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الشيء، ودفء الفضة...


يعقوب زامل الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5394 - 2017 / 1 / 6 - 02:59
المحور: الادب والفن
    


على رائحة موادعة الفضة
يموء الشيء،
واللذائذ الخرافية،
تتسلل ناعمة مع الملامسات.
ملامسة تأتي ببطءٍ،
وملامسة تنأى .. تبطئ،
وملامسة أخرى تأتي
بدنو أكثر،
تمتص الدفء.
ويستعصي النوم
على وجع شمس باردة.
ما تمنحه اللحظة
شيء الفضة،
وقشعريرة تستنشق
وهج الشيء.
واللبوة خارقة
تنتظر رعد الأرض ووهج الفضة،
تتقطر في الجوع الأبهج
تمتص حلول الشيء.
الكل ناموا..
تسلوا بمجازات الحلم
وهي في العُريًّ الأبهر،
تخترع جلاد اللحظة
يدنو..
يهربُ،
ويدنو ثانية،
وتهرب نحو الدنو الألف.
يمتد فضاء الدنو،
تسترسل،
والفضة تدنو
لبلل العصيان.
وحدود الفضة فاقت
حد الشيء،
تشير : " تعالي ".
ووكر " تعالي..
تعا..
لي "،
تحت بريق الفضة
يمتص اللوّن الزهري.





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يعقوب زامل الربيعي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يعقوب زامل الربيعي - الشيء، ودفء الفضة...