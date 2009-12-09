

حزب العمال التونسي

الحوار المتمدن-العدد: 5393 - 2017 / 1 / 5 - 22:25

المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي











تمرّ اليوم 31 عاما على إعلان تأسيس حزب العمال، يوم 3 جانفي 1986، الذييصادف الذكرى الثانية لانتفاضة الخبز التي واجهها نظام حزب الدستور الدكتاتوري والفاسد بالحديد والنار والتي فرضت على الطّلائع الثورية آنذاك التّسريع ببعث حزب الطبقة العاملة لتنظيم النضال ضد مضطهدي العمال وعموم الشعب الكادح والمفقّر، من أجل تحريرهم من الاستغلال والقهر،فكان ميلاد حزب العمال الذي لم يدّخر مناضلاته ومناضلوه حبّة عرق واحدة للدفاع عن التونسيات والتونسيين بمافي ذلك في أحلك فترات دكتاتورية بورقيبة والمخلوع بن علي.15909981_10211394271514162_803030430_n

فواجهوا وصمدوا وضحّوا وساهموا في الثورة من مواقع أمامية، وانتصروا لها ولاستحقاقاتها ضدّ خصومها وأعدائها من قوى اليمين بمختلف تلوّناتها، التي ظلّت تتداول على الحكم منذ سقوط الدكتاتورية، وتحاول، بكل الوسائل، الالتفاف على الثورة والعودة إلى النظام القديم.

إنّ حزب العمال إذ يحيي ذكرى تأسيسه الواحدة والثلاثين مستحضرا كلّ معاني الصّمود والتضحية ونكران الذات، والالتزام والقدرة على الحفاظ على الروح الثورية في أصعب الظروف وأعقدها، وتلمّس المهمّات التي تقتضيها هذه الظروف دون إضاعة البوصلة، بوصلة الهدف المباشر في تحرير الوطن من التّبعية، والشعب من الاستغلال والاستبداد والجهل والمرض، وبوصلة الحلم الاشتراكي وبناء المجتمع الخالي من استغلال الإنسان للإنسان،كلّ هذه المعاني التي ميّزت وما تزال تميّزمناضلاته ومناضليه والتي تجسّدت بشكل مكثّف في استشهاد مناضل الحزب، نبيل البركاتي، الذي لفظ أنفاسه تحت التعذيب رافضا المساومة مع جلاّدي شعبه، فإنّه:

ينحني أمام تضحيات الأجيال المتعاقبة من مناضليه ومناضلاته ومن مناضلي الحركة التقدمية والشعبية التونسية ومناضلاتها،وفي مقدّمتهم شهداء النضال ضد الدكتاتورية وشهداء الثورة وما بعدها وعلى رأسهم شهداء الجبهة الشعبية، الرفاق الرموز، شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي ومحمد بلمفتي ومجدي العجلاني

يحيّي صمود الشعب التونسي في وجه كل المنظومات الرجعية قبل 14 جانفي 2011 وبعده، ويعده بالوفاء لنفس المبادئ والقيم التي تأسّس على قاعدتها ومن أجلها وهي الانحياز اللامشروط لشعب تونس وعمّاله وكادحيه ونسائه وشبابه ومثقّفيه ومبدعيه الحالمين جميعا بتحقيقالتحرّر الوطني والانعتاق الاجتماعي كالانحياز اللامشروط للقضايا العادلة للشعوب العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ولقضايا كل شعوب العالم وشغيلته في مواجهة وحشيّة رأس المال الذي لم يعد له ما يقدّم للإنسانية غير البؤس والحرب والدمار.

يهيب بعموم الشعب بأنيلتفّحول الجبهة الشعبية للنضال سويّا يدا بيد من أجل تحقيق أهداف الثورة التي يلتف عليها الائتلاف اليميني الحاكم برأسيه “النداء” و”النهضة” ويعمل على إجهاضها نهائيا خدمة لمصالح كبار الأثرياء من النهّابين والفاسدين والمهرّبين وأزلام النظام القديم، وهو ما فضحته ميزانية الدّولة وقانون المالية لهذ العام وما احتوياه من اختيارات وإجراءات تقشّفية مملاة من المؤسسات المالية الدولية على حساب الحقوق الأساسية للمعطّلين عن العمل والكادحين في المدن والأرياف والمفقّرين والمهمّشين والفئات الوسطى من المجتمع والشباب والنساء وكذلك على حساب سيادة البلاد واستقلالها، وهو ما فضحه أيضا نزوع الائتلاف الحاكم المستمر نحو تجريم النّضالات الاجتماعية وقمعها والتّضييق على الحريات بما فيها حرية التعبير، وإعادة فتح أبواب المحاكم في وجه النّشطاء الذين ساهموا في الثّورة وفي التصدّي لمحاولات الارتداد عليها.

يعتبرأنالتحدّيالأمنيسائرإلىمزيدالتّعقيدبفعلمايروّجاليومحولعودةالآلافمنالإرهابيينالتونسيّينمنسورياوغيرهامنبؤرالتوترالتيوقعتسفيرهمإليهاسابقابتواطؤمنحكم “الترويكا”،واستخدامهممنقوىإقليميةودولية،رجعيةواستعمارية،مرتزقةلتدميربلدانوشعوببأكملهاوتفكيكدولهاوإجهاضنضالهامنأجلالحريةوالعدالةالاجتماعية،وهومايدعوكلالقوىالديمقراطيةوالتقدميةإلىاليقظةحتىلايعادتوطينهؤلاءالإرهابيينفيبلادنا،فيإطارصفقة،بمايحملهذلكمنخطرعلىأمنشعبناوأمنمنطقتناالتييرادلهاأنتبقىفيحالةفوضىواضطرابمستمرّين.

يدعو كافة القوى السياسية والاجتماعية والمدنية الديمقراطيةوالتّقدمية للترفيع من وتائر التّنسيق والوحدة للتّصدي للقوى الخارجية والداخلية التي تستهدف الثورة والشعب ومكاسبه بما فيها التي تهمّ الحريات والتشريعات ومؤسّسات الدولة المدنية والدّيمقراطية.

عاش حزب العمال

عاشت الجبهة الشعبية

المجد للشعبوالثورة

الخلود للشهداء

حزب العمال

تونس في: 3جانفي2017