أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - صادق العلي - الراقصة والمحمداوي ومستقبل الصحافة العراقية





اخر الافلام











المزيد.....

الراقصة والمحمداوي ومستقبل الصحافة العراقية


صادق العلي
الحوار المتمدن-العدد: 5394 - 2017 / 1 / 6 - 05:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


الراقصة والمحمداوي ومستقبل الصحافة العراقية
,,,
يبدو ان الشاعر والاعلامي عبد المجيد المحمداوي لم يكتفي بالشعر ولا بالصحافة كي يثبت مواهبه , هذه المرة يدخل عالم الرقص الشرقي من اوسع ابوابه !.
نحن على ابواب حقبة جديدة من التفرد العراقي , والتفرد العراقي نوع من الغرائبيات لا يقوم بها الا من جانب العقل !, وترك المنطق , واغمض عيناه ليكون تابعا ً اما لغرائزه او لشهواته ( الغريزة تختلف عن الشهوة ) .
امتزاج الابداع الادبي مع الرقص انتج نوع من الحداثوية العراقية , إذ رسم ملامحها :
جسد الرقصة عشتار !.
اشعار ومقالات عبد المجيد المحمداوي !.
اتحاد الصحفيين العراقيين !.
الارتباط بين جسد الراقصة بتهور الاعلاميين ليس غريبا ً , فنحن نسمع ونشاهد كل يوم حصول الراقصات على الجوائز والنياشين !, لانهن متمرسات بالحصول على يرغبن به , لذلك تجد الصحافة وقد تناولتهن بالموضوعات الكبيرة والكثير ليبرزوا ومواهبهن بعيدا ً عن الرقص , ذات الصحافة التي تترك المبدع الحقيقي وتلهث وراء الراقصات !.
المهزلة العراقية الجديدة بطلاها الاعلامي عبد المجيد المحمداوي والراقصة عشتار , هذه المهزلة اقرب الى تبادل الادوار , بمعنى ان يصبح الاعلامي راقصا ً , وان تكون الراقصة رئيسة الصحفيين !.
تم عقد هذه المهزلة على مذهب اتحاد الصحفيين العراقيين .
لا اجد سبب منطقيا ً لثورة الراقصات العربيات على الاوضاع الراهنة , في احدى الدول هناك راقصة ترشحت لمنصب نائبة في البرلمان , واخرى تتحدث عن دواوينها الشعرية التي كتبتها جراء نظالها من اجل الانسانية المعذبة , راقصة ثالثة تخرج علينا بنظرية اجتماعية ناتجة عن خبرتها في النوادي الليلية وبين السكارى .
هذه المرة راقصة عراقية تتصدر المشهد الصحفي العراقي والعربي في امريكا !, وان تكون رئيسة اتحاد الصحفيين العراقيين في امريكا .
الخبر ليس غريبا ً فقط , بل يعتبر كارثة بحق العراق وصحافة العراق , من حيث :
اولا ً :
عدم وجود الوقت الكافي للراقصة لتمارس مهام الرئيسة , كونها ترقص طوال الليل وهذا مصدر رزقها الذي اعتادت عليه ! .
ثانيا ً :
انها لا تملك تاريخا ً صحافيا ً يؤهلها لشغل هذا المنصب !.
ثالثا ً :
هناك صحفيين كبار يعيشون في امريكا منذ سنوات , ولديهم تاريخ مهني كبير , ايضا ً هناك شعراء وكتاب , هناك اصحاب مؤلفات في جميع المجالات الادبية والفنية .
لا نعتب على السفير العراقي في امريكا , ولا على طاقم السفارة او القنصليات المتناثرة في المدن والولايت الامريكية , فهؤلاء اما لصوص او مرتزقة , لانهم لم يكلفوا انفسهم بالسؤال عن المنصب وعن الامتيازات وغيرها من الاسئلة , هم يعرفون جيدا ً من هو الصحفي ومن هو الشاعر في الجالية العراقية , بالمقابل نحن لا نعتب على الراقصة كون طموحها كبير لحد ان تكون رئيسة اتحاد الصحفيين العراقيين .
يجب ان يشعر اتحاد الصحفيين العراقيين بالخجل !.
يجب على اعضائه ان كانوا يحترمون انفسهم ومهنتهم ان يطالبوا بأقالة هذه الراقصة !.
يجب على عبد المجيد المحمداوي ان يقدم استقالته من منصبه لو كان يمتلك ذرة شجاعة , واستقالة المحمداوي رد اعتبار للصحافة العراقية بشكل عام وله شخصيا ً كونه وضع توقيعه على كتاب تعيين راقصة في منصب غير اختصاصها .
صادق العلي





