) مع ملاحظة أنه ترجمها وهو فى معتقلات عبدالناصر، ونسخها مرتيْن على (ورق البفرة) الذى كان المعتقلون يستخدمونه فى لف تبغ السجاير.

أعتقد أنّ كتابه (الشيوعيون وعبدالناصر- الصادرعن شركة الأمل عام1990) غاية فى الأهمية بمراعاة 1- أنه وثــّـق كتابه بالمراجع وبشهادات المعتقلين 2- أنه مدح نظام يوليو1952واعتبره ((حزب عسكرى وطنى)) وأنّ الاعتقالات تمتْ ((فى ظل حكم وطنى)) وأنّ ما حدث فى يوليو52كان ((ثورة)) و((عبدالناصرهوالقائد الوطنى البورجوازى)) (ج2- ص11، 201، 318، 516) لذلك فإنّ شهادته لايمكن التشكيك فيها أوالطعن عليها.

نقل لبيب شهادة بعض الشيوعيين أثناء الحقيق معهم، حيث لفت نظرهم أنّ ((مجموعة من ضباط المباحث، كانت تستعد للسفرإلى أمريكا لتلقى دراسات فى تخصصاتهم، فى الوقت الذى كانت فيه الدولة تُـعلن موقفـًـا مُـعاديـًـا للاستعمار، وعلى رأسه أمريكا. ولقد كشف سميرناجى (المُـحقق) هذا الأمردون قصد منه حيث كان يتحدث مع زملائه الضباط حول هذه المسألة، وأشاد بعظمة أمريكا والدراسات التى سيتلقونها هناك)) وأنّ القيود الحديدية فى معاصم المعتقلين ((كانت صناعة أمريكية)) (ج1- ص234، 367) وأنّ التعذيب ((كان أشد وأنكى وبصورة لم يسبق لها أنْ حدثتْ فى مصرأيام أحلك عصورها زمن الاستعمار)) و((تضخم عدد الشيوعيات المعتقلات، كما لم يحدث فى تاريخ مصر، حتى فى أحلك عهودها اظلامًـا)) و((عندما جاء الحزب العسكرى إلى السلطة، أصبح اقتحامه للمنازل فى هجمات الليل والفجر، كالهجمات العسكرية البربرية. واستباح المريضة والحامل، استباح ما لم يجرؤالاستعمارعلى استباحته، زمن أنْ كان الحكم للعدوالأجنبى، وليس للوطنى المصرى)) (ج1- ص339، 351، 439) وأنّ التعذيب ((بلغ آفاقــًـا تجاوزتْ ماوصلتْ إليه المعتقلات النازية)) و((عندما عاد سعيد خيال من الأوردى حافى القدمين، غيرقادرعلى المشى من كثرة الضرب، خـُـيل إلىّ صورة من صورمعتقلات النازى)) (ج2- ص213، 233)

وبعد شهريْن من اعتقال الرفيقات الشيوعيات أعلن عبدالناصر فى تصريحه المشهورللصحفى الهندى (كارينجيا) أنه ((ليس فى مصرمعتقلين أومعتقلات)) فرحتْ الشيوعيات بالخبر، فطالبنَ من مديرالمعتقل بالافراج عنهنّ، فكانت بداية المذبحة حيث أطلق مديرالمعتقل السجينات الجنائيات لضرب الشيوعيات، بينما عندما أعلن مصطفى النحاس أنه لاتوجد معتقلات، خرج الجميع إلى الشارع فى نفس اليوم (التفاصيل- ج1- من ص460- 468) ولذلك قالت الشيوعيات فى محضرالنيابة أنّ ((عبدالناصريـُـشبه سالازار)) حدث هذا أثناء اضراب الرفيقات عن الطعام وكان مطلبهنّ ((الافراج أوالموت)) (ج1- من 499- 519)

لم يكتف نظام يوليوبالتعذيب وإنما فرض على المعتقلين الهتاف بحياة عبدالناصرلتصفيتهم، ليس جسديـًـا فقط وإنما- أيضـًـا- فكريـًـا، ولذلك قال المعتقلون ((كيف يهتف الإنسان بحياة سجانه؟)) وقالوا ((نحن نهتف لمصرفقط)) حيث كان الهتاف يشمل أغنية ((ياجمال يامثال الوطنية)) وعندما تبيـّـن لمديرالمعتقل إصرارالمعتقلين على رفض الهتاف، أمربمضاعفة الضرب بكل الأدوات: من شوم وسلك..إلخ ولم يكتف بذلك وإنما أراد التنكيل بالعامل (نجاتى عبدالمجيد) الذى كان يـُـشجـّـع زملاءه على رفض الهتاف، فأمرمديرالمعتقل بوضعه فى (البكابورت) الذى يوضع فيه البراز، وأحضروا جثة كلب وجعلوه يحتضنها. وظلّ هكذا لمدة ثلاثة أيام بلياليهم. وهذا الموقف أبرزأصالة الشخصية المصرية، حيث أنّ الشاويش المسئول عن تنفيذ الأمركان يأتى فى الليل ومعه قطعة قماش مبلولة ويمسح فم نجاتى وجبهته ويـُـطعمه ويسقيه، بالتنسيق مع العسكرى حارس الحفرة (ج2- من ص73- 133)

