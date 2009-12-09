

المنهج المقارن في النظم السياسية

بشير النجاب

الحوار المتمدن-العدد: 5394 - 2017 / 1 / 6 - 08:00

المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي







في وقتنا الحاضر فقد اتسعت مجالات السلطة العامة وتدخلت الدولة الحديثة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والفكرية ، ونافست النشاط الفردي في هذه المجالات ، ولهذا لم يعد النشاط السياسي مرادفاً لشكل الحكومة .



وعلى هذا الأساس ، فان دراسة النظم السياسية ألان لا تنحصر في الموضوعات السابقة ، بل أصبحت تهتم بدراسة المنظمات الموجودة في الواقع بجوار المنظمات الرسمية كالأحزاب السياسية وجماعات الضغط .



كما أن دراسة المنظمات السياسية الرسمية لم تعد تقتصر على الجوانب القانونية لها ، وإنما امتد إلى تحليل أسلوب عملها في الواقع وأهميتها الحقيقية ، ومكانتها ودورها في داخل المجتمع .



هذا بالإضافة إلى دراسة وتحليل فلسفة النظام الاقتصادي والاجتماعي للدولة ، الذي يحدد في حقيقة الأمر نظام الدولة السياسي .



وهكذا ، أضحى نطاق دراسة النظم السياسية شاملاً للجوانب الاقتصادية والاجتماعية والضروف الواقعية والمؤثرات الفكرية بجوار القواعد القانونية النظرية الخاصة بنظام الدولة .



وبناء على ذلك ، فإن مدلول النظم السياسية أصبح أكثر اتساعاً من مدلول القانون الدستوري ، الذي تتركز الدراسة فيه على نظام الحكم في الدولة من الناحية القانونية المجردة .











المنهج المقار ن:

المقصود من المنهج الطريفة التي يتبعها العقل في دراسة موضوع ما للوصول إلى قانون عام أو مذهب جامع أو هو فن ترتيب الأفكار ترتيبا دقيقا بحيث يؤدي إلى كشف حقيقة وقد تعددت منها مناهج البحث العلمي تبعا لتعدد جوانب الدراسة فمنها التاريخي الذي يفسر الوقائع التاريخية وتحدد أسبابها الحقيقية ومنها الوصفي الذي يدرس الظاهرة بجميع خصائصها وأبعادها ومنها المقارن الذي هو موضوع بحثنا فما مفهوم المقارن ؟ ما هي مراحله ؟ وما هي علاقته بالعلوم الأخرى؟

المطلب الأول: تعريف المنهج المقارن :

أ/لغــــة: هي المقايسة بين ظاهرتين أو أكثر ويتم ذلك بمعرفة أوجه الشبه وأوجه الاختلاف (1)

ب/اصطلاحا:هي عملية عقلية تتم بتحديد أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين حادثتين اجتماعيتين أو أكثر تستطيع من خلالها الحصول على معارف أدق وأوقت نميز بها موضوع الدراسة أو الحادثة في مجال المقارنة والتصنيف يقول دور كايم:« هي الأداة المثلى للطريقة الاجتماعية» وهذه الحادثة محددة بزمانها ومكانها وتريخها يمكن أن تكون كيفية قابلة للتحليل أو كمية لتحويلها إلى كم قابل للحساب وتكمن أهميتها في تمييز موضوع البحث عن الموضوعات الأخرى وهنا تبدأ معرفتنا له.(2)

المطلب الثاني: شروط المقارنة

كما يمكننا بواسطة المقارنة الوصول إلى تحقيق دراسة أو في وأدق في ميدان المقارنة والتطبيقية لتحقيق مقارنة سليمة يجب توافر شروط الحكم هذه العملية الذهنية

- يجب أن لا ترتكز المقارنة على دراسة حادثة واحدة وإنما تستند المقارنة إلى دراسة مختلف أوجه الشبه والاختلاف بين حادثتين أو أكثر .

- أن يسلط الباحث على الحادثة موضوع الدراسة ضوءا أدق وأوفى يجمع معلومات كافية وعميقة حول الموضوع.

- أن تكون هناك أوجه شبه وأوجه اختلاف فلا يجوز مقارنة ما لا يقارن.

