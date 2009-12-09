

قدس السامرائي

الحوار المتمدن-العدد: 5393 - 2017 / 1 / 5 - 22:34

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









بعد مشوار كبير بين مدن النجف الاشرف وتراثها قدمت الى المفتش العام لوزارة الثقافة والسياحة والأثار في بغداد ضد الاختراقات والتلاعب في تراث محافظة النجف الاشرف وستكون هناك محاسبة جدية لكل من له

أثار النجف الأشرف في يد الفاسدين واللصوص





يد في تدمير تراث النجف ,,, أثار النجف الاشرف تسرق وتدفن وتدمر وتهمش من قبل المستثمرين ,المتاجرين,الفاسدين,المستفيدين,اللصوص في محافظة النجف اللأشرف هناك أثار متواجدة في مزرعة ل حي الحرفين التابعة للطمر الصحي هذا ما اقدم عليه احدى المواطنيين والذي يحاول ان يدفن الأثار والتحف النادرة من خلال بناء مطحنة لدثر الأثار والتحف النادرة وقد تحايل احدى المواطنين في النجف الأشرف على القانون وعلى المحافظ لؤي الياسري والذي بدوره عند مقابلتنا لمكتبه وقد رفض رفضا قاطعا وطلب من مدير مكتبه الاستاذ انور التميمي ان يتابع الموضوع وبشكل جدي وسريع وبعد ان تحقق السيد انور من الاثار الموجوده في مزرعة السيد احمد غالب بالأتصال على مدير الاثار النجف السيد محمد هادي بدن لمعرفة اسباب بناء مطحنة مع ان هذه المنطقة أثرية ولا يحق البناء عليها واردف قائلا: نحن لدينا كتب رسمية من الوزارة سنة 2015 وليس هناك اي تلاعب وسترسل لكم وقبل ان يغلق سماعة الهاتف لماذا أقدم السيد احمد بتكسير الاثار وهي عبارة عن (بستوكه) ؟ ومن خلال تعليقه للموضوع قال : (وليش انتم هشكل مهتمين هي شربات ماي ومكسورات وبعضها نكسرت شنو يعني ) مع الأسف هذه هي نظرة مدير المتحف الذي اقسم على حماية المتاحف والأثار في النجف الأشرف وبعد نصف ساعه من اغلاقة للهاتف وصلت الكتب الرسمية لنا والتي تنص على ان الاستاذ قيس حسين رشيد وكيل الوزارة وكالة لشؤون الأثار في يوم سنة 2015 قد وقع على ان الارض لا توجد عليها اي اثار او تحفية و كذلك السيد مدير تسجيل عقارات النجف السيد حيد عبد الواحد عريبي مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات وكالة ,السيد صلاح عبد الحسين مدير مكتب الوزير الذي وقع على كتابه المصادف 26/7/2015 , ومن اللجنة التي نقبت الاثار هم السيد نوري عبد الكلاظم (رئيسا)حاكم عادل خلف(عضو) السيد غالب عبد الكاظم كرار(عضوا) السيد احمد صطام عباس (عضوا) هيام عبد الوهاب(عضوا) ... وانا أقول ايها السادة المسؤوليين عن هذه الجريمة كيف تم التوقيع والاتفاق على ان الارض ليست اثرية وانا ومكتب المحافظ الاستاذ لؤي الياسري اثبت ان الارض مليئة بالأثار والتحف الاثرية كيف يسمح ان تبنى عليها المطحنة اولا وكيف تم الاتفاق فيما بينكم وبين المواطن ؟ اين القانون ؟ كيف؟ ولماذا ؟ هذا السكوت خلال سنة كاملة وبدون اي مسؤولية بنيت عليه بعض الاساس ونصبت بسياج وسيجت وجهزت من قبل شركة لتكملة البناء ؟ ومن الامور المستغربة عليها لا يوجد مهندس مشرف ليشرف على البناء ؟؟؟؟ كم تدهورت الاوضاع معك يامحافظة النجف كم تلاعبوا بتراثك ... . الى كل عراقي شريف عامة والنجف خاصة اتمنى ان تكون لكم روحا وطنية وعزيمة لرد كل محتال وفاسد لتدمير النجف الأشرف وتراثة العريق

قدس السامرائي