وبسبب دفاع عبدالناصرعن القومية العربية، تم توريط مصرفوصل الأمرلدرجة وجود قوات عسكرية مصرية فى العراق، أثناء الصراع بين الأحزاب العراقية عام1958وإرسال قوات عسكرية مصرية إلى سوريا بعد الحشود التركية على سوريا (ج1- ص52، 60)

وفى شهادة د. فؤاد مرسى قال أنه منذ عام1954- 56 ((وجدنا سلطة يوليو تدخل فى مفاوضات مع الاستعمارالإنجليزى، وغزل مع الاستعمارالأمريكى)) (ج1- ص72) ولذلك تغيـّـرقانون الاستثمار، حيث كانت نسبة الأجنبى قبل حكم ضباط يوليو49% ونسبة الحكومة المصرية51% فجاء ضباط يوليو52 وعكسوا الوضع فأصبح للمستثمرالأجنبى51%والحكومة المصرية49%(ج1- ص38،ج2- ص170) وقد تلازم هذا الانحيازلصالح رأس المال الأجنبى، مع ظاهرة قمع العمال مثلما حدث فى مذبحة عمال كفرالدوار، ووفق شهادة لبيب فإنّ الدولة الناصرية وصلتْ إلى حد محاصرة المصانع بقوات البوليس وقوات الجيش، وأحيانــًـا أرسلتْ دبابات لمحاصرة بعض المصانع)) (ج1- ص94) ولكى يستتب الأمرلسلطة يوليو((شنّ الحزب العسكرى الحاكم حملة عنيفة ضد القوى الديمقراطية، واخضاعها لقيادته بمعرفة (الاتحاد القومى) وكان الشق الثانى من الخطة هوالاستيلاء على المراكزالرئيسية- الحسّـاسة والمؤثرة- فأصبح عبدالناصر، رئيسًـا لمجلس التخطيط الأعلى، يتولى تحديد الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وإقرارخطة التنمية. وعبداللطيف البغدادى رئيسًـا للجنة التخطيط القومى، وحسن إبراهيم رئيسًـا للمؤسسة الاقتصادية، واللواء أنورالشريف رئيسًا لإدارة التعبئة، التى تطوّرتْ فأصبحتْ الجهازالمركزى للتعبئة والاحصاء، وكانت لها لجان فى مختلف الوزارات يمثلها عسكريون، يتدخلون فى كافة المشروعات. كما وضع الحزب العسكرى رجاله من الضباط فى الوزارات للتحكم فى الأوضاع الاقتصادية، بل عيـّـنهم- أيضـًـا- سفراء فى وزارة الخارجية ومحافظين فى كل محافظات مصر. كما أخضع السلطة التشريعية والتنفيذية لسلطته المنفردة. وتعمـّـد إخضاع السلطة القضائية للسلطة التنفيذية ليـُـكمل سيطرته. ومورس التحقيق العسكرى على المدنيين، واستخدم السجن الحربى لإقامتهم. وقد رأس الضباط كل الصحف التى أصدرتها الحكومة (ج1- ص35)

