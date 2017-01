طلال الربيعي

يقول وايتهيد في كتابه Science and the Modern World (العلم والعالم الحديث) ان "صراع العقائد ليس بكارثة، بل هو فرصة" (1).



ولكن مع هذا, فالكثير فد يشعرون بالاستغراب ويتسائلون ما الذي يجمع ماركس ووايتهيد؟ ما الذي يمكن كسبه من هذا الجمع الغريب بين الاثنين؟ ما الذي يحفز أي شخص على خوض مغامرة الربط بين ميتافيزيقيا الصيرورة لوايتهيد ونقد ماركس للرأسمالية؟



للاجابة على هذه التساؤلات تقول Pomeroy ان رحيل ماركس ترك الكثير من الامور التي لم يتم الاشارة اليها او معالجتها بشكل مستفيض او متطور, مما سبب ذعرا كبير واحتدام النقاش بين الماركسيين وارتكابهم الأخطاء الفظيعة, ولذلك فان نقد الرأسمالية بحاجة إلى أن يستند على ديالكتيكية ميتافيزيقية مناسبة. فماركس لا يمكن أن يفهم "الاقتصادي" من جانب واحد وبشكل معزول داخل نمط الإنتاج الرأسمالي, وليس كتعبير تاريخي للطريقة التي تنتج فيها حياة الإنسان نفسها. ولذلك يجب ايضا أن تكون هنالك أهمية وجودية ontological للاقتصاد بدلا من كونه فقط مجرد نتيجة عرضية. وهذا يقتضي التعبير عن الإنتاج الاقتصادي بشكل مباشر بكونه إنتاج وجودي. ولكن هذا التعبير سوف يتطلب اساسا وجوديا/ميتافيزيقيا الذي يُمكن من خلاله فهم الاقتصاد وعلم الوجود بشكل متزامن, أو على الأقل بمصاحبة بعضهما البعض. هذا الأساس يمكن العثور عليه في فلسفة الصيرورة لوايتهيد (2).



ولكن ما هي فلسفة الصيرورة وما المقصود بها حسب وايتهيد؟



يشرح استاذ الفلسفة في جامعة Graceland في Lamoni, Iowa في الولايات المتحدة, Mesle, معنى فلسفة الصيرورة ويقدم استعراضا شيقا ومبسطا لها (3). تشكل فلسفة الصيرورة الأساس للدراسات في العديد من مجالات الفلسفة المعاصرة، واللاهوت، والنظرية السياسية، النظرية التربوية، والحوار بين العلم والدين. وهي مستمدة من فلسفة ألفرد نورث وايتهيد،، الذي يضع الأساس لدمج او ربط علوم ومجالات معرفية مع بعضها البعض, مثل البيولوجيا التطورية، والفيزياء، وفلسفة العقل واللاهوت, والأخلاق البيئية، والتعددية الدينية، والتعليم، والاقتصاد، ومجالات وعلوم اخرى.



يحلل Mesle العناصر المكونة لكتابات وايتهيد المعقدة، ويوفر مقدمة شيقة ودقيقة إلى الرؤية التي تكمن وراء الكثير من فلسفة الصيرورة. بقيامه بذلك، يشير Mesle الى ان فلسفة الصيرورة تتخطى الى ما هو أبعد بكثير, وعلى حد سواء, المادية الاختزالية (مثل اختزال العقل الى الدماغ او اختزال النطرية الماركسية الى اقتصاد سياسي ) وتتعدى حبائل الثنائية الديكارتية (اي فصل رائد العلم الحديث رينيه ديكارت بين الجسم والعقل (4), مما ادى الى مشاكل هائلة وعميقة في مجالات الفلسفة والعلوم والطب وغيرها). تعتبر فلسفة الصيرورة الواقع كعملية علائقية التي تنبثق فيها العقول من الاجسام, والتي تشكل فيها الحرية والإبداع اساس الصيرورة، والتي فيها ايضا يكون الإقناع العلائقي أكثر اساسية من الإكراه الوحيد الجانب للسلطة.



وبالتالي يمكن القول, وباختصار بالغ, ان فلسفة وايتهيد تقدم اطروحات مناقضة, مثلا, لاحتلال العراق في عام 2003, لان اي احتلال هو بداهة نقيض اعتماد الإقناع العلائقي كبديل للاكراه الوحيد الجانب للسلطة. وتكمّل فلسفة وايتهيد بذلك النظرية الماركسية التي ترفض الاحتلال لكونها ترفض كل انواع التسلط والعبودية, وخصوصا اذا كان الاحتلال قد نفذته دول معادية للشيوعية وحقوق الانسان.



