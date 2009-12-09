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ألصحاح


هيثم الحسن
الحوار المتمدن-العدد: 5394 - 2017 / 1 / 6 - 00:56
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


الصحاح هي كتب الحديث النبوي و السنة النبوية أي كل ما تفوه به النبي محمد و كل ما قام به من أفعال و التي يفترض أن يقوم المسلمون بها إعتماداً على قول النبي ( و لكم في رسول الله أسوة حسنة ) .
و على وفق الروايات المتداولة و الأكثر شيوعاً بدأ تدوين القرآن بعد وفاة النبي بعد وفاة و قتل الكثير من الحفاظ إثر الحروب و الغزوات التي حدثت بعد وفاته ، إلاّ إن الحديث النبوي لم يجر تدوينه تخوفا من أختلاطه بالقرآن . إلى أن إبتدأ تدوين الحديث و السنة النبوية في القرن الثالث الهجري لتسمّى كتب الحديث بـ ( الصحاح ) و لترقى لمستوى من القدسية لدى المسلمين إلى مرتبة من القدسية بعد قدسية القرآن . و بعد أن إبتدأ عصر الطباعة توجهت الممالك و الحكومات الإسلامية إلى طبعه بعد أن كان على شكل مخطوطات و لينحصر تداوله في المراكز الدينية المتقدمة و بين كبار رجال المؤسسة الدينية ليأخذ مكانة كالتي لدى التلمود عند اليهود . و نتيجة لتوزع الدين الإسلامي بين أكبر طائفتين من طوائفه أصبحت الصحاح كما مبين فيما يأتي :
1. الصحاح عند أهل السنة (6) ستة كتب .
1.1. تتسم بأنها :
1.1.1. صدرت في العصر العباسي الثاني (عصر الحرس التركي) الممتد للمدة من 232 ه /
847 م و لغاية 446 ه / 1055 م .
2.1.1. مصنفيها ولدوا في البلدان التي فتحت في نهاية القرن الأول الهجري أي أنهم من أصول
تركية لم يمضي على إسلامها أكثر من قرن و من ثقافات ليست عربية .
3.1.1. صدرت في بداية إختراع الورق في بلاد العرب .
4.1.1. صنفت في ضوء الأعتماد على الرواة الذين ولدوا بعد وفاة النبي بقرنين من الزمان من
خلال روايتهم الحديث عن من عاشوا قبلهم و صولا إلى الصحابة الذين نقلوا الحديث عن النبي .
5.1.1. لم تدون من مصنفيها بل نسبت إليهم إعتمادا على رواة ولدوا بعد قرن من وفاة هؤلاء
المصنفين .
2.1. الصحاح هي :
1.2.1. ( صحيح البخاري ) أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدِزبَه
الجعفي البخاري ولد في بخارى/ أوزبكستان سنة 194 هـ /810 م و توفي في سمرقند / أوزبكستان 256 هـ / 870 م و أقدم نسخه معروفة كتبت عام 370 هـ أي بعد وفاته بأكثر من قرن .
2.2.1. ( صحيح مسلم ) أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري
النيسابوري ولد في نيسابور/ إيران سنة 204 هـ / 822 م و توفي في نصر آباد / إيران 261 ه / 875 م و أقدم نسخة معروفة كتبت عام 559 ه
3.2.1. ( سنن النسائي ) أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار ولد
في نسا / تركمانستان سنة 215هـ / 829 م و توفي في الرملة / فلسطين 303 ه / 915 م.
4.2.1. ( سنن أبو داود ) أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحق بن بشير الأزدي السجستاني
ولد في سستان/ إيران سنة 202 هـ / 817 م و توفي في البصرة / العراق عام 275 ه / 888 م .
5.2.1. ( سنن الترمذي ) أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي
ولد في ترمذ / أوزبكستان سنة 209 هـ / 824 م و توفي فيها عام 279 ه / 892 م .
6.2.1. ( سنن إبن ماجة ) أبو عبدالله محمد بن يزيد ابن ماجة الربعي القزويني ولد في قزوين/
إيران سنة 209 هـ / 824 م و توفي فيها عام 273 ه / 886 م .
2. الصحاح عند الشيعة (4) أربعة كتب .
1.2. تتسم بأنها :
1.1.1. صدرت في نهاية العصر العباسي الثاني (عصر الحرس التركي) الممتد للمدة من 232
ه / 847 م و لغاية 446 ه / 1055 م .
2.1.1. مصنفيها ولدوا في إيران التي فتحت في أواسط القرن الأول الهجري أي أنهم من أصول
فارسية لم يمضي على إسلامها أكثر من قرنين و من ثقافات ليست عربية .
3.1.1. صدرت بعد إختراع الورق في بلاد العرب .
4.1.1. صنفت في ضوء الأعتماد على الرواة الذين ولدوا بعد وفاة النبي بثلاث قرون من الزمان
من خلال روايتهم الحديث عن من عاشوا قبلهم و صولا إلى آل البيت ( الأئمة المعصومين لدى الشيعة الإثنا عشرية ) الذين نقلوا الحديث عن النبي .
2.2. الصحاح هي :
1.2.2. ( ألكافي ) محمد بن يعقوب بن إسحق الكليني الرازي ولد في كلين/ إيران سنة 250 ه /
864 م و توفي في بغداد عام 329 ه / 939 م .
2.2.2. (من لا يحضره الفقيه) محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ألشيخ الصدوق) ولد
في قم/ إيران سنة 305 هـ / 918 م و توفي في الري / إيران عام 381 ه / 991 م .
3.2.2. ( تهذيب الأحكام ) أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ولد في خراسان/ إيران 385 هـ /
995 م و توفي في النجف عام 460 ه / 1067 م .
4.2.2. ( ألإستبصار ) أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ولد في خراسان/ إيران 385 هـ /
995 م و توفي في النجف عام 460 ه / 1067 م .





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هيثم الحسن

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - هيثم الحسن - ألصحاح