وبعد عام1956رفع النظام شعار(انتهتْ المعركة مع الاستعمار، لتبدأ مع اليسار)) وفى شهادة د. فؤاد مرسى قال ((شعار انتهاء المعركة مع الاستعمار، وبدايتها مع اليسار، دبـّـرته أمريكا، ومن هنا جاءت زيارة (راونترى) نائب وزيرالخارجية الأمريكية إلى مصر، وهى زيارة ذات دلالة خاصة،لأنها بـُـنيتْ على أساس مناقشة عبدالناصر، والنظام المصرى فى طبيعة (الثورة) المصرية ومستقبلها ودورها فى المنطقة العربية. وقد تناولتْ الزيارة نقطتين الأولى: (كما قال نائب الوزيرالأمريكى) ((تهنئتكم على نجاحكم فى المعركة الوطنية ضد الاستعمار. وقد انتهتْ المعركة مع الاستعمار، وبدأتْ المعركة الداخلية بين الطبقات، وعليكم أنْ تنتبهوا لهذا، لأنّ هذه المعركة الطبقية هى التى يمكن للشيوعيين أنْ يضربوكم فيها. والنقطة الثانية: هى دورالنظام المصرى داخل المنطقة العربية. وهنا كان التركيزعلى الخطرالشيوعى متمثلا فى أوضاع سوريا والعراق. وأنّ دورالنظام المصرى يمكن أنْ يكون دورًا مانعـًـا للمد الشيوعى فى الدول العربية)) هذه هى النظرية التى وضعها نائب وزيرالخارجية الأمريكية، وهى التى جاءتْ على لسان عبدالناصرفى خطاب بورسعيد يوم23ديسمبر1958وللتحضيرلهذا الخطاب تمّ القيام بحملة إعلامية- منظمة ودقيقة- كانت من أبرع الحملات التى تمتْ، فإلى جانب الحملة المُوجـّـهة ضد النظام العراقى وإلى دورالشيوعيين هناك، تمّ التركيزعلى فكرة أساسية، هى دورالشيوعيين المصريين، وتصدّتْ لهذه الحملة- دفاعـًـا عنها وتأصيلا لها- أقلام: يوسف إدريس، أحمد بهاء الدين ومحمد عودة وغيرهم، ثم جاء هيكل- بعد الخطبة- ليـُـترجمها بأسلوبه)) (ج1- ص51، 52) نصيحة نائب وزيرالخارجية الأمريكية، وخطاب عبدالناصرفى بورسعيد عن انتهاء المعركة مع الاستعمار، وبدايتها مع اليسارترجمها محمد حسنين هيكل بأسلوبه الخاص حيث كتب فى (صراحته) أنه ((يتوجـّـب على الشيوعيين أنْ يضعوا على أفواههم أقفالامن حديد وإلاّ...)) (ج1- ص112) ولذلك أصدرالشيوعيون كتابـًـا للرد على هيكل بعنوان (صراحة أم شعوذة؟) (ص121) وفى دفاعه السياسى أمام المحكمة قال د. فؤاد مرسى: (إننى أتهم عبدالناصربأنه قام بإنقلاب على السياسة الوطنية التى أقرّتها القوى الوطنية السنوات 1956، 57، 58. وأنه بدأ ضرب هذه القوى الوطنية فى العراق وسوريا ومصر، بتأثيرأعداء العرب ومصرمن الأمريكيين (ج1- ص313، 314) ولأنّ ضباط المباحث حصلوا على دورات تدريبية فى التعذيب فى أمريكا، لذلك عندما زارعبدالناصرالجزائركان فى رفقته أحمد صالح داود ريئس مكتب مكافحة الشيوعية (ج1- ص490)

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كاد فخرى لبيب أنْ يموت من شدة التعذيب، وخرج من المعتقل وهومصاب بعدة أمراض، كان أقساها إصابته فى عموده الفقرى، ولذلك كان يعتمد على العكازفى مشيه. وعندما انضمّ إلى حزب التجمع (اليسارى) تأثربأفكارالناصريين، وهذا التأثيرظهرفى كتابه حيث كتب أنّ نظام يوليو((حلقة من حلقات الثورة الوطنية)) (ج1- ص32) ورغم ذلك ((فالقول الحق أنه رغم وطنية هذه الطبقة فإنها بقيادة حزبها العسكرى كان محكومًـا عليها بانتهاج سياسة دكتاتورية)) (ج1- ص42) ثم عاد فكتب أنها ((بورجوازية وطنية معادية للاستعمار)) (ج1- ص68) ولكنه جمع بين تأثره بالناصرية، وأمانته فى نقل شهادات من عاش معهم من المعتقلين، حيث نقل شهادة محمود عزمى الذى حـُـكم عليه بالسجن عشرسنوات، تأديبـًـا وانتقامًـا من والده النائب السابق الذى تصدى لضابط المباحث عندما اقتحم منزله وسبه وسبّ عبدالناصر، وقال لهؤلاء المقتحمين: هل فقدتْ مصرمثقفيها حتى يحكمنا مجموعة من العسكر)) (ج1- ص431) ولذلك أعتقد أنّ كتاب لبيب أحد الكتب المهمة التى أرّخت للعلاقة بين الشيوعيين وحقبة الناصرية، رغم ما شاب موقفه من تأثربأفكارالناصريين، بل ورغم إدانته لجرائم عبدالناصر- ليس فى حق الشيوعيين وحق فصائل القوى الوطنية فقط ، وإنما فى حق شعبنا المصرى، حيث بـدّد أموال شعبنا على (العرب) فكيف تكون جريمة يوليو52 ((حلقة من حلقات الثورة الوطنية))؟ وكيف تكون ((بورجوازية وطنية معادية للاستعمار))؟ بينما عبدالناصر سمع كلام الأمريكان وردّد ما أملوه عليه حيث ((انتهتْ المعركة مع الاستعمار، وبدأتْ المعركة مع اليسار)) مع ملاحظة أنّ حرب عام1956 (المقصودة فى كلام نائب وزيرالخارجية الأمريكية) كانت هزيمة لاتقل عن هزيمة بؤونة/ يونيو1967. وهكذا كسرالانتماء الحزبى لحزب التجمع الماركسى/ العروبى/ الناصرى، هذا المناضل الشريف، الذى لم تكسر ارادته أدوات التعذيب الأمريكية/ الناصرية.

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