وتدعو فلسفة الصيرورة الى الانتباه الى, وتجنب, الخطأ المنطقي, الذي يرتكبه العديد من الناس. وهذا الخطأ يسمى Nominalization, والذي يعني, ببعض التبسيط, تحويل الفعل, كدلالة على الصيرورة, لغويا الى اسم. وقد عالجت في مكان آخر امثلة على ارتكاب هذا الخطأ المنطقي الذي يرتكبه المرضى او الاشخاص في مجال الطب الجنسي والعلاج النفسي للعلاقات الحميمية, فقد ذكرت (5):

"اننا نتكلم عن الجنس او الجندر عادة كأسماء لأشياء كالمنضدة او الكرسي. وهذه عملية خاطئة منطقيا وتدعى Nominalization اي تحويل الافعال والصيرورات الحية الى اشياء جامدة. اي انها تميت ما هو حي او تحيله الى شئ. وهذا يحدث مثلا عند استخدام الجنس, وكأنه سلعة, مع عاملات الجنس. لذلك لربما يكون الامر مبررا عندما نتسائل: هل ان ممارسة الجنس مع عاملات الجنس تنتمي الى غريزة الحياة او غريزة الموت. اعتقد ان الاجابة على هذا السؤال لربما ممكنة ولكنها ستكون مفصلة وغير مطلقة لتضمنها العديد من الاستثناءات.

نفس الخطأ يرتكبه الاشخاص عندما يتكلمون, لاعتبارات لغوية ونفسية, عن الزواج, مثلا, كأسم, بدلا من كونه فعلا وصيرورة تتطلب العمل الخلاق دوما لبعث الحياة فيه. وهذا ينطبق بشكل اكبر على مجتمعاتنا عندما يتم تعارف الزوج على الزوجة بعد الزواج, مما يزيد كثيرا من احتمال معاملة الزواج بحد ذاته بفتشية تفقده الحياة."



وغالبا ما يستخدم ال Nominalization عند مناقشة مجموعة معقدة من الإجراءات او المفاهيم. بعض الأمثلة الشائعة تبرز عند الحديث عن معتقدات وقيم مثل الاحترام والشرف والفخر. هذه القيم تعني أشياء مختلفة لكل واحد منا، ونحن نمارسها بشكل مختلف في حياتنا. وال Nominalization هي وسيلة تمكننا من الرجوع إليها دون الحاجة الى الخوض في التفاصيل حول كيفية ممارسة كل منا لهذه القيم. ويمكننا التعرف بكل سهولة على ارتكاب السياسيين لهذا الخطأ المنطقي للتضليل او من أجل التواصل مع عدد كبير من الناس دون الحاجة إلى مناقشة التفاصيل, كما في حالة الكلام, مثلا, بشكل عمومي وفضفاض, عن العدالة الاجتماعية, كمخرج من التزامات نظرية وتبعات عملية, علما ان هذا المصطلح لا يكتسب مفهوما علائقيا, حسب فلسفة الصيروة لوايتهيد او ديالكتيك ماركس, او طابعا علميا, بدون تعريف المصطلح وفق مُحددات تسمى عادة operational criteria, اي اعطاء تعريف عملياتي او صيروري, كي يطبق على جمع البيانات، ويعطي تعريفا مفصلا وواضحا للقياسات. والحاجة إلى التعاريف العملياتية أساسية عند جمع جميع أنواع البيانات. وهي مهمة بصفة خاصة عندما يتم اتخاذ قرار حول ما إذا كان الاجراء صحيحا أو غير صحيح (6). فمثلا, الحديث عن العدالة الاجتماعية يكون خاليا من اي معنى اذا كان الحديث لا يتضمن مقاييسا معتمدة علميا ونسبا مئوية لمعالجة اموركالفقر او البطالة او تقليل الفوارق الطبقية- مثلا تخفيض نسبة الفقر بنسبة 20% خلال اربعة سنوات-. ولذا يستخدم مصطلح العدالة الاجتماعية عموما كمفهوم فضفاض ومضَلِل لإدامة الرأسمالية (7).

يتبع

