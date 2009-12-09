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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - سامي الذيب - استاذ اردني يرد: أخزاك الله يا عدو الله





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استاذ اردني يرد: أخزاك الله يا عدو الله


سامي الذيب
الحوار المتمدن-العدد: 5394 - 2017 / 1 / 6 - 05:13
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


كتبت لعدد من اساتذة الجامعات العربية مشيرا إلى امكانية تحميل كتابي "الأخطاء اللغوية في القرآن الكريم" مجانًا من هذا الرابط https://goo.gl/PD7FRN
.
وقد رد احدهم - ولن اذكر اسمه - قائلا:
أخزاك الله يا عدو الله،،
من أنت مقابل العرب الأقحاح الذين ما كان منهم إلا التسليم بأنه ليس كلام بشر
ما تذكره وذكره القاصرون أمثالك هو وجه من وجوه تحتملها اللغة
هداك الله للحق
.
والأستاذ - الذي لن اذكر اسمه - يعلم الشريعة الإسلامية في الجامعة الأردنية ومتخصص في التفسير وعلوم القرآن.
وكان أحرى به أن يفند ما جاء في كتابي ويفدني بعلمه، خاصة اني قلت في كتابي بأني لا ادعي العصمة ودعوت قرائي بأن لا يبخلوا علي بملاحظاتكم لإدخال ما يرونه مفيدًا من تصليحات واضافات في الطبعات القادمة.
.
وقد توقفت عند كل كلمة قالها في رسالته، واردت ان اجبه بالتفصيل. ولكن امتنعت تعففًا واكتفيت بأقل الكلام، معتبرًا كلامه زلة لسان. ومن منا لا يزل لسانه؟
.
فكان جوابي
--------
كنت انتظر شكرا
سامحك الله
.
واريد هنا التذكير بما جاء في مقدمة كتابي
كتبت هذا الكتاب أولًا لنفسي ضمن محاولتي الشخصية لفهم القرآن، وأضعه مجانًا تحت تصرف القراء ليس فقط لكي يستفيدوا منه، ولكن لكي يبينوا لي مواقع الخطأ فيه حتى أستفيد من آرائهم في الطبعات القادمة، وديدني في هذا مقولة الإمام الشافعي: "رأيي صَوابٌ يَحتَمِلُ الخَطأ، و رأيُ غَيري خَطأ يَحتَمِلُ الصَّوابَ"، ومقولة الإمام أبو حنيفة: "عِلْمُنَا هَذَا رَأْيٌ وَهُوَ أَحْسَنُ مَا قَدَرْنَا عَلَيْهِ، وَمَنْ جَاءَنَا بِأَحْسَنَ مِنْهُ قَبِلْنَاهُ مِنْهُ". لذا أدعو القارئ لإبداء رأيه دون ان افرض رأيي عليه وهو مطالب بإتباع الحديث النبوي الذي يقول: "استفت قلبك وَإِنْ أَفْتَاك النَّاسُ وَأَفْتَوْك".
وأبدأ بالصراحة.
أنا أُعرِّف الوحي بأنه "كلام البشر عن الله" وليس "كلام الله للبشر". واعتبر كل الكتب المقدسة كتبًا بشرية، وهذا ينطبق على التوراة والإنجيل والقرآن، كما على كل كتاب آخر، مهما وصلت قدسيته في أعين اتباعه. وكل ما هو بشري يصيب ويخطئ.
ولا ادعي العصمة لنفسي، كما لا اقرها لغيري. فالرأي بالرأي والحجة بالحجة والبرهان بالرهان.
.
كلي امل أن يراجع هذا الأستاذ نفسه ويبعث لي بملاحظاته التي ستفيدني في الطبعة القادمة.
وآمل أيضا ان يتكرم الأساتذة الذين بعثت لهم كتابي مجانًا أو حملوه من موقعي ان يرسلوا لي ملاحظاتهم على كتابي.
.
مهما يكن، يسعدني ان اخبركم أن كتابي تم تحميله مجانًا اكثر من 4000 مرة في اربعة أيام من موقعي https://goo.gl/PD7FRN
مما يعني ان هناك رغبة في الإطلاع. فهو أول كتاب في التاريخ عن هذا الموضوع.
وسوف ابقي على كتابي مجانًا رغم حاجتي للفلوس... وهذا تبرع مني لقراء العربية، مع أملي ان يقدروا مجانية الكتاب، وأن يبعثوا لي ملاحظاتهم، وأن يبتعدوا عن المسبات والشتائم المعتادة.
ولكن من عنده امكانية لشراء الكتاب ورقيًا، فيمكنه فعل ذلك من موقع امازون
https://goo.gl/QCKIax
وذلك تضامنًا ودعمًا لأبحاثي.
فكل عمل يستحق اجرًا.
.
النبي د. سامي الذيب
مدير مركز القانون العربي والإسلامي http://www.sami-aldeeb.com
طبعتي العربية للقرآن بالتسلسل التاريخي مجانا من موقعي http://goo.gl/OOyQRD وورقيا من امازون https://goo.gl/nKsJT4
ترجمتي الفرنسية من امازون https://goo.gl/wIXhhN
الترجمتي الإنكليزية من امازون https://goo.gl/wQ6Twq
كتبي الاخرى بعدة لغات في http://goo.gl/cE1LSC
يمكنكم التبرع لدعم ابحاثي https://www.paypal.me/aldeeb





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سامي الذيب

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - سامي الذيب - استاذ اردني يرد: أخزاك الله يا عدو الله