- تجنب المقارنات السطحية والتعرض من الجوانب أكثر عمقا لفحص وكشف طبيعة الواقع المدروس وعقد المقارنات الجادة والعميقة.

- أن تكون مقيدة بعاملي الزمان والمكان فلا بد أن تقع الحادثة الاجتماعية في زمان ومكان نستطيع مقارنتها بحادثة مشابهة وقعت في زمان ومكان آخرين .(3)

المطلب الثالث: مراحل أنواع المقارنة

للمقارنة أربعة أنواع هي:

1/ المقارنة المغايرة: وهي المقارنة بين حادثتين اجتماعيتين أو أكثر تكون أوجه الاختلاف فيها أكثر من أوجه الشبه.

2/ المقارنة الخارجية: وهي مقارنة حوادث اجتماعية مختلفة عن بعضها.

3/ المقارنة الداخلية: تدرس حادثة واحدة مثال البطالة أثن .

- أن يسلط الباحث على الحادثة موضوع الدراسة ضوءا أدق وأوفى يجمع معلومات كافية وعميقة حول الموضوع.

- أن تكون هناك أوجه شبه وأوجه اختلاف فلا يجوز مقارنة ما لا يقارن.

- تجنب المقارنات السطحية والتعرض من الجوانب أكثر عمقا لفحص وكشف طبيعة الواقع المدروس وعقد المقارنات الجادة والعميقة.

- أن تكون مقيدة بعاملي الزمان والمكان فلا بد أن تقع الحادثة الاجتماعية في زمان ومكان نستطيع مقارنتها بحادثة مشابهة .

4/ المقارنة الاعتيادية: وهي مقارنة بين حادثتين أو أكثر من جنس واحد تكون أوجه التشابه بينهما أكثر من أوجه الاختلاف. ____________

(1) http://etudiantdz.net/vb/t13430.html / قباري محمد: إسماعيل / مناهج البحث في علم الاجتماع, منشأة المعارف بالإسكندرية.

(2) المصدر نفسه .

,ظ(3) المصدر نفسه .



مراحل المنهج المقارن

لا يختلف اثنان في كون المنهج المقارن كغيره من المناهج يمر في دراسته بمراحل تذكرها:

1/ وإثبات وجود الحادثة الاجتماعية وعلى الباحث أن يتحلى بروح العالم الفيزيائي والكيميائي بمعنى أنه يجب عليه أن يعتبر تعينا خلال البحث الحوادث الاجتماعية أشياء فيتناولها من الخارج.

2/ تصنيف مختلف السمات والخصائص و العناصر كل في إطارها لتحديد جملة من المفاهيم.

3/ ثم عليه بعد ذلك أن يكشف العلاقات الثابتة أي القوانين بين الحوادث الاجتماعية التي أقامها فيتحاشى التفسير بالعلل الغائبة ولا يعتمد ألا التفسير بالعلل الفعالة ويجب أن يبحث عن علة الحادثة الاجتماعية في الحوادث الاجتماعية السابقة فيفسر الحادثة محادثة أخرى.

4/ ولكي يتحقق من الغرض الذي يقدمه لتفسير الحادثة الاجتماعية يجب عليه أن يعمد إلى تحليل الشرح المعلومات ومعرفة أسباب الاختلاف والمادة التي يجمعها قصد للحصول إلى قانون سليم.

رغم أن المقارنة كمنهج قائم بذاته حديث النشأة ولكنها قديمة قدم الفكر الإنساني فقد استخدمها أرسطو وأفلاطون كوسيلة للحوار في المناقشة قصد قبول أو رفض القضايا والأفكار المطروحة للنقاش كما تم استخدامها في الدراسات المتعلقة بالمواضيع العامة كمقارنة بلد ببلد آخر إضافة إلى استعماله في المواضيع والقضايا الجزئية التي تحتاج إلى الدراسة والدقة.

كما أسهمت الدراسات المقارنة بالكشف على أنماط التطور واتجاهاته في العظم الاجتماعية.





http://etudiantdz.net/vb/t13430.html / قباري محمد: إسماعيل / مناهج البحث في علم الاجتماع, منشأة المعارف بالإسكندرية.

(2) كمال المنوفي , اصول النظم السياسية المقارنة , استاذ في العلوم السياسية في جامعتي القاهرة والكويت , شركة الربيعان لنشروالتوزيع ط1.









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