التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - سامي الذيب - استاذ اردني يرد: أخزاك الله يا عدو الله
|
|
استاذ اردني يرد: أخزاك الله يا عدو الله
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
الإسلام عامل تخلف المجتمع
- تأثير السريانية على لغة القرآن
- الأخطاء اللغوية في القرآن الكريم: أول كتاب في التاريخ
- تعليق على كتاب اخطاء القرآن
- أخطاء القرآن الكريم (كتاب)
- أرجو اعطائي رأيكم
- تناقضات القرآن في قصة موسى (2)
- أخطاء القرآن 6: استعمال كلمات في غير معناها (4)
- تناقضات القرآن وعواقبها الخطيرة
- تناقضات القرآن في قصة موسى (1)
- مؤلف ومصادر القرآن 10 (قصة موسى 2)
- مؤلف ومصادر القرآن 10 (قصة موسى 1)
- أخطاء القرآن 6: استعمال كلمات في غير معناها (3)
- صدور ترجمتي الإنكليزية للقرآن بالتسلسل التاريخي
- أخطاء القرآن 6: استعمال كلمات في غير معناها (2)
- الحجاب في الإسلام - كتاب جديد لسامي الذيب
- مؤلف ومصادر القرآن 9 (قصة يوسف)
- أخطاء القرآن 6: استعمال كلمات في غير معناها (1)
- أخطاء القرآن 5: الإبهام
- مؤلف ومصادر القرآن 8 (صورة سلبية لفرعون)
المزيد.....
- رشحه أنصاره للرئاسة.. أيّ دور لسيف الإسلام القذافي في مستقبل ...
- مصر.. تخفيف حكم إعدام "مفتي الإخوان" إلى السجن 5 س ...
- حمزة بن لادن وإبراهيم البنا على قائمة الإرهاب
- أمريكا تضع نجل أسامة بن لادن على قائمة مراقبة الإرهابيين
- واشنطن تدرج نجل بن لادن على لائحة الإرهاب
- رضائي: التكفيريون أعظم وأعقد فتنة على مر التاريخ
- الحشد الشعبي العراقي.. اندماجات تتجاهل الطائفية
- سفير الإمارات بروسيا: تاريخ الإسلام أكبر من الحروب وأفهم قلق ...
- 3 نواب فرنسيين يزورون حلب الجمعة بمناسبة عيد الميلاد لدى الط ...
- الدولة الإسلامية تعلن مسؤوليتها عن انفجار العبيدي
المزيد.....
- تاريخية تفوق الغرب وراهنية الاستئناف / زهير الخويلدي
- ماذا عن رواية خلق الكون و نظرية تكوّن الكون في الدين و العلم ... / العفيف الأخضر
- الاختلاف الديني في عصر علماني: تقرير الأقلية / صبا محمود
- صراع المرجعيات الدينية في النجف؛التيار الصدري نموذجا / صادق الطائي
- النزعة اللاّمادية ونقد الأفكار المجردة عند جورج بركلي / زهير الخويلدي
- لماذا وكيف يصبح النّص مُقدَّسًا؟ (خاتمة) / ناصر بن رجب
- اليهود اليسوعيون / جعفر هادي حسن
- ضِدَّ -التأويل العلمي-.. هذا هو -التفسير الحقيقي- لآيات قرآن ... / جواد البشيتي
- الإصلاح الديني في التجربة التاريخية الأوروبية / محمد حبيدة
- الإنعطافة الخطيرة في بنية الإسلام / جواد بشارة
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - سامي الذيب - استاذ اردني يرد: أخزاك الله يا عدو الله