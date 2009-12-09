أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - عبدالجواد سيد - بائع الخمور





اخر الافلام











المزيد.....

بائع الخمور


عبدالجواد سيد
الحوار المتمدن-العدد: 5394 - 2017 / 1 / 6 - 12:12
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


بائع الخمور، والعام الجديد
بائع الخمور شخص منبوذ فى ثقافتنا الشرق أوسطية ، نتعامل معه حذرين ، ومعظمنا لايتعامل معه على الإطلاق، لكن الغريب أن بائع الخمور هذا ، هو القاسم المشترك الأعظم فى كل ثقافات العالم ، وإحتفالاته بمناسباته السعيدة ، وأهمها بالطبع مناسبة العام الجديد ، التى مازلنا نعيشها هذه الأيام ، وحتى فى العصور القديمة ، فقد أقام الناس الإحتفالات شكراً للإله الذى خلق لهم الخمر، تخفف عنهم آلام الحياة ، وتمنحهم بعض السعادة المفتقدة أحياناً ، فمن هو المخطئ ، العالم ، أم ثقافتنا الشرق أوسطية التى ذبحت أحد بائعى الخمور فى مصر منذ أيام؟
حادث ذبح أحد بائعى الخمور فى مصر منذ أيام حادث رهيب ، يكشف عن أننا أمة بربرية تعيش على النقيض من الإنسانية والحضارة ، وتعرف معنى الفضيلة فى شكليات ليس من ورائها نفع ولا طائل ، فلا يمكن أن يكون كل هذا العالم الذى قطع أشواطاً بعيدة فى التقدم والحضارة ، عالم فاسد لايعرف حقوق الإله ، و يكون إنسان الشرق الأوسط ، الفاشل ، الفاسد ، المرتشى ، والقاتل ، هو فقط من يعرف حقوق الإله؟
لماذا يختلف الشرق الأوسط عن أى مكان فى العالم ، لماذا هو مكان للفقر والتعاسة ، مميز برائحة الدم والحقد والفساد ، فى كل ركن وكل حارة وكل شارع ، من هذه الثقافة ، ثقافة المسك والزبيبة والخرافة، ثقافة المسك والزبيبة والخرافة ، التى تجعل منا مسوخاً ، ومن قلوبنا سواداً ، ومن حياتنا خراباً ، إنظر كيف إحتفل الناس فى كل مكان بالعام الجديد ، الأغنياء والفقراء ، فى الفنادق أو حتى فى الشوارع ، يرقصون ويغنون فى سعادة ، وكيف كنا نقتل بعضنا البعض فى مصروسوريا والعراق واليمن وكل مكان بلاهوادة .
أما آن الأوان لإن ندرك إن إلهنا يختلف عن كل آلهة العالم ، أم آن الأوان لإن ندرك أن إلهنا إله شرير مجنون ، يكره الإنسان ، وأننا يجب أن ننصرف عنه حالاً ، ننصرف عنه حالاً حتى يأتى يوم يمكننا فيه أن نشارك العالم تقدمه وحضارته ومناسباته السعيدة ، وأن نهنىء بعضنا البعض من القلب قائلين فى أمان ، كل عام وأنتم بخير وسعادة.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عبدالجواد سيد

إجمالي القراءات: 154,603
المقالات المنشورة: 51
- مختصر تاريخ الأكراد والثورة الكردية
- مقتطفات من ترجمة كتاب المصادر الأصلية للقرآن-سان كلير تيسدال ...
- الصراع السعودى المصرى، ونهاية النظام الإقليمى العربى
- مقتطفات من ترجمة كتاب المصادر الأصلية للقرآن-سان كلير تيسدال ...
- الإمارات والكفيل والعودة للوطن-مقطتفات من السيرة الذاتية
- مقطتفات من ترجمة كتاب سان كلير تيسدال- المصادر الأصلية للقرآ ...
- ذكريات من إندونيسيا-مقتطفات من السيرة الذاتية
- جريمة فى الحرم المكى-مقتطفات من السيرة الذاتية
- ترامب ، وشرق أوسط ، مضطرب الوعى والمبدأ
- يوميات مدرس فى الأرياف-مقتطفات من السيرة الذاتية
- مصانع الإرهاب-مقتطفات من السيرة الذاتية
- نحو تأسيس حزب مصر المتوسط
- منع الكحوليات أم منع الطائفيات؟
- مواسم الهجرة فى السبعينات-مقتطفات من السيرة الذاتية
- مصر والغاز والمستقبل
- حرب أكتوبر-مقطتفات من السيرة الذاتية
- رحيل بابا جمال-مقتطفات من السيرة الذاتية
- العدوان الإيرانى الروسى ، وميراث الكراهية الأمريكى السعودى
- شعائر الحج ، وعبث التاريخ
- آسيا رمضان عنتر ، أنجلينا جولى الأكراد

المزيد.....


وكالة أنباء العلمانية
- نائب يدعو لفرض -عقوبات قاسية- على من يتحدث بالطائفية داخل مؤ ...
- مصادر بجيش وشرطة: الدولة الإسلامية تقتل 4 عسكريين قرب تكريت ...
- مصر تعزز الإجراءات الأمنية حول الكنائس
- إدراج حمزة بن لادن ضمن قائمة العقوبات الأمريكية للإرهابيين
- رشحه أنصاره للرئاسة.. أيّ دور لسيف الإسلام القذافي في مستقبل ...
- مصر.. تخفيف حكم إعدام "مفتي الإخوان" إلى السجن 5 س ...
- حمزة بن لادن وإبراهيم البنا على قائمة الإرهاب
- أمريكا تضع نجل أسامة بن لادن على قائمة مراقبة الإرهابيين
- واشنطن تدرج نجل بن لادن على لائحة الإرهاب
- رضائي: التكفيريون أعظم وأعقد فتنة على مر التاريخ

المزيد.....
كتب ودراسات
- تاريخية تفوق الغرب وراهنية الاستئناف / زهير الخويلدي
- ماذا عن رواية خلق الكون و نظرية تكوّن الكون في الدين و العلم ... / العفيف الأخضر
- الاختلاف الديني في عصر علماني: تقرير الأقلية / صبا محمود
- صراع المرجعيات الدينية في النجف؛التيار الصدري نموذجا / صادق الطائي
- النزعة اللاّمادية ونقد الأفكار المجردة عند جورج بركلي / زهير الخويلدي
- لماذا وكيف يصبح النّص مُقدَّسًا؟ (خاتمة) / ناصر بن رجب
- اليهود اليسوعيون / جعفر هادي حسن
- ضِدَّ -التأويل العلمي-.. هذا هو -التفسير الحقيقي- لآيات قرآن ... / جواد البشيتي
- الإصلاح الديني في التجربة التاريخية الأوروبية / محمد حبيدة
- الإنعطافة الخطيرة في بنية الإسلام / جواد بشارة

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - عبدالجواد سيد - بائع الخمور