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
صادق العلي

إجمالي القراءات: 67,559
المقالات المنشورة: 30
- تجمعت الجماهير ... هتفت الجماهير ... سيقت الجماهير للموت .
- المسلمون ومعسكرات الاعتقال قبل طردهم من امريكا !.
- ما يجري في العراق امر طبيعي
- دونالد ترامب ... رئيس بلا مهارات لمرحلة بلا ملامح
- العقوبات الجسدية في الدين الابراهيمي .
- علي حداد ... ان تعيش المآساة ... ان تنقلها .
- النصوص الثانية في الدين الابراهيمي
- داعش صديقة الجميع وعدوة الجميع
- الارتقاء بالذات لارتباطها بالمقدس
- الجعفري والقنصل العراقي في ديترويت وشلة والمتملقين
- الحروب الشيعية السنية والغلبة لل ....... ؟!.
- بين المكتبات العامة ودور العبادة
- تخلف القنصل والقنصلية العراقية في ديترويت من جديد
- الى اقصاه
- كيف لرجال الدين مكافحة الارهاب ؟؟؟
- نتوء يشمخ
- الالحاد الطائفي
- كارل ماركس مؤمن ككل المؤمنين
- ترهات 1
- لوسيفر والايحاد*

المزيد.....


أخبار عامة
- -مطلوب نساء شديدات- للعمل في الموساد
- صحف عربية تبحث أسباب اندلاع مظاهرات في الجزائر
- فورد ستزود سياراتها بالمساعد الافتراضي لأمازون
- استجواب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا في تحق ...
- الضباع التي ربما كانت تلتهم أجدادنا الأوائل
- اتهامات للنظام بقصف بردى بالنابالم والكلور
- المرزوقي: لم يتعرّض رئيس عربي للتشويه كما وقع لي ولمحمد مرسي ...
- بتسعة لاعبين أتلتيك بيلباو يهزم برشلونة
- كيري: -الفكرة الجيدة- لروسيا جنبت سوريا ضربات أمريكية
- راهبات بلجيكيات يطلقن قناة على -يوتيوب-

المزيد.....
كتب ودراسات
- انتخاب دونالد ترامب، الامنیات والحقائق! الجزء الاول / توما حميد
- الإنقسام والوحدة فى الحركة الشيوعية المصرية / رياض حسن محرم
- مقدمة في علم الاتصال / أ.م.د.حبيب مال الله ابراهيم
- الاشتراكية في السياسة و التاريخ: خرافة الطريق الثالث( قراءة ... / ممدوح مكرم
- دور المؤسسات التعليمية فى تأهيل واكتشاف المواهب الثقافية وال ... / كريمة الحفناوى
- القطاع الصحى المصرى ومشاكل التطوير / محمد حسن خليل
- التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر الوطني العاشر للحزب الشيوع ... / الحزب الشيوعي العراقي
- المخطط الاميركي السوري امام الهزيمة الحتمية / جورج حاوي
- عن كوبا وقائد ثورتها الرفيق الراحل فيدل كاسترو / غازي الصوراني
- رأس المال في القرن الحادي والعشرين / توماس بيكيتي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - صادق العلي - الراقصة والمحمداوي ومستقبل الصحافة العراقية