

العجز والتشوش ف . ا . لينين ( ملاحظات )

سعيد العليمى

الحوار المتمدن-العدد: 5394 - 2017 / 1 / 6 - 01:01

المحور: الارشيف الماركسي







ترجمة سعيد العليمى

ليست اسباب الفوضى والتشوش فى اوساط الاشتراكيين الديموقراطيين المعاصرين " والاشتراكيون الديموقراطيون القريبون " اسبابا خارجية فقط ( الاضطهاد وماشابه ، الخ ) وانما ايضا اسبابا داخلية . ان عددا ضخما من " رجال الحزب البارزين " القدامى مشوشون تماما ، فهم لم يفهموا شيئا مطلقا حول حالة الامور الراهنة ( الثورة المضادة لنظام الثالث من يونيو ) وقد سبب "ترددهم" العاجز – اليوم الى اليسار ، وغدا الى اليمين ، تشوشا يائسا فى كل شئ قاموا به .

والمثال الكامل على هذا الارتباك ، والعجز والتشوش يمكن ان نجده فى مقالة كتبها ا. فلاسوف فى جريدة ليش ، العدد 109 ( 195 ) .

ليست هناك فكرة واحدة ، ولاكلمة واحدة صائبة فى مقال فلاسوف بكامله . انه فى مجمله يمثابة ترنح مشوش وعاجز على مثال المصفين مقترن بجهود لاطائل وراءها ليفصل نفسه عنهم . وليس من الصحيح ان حزينا كان احيانا " سابقا " يبنى " بدون العمال انفسهم " او ان " انشطة العمل السرى لم تتجاوز الى حد بعيد ( !! ؟ ) الدعاية المجردة (!؟ ) لأفكار الاشتراكية " . ان تاريخ الايسكرا القديم ( 1900 – 03 ) ، الذى انشأ برنامج الحزب واساسيات تاكتيكات الحزب ، يدحض هذا تماما . وليس من الصحيح ان مهمة الحزب اليوم هى " العمل العلنى ( !!؟ ) وانما التنظيم السرى له " . لقد فشل ا . فلاسوف تماما فى ان يفهم المحتوى التصفوى لشعار " النضال من اجل حزب علنى " رغم اننا شرحناه فى جريدة البرافدا عدد رقم 108 (312) على المستوى الشعبى ولم يكن ذلك للمرة الاولى .

وليس من الصحيح ان البرافدا تنصح " بتبنى عمل منظمة الحزب القديمة كنموذج " ." من الاساسي ان نوجز ولو على نحو مختصر طبيعة نشاط هذا العمل السرى "الجديد " اى تاكتيكاته " يقول ا. فلاسوف بتفاخر مسل " ( " نحن العمال العمليون " ) منذ زمن يعود الى ديسمبر 1908 ( 1 ) لخص الحزب تاكتيكاته ( وفى 1912 و 1913 صدق عليها وشرحها ) وتنظيمه ، مقدما " نموذجا " واضحا عن المهام القديمة واشكال التحضير الجديدة . اذا كان ا . فلاسوف لم يفهم هذا بعد فليس له الا ان يلوم نفسه ،وقدره ان يعيد تكرار شذرات من اطروحات التصفوية ، وهو الجدال الذى ليس له ، عرضا ، صلة ب" مسألة التنظيم " .

ملاحظات

1 – لينين يشير هنا الى القرارات التى اصدرها الكونفرانس الخامس ( لكل روسيا ) لحزب العمال الاشتراكى الديموقراطى الروسى الذى عقد فى باريس بين 21 ديسمبر و 27 ديسمبر 1908 ( 3 -9 يناير 1909 ) حضر الكونفرانس 16 مندوبا لهم صلاحيات كاملة : خمس بلاشفة ، ثلاث مناشفة ، خمس اشتراكيين ديموقراطيين بولنديين وثلاثة من البوند . مثل لينين اللجنة المركزية لحزب العمال الاشتراكى الديموقراطى الروسي وقدم تقريرا حول " مهام الحزب فى الوضع الراهن " وتحدث ايضا حول المجموعة الاشتراكية فى الدوما وفى مسائل تنظيمية وامور اخرى . حارب البلاشفة اتجاهين انتهازيين فى الحزب النزعة التصفوية والاوتزوفية ( استدعاء النواب البلاشفة من الدوما – المترجم ) وادان المؤتمر بناء على اقتراح لينين النزعة التصفوية ودعا كل منظمات الحزب الى ان تناضل بحزم ضد كل محاولات تصفية الحزب . وجرى تبنى كل قرارات البلاشفة بصدد كل القضايا المطروحة .

2 – " فى عام 1912 " يشير الى قرارات الكونفرانس السادس لعموم روسيا فى ( براغ ) لحزب العمال الاشتراكى الديموقراطى الروسى الذى عقد فى الفترة من 5 يناير ( 18 ) الى 17 (30 ) ، 1912 الذى حقق فى الواقع مهام مؤتمر الحزب . وقد قاد لينين اعمال المؤتمر .

كانت مهمة الكونفرانس الهامة هى تطهير الحزب من الانتهازيين . كما كانت القرارات التى تبنوها حول " التصفوية ومجموعة المصفين " وحول " تنظيم الحزب فى الخارج " ذات اهمية قصوى من وجهتى النظر النظرية والعملية على السواء . وتجمع التصفويون حول مطبوعتين شرعيتين ، ناشا زاريا ( فجرنا ) وديلو جيزنى ( قضية الحياة ) وسجل الكونفرانس فى مضبطته " وضعت ناشا زاريا وديلو جيزنى انفسهما بسلوكهما خارج الحزب " . طرد المصفين من ح ع ا د ر . وادان الكونفرانس انشطة المجموعات المناهضة للحزب بالخارج – مجموعة جولوس المنشفية ، ومجموعة فبريود ومجموعة تروتسكى . لقد اقر بالضرورة المطلقة لتنظيم حزبى واحد بالخارج يروج مصالح الحزب تحت قيادة اللجنة المركزية وحل تلك المجموعات بالخارج " التى ترفض الخضوع للمركز الروسي للنشاط الاشتراكى الديموقراطى اى للجنة المركزية ، والتى تسبب الخلل التنظيمى بالاتصال مع روسيا على نحو مستقل مع تجاهل اللجنة المركزية ، ولايحق لها استخدام اسم ح ع ا د ر" . وقد لعبت هذه القرارات دورا هاما فى تقوية وحدة الحزب الماركسي فى روسيا .

لعب كونفرانس براغ دورا مميزا فى اعادة تنظيم الحزب البلشفى ، حزب من طراز جديد . لقد لخص حقبة تاريخية كاملة من الصراع بين البلاشفة ضد المناشفة وقوى انتصار البلاشفة . تعززت منظمات الحزب فى كل المواقع تأسيسا على قرارات الكونفرانس ، كما قوى الكونفرانس الحزب كمنظمة لعموم روسيا ، وعين الخط السياسي وتاكتيكات الحزب فى ظل ظروف المد الثورى الجديد . بعد ان طهر الحزب البلشفى صفوفه من الانتهازيين قاد مدا عاتيا جديدا للنضال الثورى الجماهيرى .

كان لكونفرانس براغ اهمية اممية كبيرة . فقد قدم للعناصر الثورية فى احزاب الاممية الثانية نموذجا حازما فى النضال ضد الانتهازية ، مواصلا الصراع حتى غايته التامة بقطيعة تنظيمية مع الانتهازيين .

3 – " فى 1913 " يشير الى الكونفرانس المشترك للجنة المركزية ح ع ا د ر والكوادر الحزبية الذى عقد فى كراكوف من 26 ديسمبر 1912 الى 1 يناير 1913 ( يناير 8 – 14 ، 1913 ) وقد مثلت منظمات الحزب السرية فى كل من سانت بطرسبورج ، واقليم موسكو ، والجنوب ، والاورال ، والقوقاز . وقد ترأس لينين الكونفرانس وتكلم عن " المد الثورى ، الاضرابات ومهام الحزب " وحول " الموقف من التصفوية والوحدة " ( وقد فقدت نصوص هذه الاحاديث ، وقد صاغ لينين او حرر كل قرارات المؤتمر وكتب " اخطار " اللجنة المركزية لكونفرانس حزب ع ا د ر .

اتخذ المؤتمر قرارات حول اهم قضايا حركة الطبقة العاملة – مهام الحزب فى صلتها بالمد الثورى الجديد وتنامى حركة الاضرابات ، بناء التنظيم السرى ، عمل مجموعة الاشتراكيين الديموقراطيين فى الدوما ، النضال ضد التصفوية ووحدة حزب البروليتاريا .

لعبت قرارات الكونفرانس دورا هاما فى تقوية الحزب ووحدته ، فى توسيع وتعزيز صلات الحزب مع الجماهير وفى تطوير اشكال جديدة للعمل الحزبى تلائم النشاط المتزايد لحركة الطبقة العاملة . صادقت اللجنة المركزية لحزب ع ا د ر على قرارات كونفرانس كراكوف .

المصدر : لينين ، الاعمال الكاملة ، المجلد 9 ، ص ص 108 – 109 ، دار التقدم ، موسكو ، 1977 ، موسكو ، الطبعة الانجليزية .









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